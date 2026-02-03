BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi
Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul Băncii Europene de Investiții, care a atins un nivel istoric de 100 de miliarde de euro în finanțări noi. Ca pilon al proiectului european, susținut de viziunea comună a celor 27 de acționari ai săi, Grupul și-a consolidat relevanța și orientarea strategică, prioritizând investițiile care contribuie la competitivitate, securitate și prosperitate comună, precum și la promovarea valorilor democratice în Europa și în întreaga lume, se arată într-un raport al BEI.
În 2025, BEI a stabilit recorduri și a obținut rezultate semnificative în mai multe domenii-cheie, de la climă și sustenabilitatea mediului, digitalizare și inovare tehnologică, până la securitate și apărare, coeziune regională, agricultură și bioeconomie, infrastructură socială și consolidarea parteneriatelor globale.
CLIMĂ ȘI SUSTENABILITATEA MEDIULUI
Aproape 60% din finanțarea totală a fost alocată proiectelor ecologice, de la rețele energetice și interconectări majore până la dezvoltarea surselor regenerabile, cercetarea tehnologică și decarbonizarea industriei grele. Aceste investiții au consolidat competitivitatea și securitatea energetică a Europei, asigurând energie curată și accesibilă, reducând dependența de combustibilii fosili și sprijinind industriile strategice.
Grupul BEI a furnizat un nivel record de 33 de miliarde de euro pentru securitatea energetică, sprijinind investiții totale de 108 miliarde de euro. Finanțarea din 2025 pentru energie regenerabilă a asigurat un volum de energie echivalent consumului a aproape 12 milioane de gospodării din Europa și a peste 5 milioane din afara Uniunii Europene.
În acest context, BEI a contribuit la finanțarea unei cincimi din capacitatea solară nou instalată și a unei treimi din noile proiecte eoliene terestre, precum și a majorității proiectelor eoliene offshore.
Noile capacități eoliene și solare reprezintă cele mai accesibile și mai puțin riscante surse de energie, reducând costurile sistemului energetic și sporind reziliența Europei în fața volatilității globale.
„Revoluția energetică” a Europei a prins amploare, cu o creștere de peste 50% a valorii companiilor din sectorul regenerabilelor și cu aproape o treime din avansul anual al PIB-ului UE provenind din tehnologiile curate. În acest context, BEI și-a intensificat sprijinul pentru întregul lanț valoric al industriei verzi, de la producția de echipamente și tehnologii cu emisii reduse până la infrastructura pentru mobilitate electrică și stocare.
DIGITALIZARE ȘI INOVARE TEHNOLOGICĂ
În 2025, Grupul Băncii Europene de Investiții a lansat TechEU, cel mai amplu program de finanțare creat vreodată pentru accelerarea inovării tehnologice în Europa. Până în 2027, acesta va furniza 70 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, venture debt și capital, mobilizând investiții totale de 250 de miliarde de euro.
Prin intermediul portalului și al instrumentului Investment Readiness Checker, platforma TechEU oferă un punct unic de acces pentru investiții, răspunzând nevoilor de finanțare ale companiilor europene în toate etapele de dezvoltare, de la idee până la listarea la bursă.
Susținută de o abordare mai ambițioasă privind tehnologiile disruptive și de o asumare mai mare a riscurilor, finanțarea pentru inovare a crescut cu 25% în 2025, ajungând la un nivel record de 22 de miliarde de euro, consolidând poziția Europei în domeniul tehnologic.
Proiectele finanțate de Bancă și de Fond contribuie la autonomia strategică în domenii precum tehnologiile cu emisii nete zero, microcipurile, inteligența artificială, calculul cuantic, științele vieții și tehnologiile medicale, infrastructura digitală, materialele avansate și materiile prime critice.
Pe lângă împrumuturile de mare amploare, Grupul BEI a oferit finanțări sub formă de venture debt și capital, fie prin co-investiții, fie prin injecții de capital realizate de Fondul European de Investiții în fonduri private de capital de risc și prin fondul-de-fonduri European Tech Champions Initiative (ETCI).
SECURITATE ȘI APĂRARE
Dincolo de angajamentul său față de climă și inovarea tehnologică, Grupul BEI și-a consolidat în 2025 și rolul în domeniul securității și apărării europene. Noile finanțări din acest sector au depășit obiectivele stabilite și au ajuns la aproape 5% din totalul operațiunilor din UE, prin investiții în infrastructură militară, producție industrială, sprijin pentru IMM-uri și fonduri private specializate, creând premise solide pentru dezvoltarea viitoare.
Un exemplu relevant îl reprezintă finanțările furnizate de BEI, echivalente cu peste 1% din PIB-ul Lituaniei, pentru consolidarea capacității militare a țării, incluzând investiții de 540 de milioane de euro și sprijin consultativ pentru o bază militară situată în apropierea frontierei cu Belarus.
O POLITICĂ MODERNĂ DE COEZIUNE
Aproape jumătate din finanțarea acordată în 2025 a fost direcționată către regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene, subliniind importanța coeziunii regionale și a infrastructurii sociale pentru economia continentului. În acest context, investițiile în infrastructura de transport urban joacă un rol esențial în reducerea disparităților regionale și în creșterea calității vieții.
Un exemplu relevant este reprezentat de proiectele derulate în România. În colaborare cu Metrorex, BEI a modernizat sistemul de metrou din București, asigurându-se că lucrările nu au perturbat călătoriile pasagerilor. De asemenea, instituția a oferit asistență tehnică Guvernului României pentru accelerarea tranziției juste și a mobilității urbane în Valea Jiului.
AGRICULTURĂ ȘI BIOECONOMIE
Grupul BEI a intensificat finanțarea pentru agricultură și bioeconomie în 2025, consolidând securitatea alimentară a Europei și reziliența sectorului agricol.
Prin intermediul unui program dedicat în valoare de 3 miliarde de euro, Grupul a lansat un pachet de finanțare pan-european, axat pe tinerii fermieri, egalitatea de gen, investițiile verzi și soluțiile inovatoare. Programul oferă mecanisme de reducere a riscurilor, venture debt și sprijin pentru proiecte inovatoare din acest domeniu-cheie al economiei europene.
INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
Grupul BEI este unul dintre principalii investitori în domeniile sănătății, educației și locuirii. Instituția sprijină investițiile în spații pentru locuit, pentru dobândirea de noi competențe, pentru îngrijirea bolnavilor și a persoanelor vârstnice, precum și în infrastructura care creează baza unei creșteri incluzive și sustenabile în întreaga Europă.
Un sistem de sănătate mai bun începe cu structuri mai solide. BEI susține asistența medicală primară, pregătirea pentru situații de pandemie și formarea personalului medical – piloni esențiali ai unor sisteme de sănătate reziliente. În 2025, investițiile în infrastructura medicală au atins 1,8 miliarde de euro.
Banca este, totodată, unul dintre cei mai mari finanțatori din lume ai infrastructurii educaționale. În 2025, aceasta a alocat 3,3 miliarde de euro pentru educație și dezvoltarea competențelor, investițiile în acest domeniu generând beneficii ridicate pe termen lung.
În 2025, BEI și-a intensificat sprijinul acordat sectorului european al locuințelor. O nouă platformă, creată împreună cu Comisia Europeană, a reunit principalii actori din domeniul materialelor și tehnicilor de construcție, al renovării fondului imobiliar existent și al construirii de locuințe noi. Finanțarea a crescut cu aproape 50%, ajungând la 5 miliarde de euro, iar portofoliul de proiecte este solid, vizând una dintre cele mai urgente provocări cu care se confruntă Europa.
PARTENERIATE GLOBALE PUTERNICE
Bazându-se pe garanțiile oferite din bugetul UE, Grupul Băncii Europene de Investiții este un lider global în finanțarea proiectelor de amploare din domeniile apei, sănătății, energiei curate și transportului.
În 2025, BEI a adoptat prima sa orientare strategică pentru activitățile din afara Uniunii Europene, consolidându-și rolul în întărirea vocii Europei într-un context geopolitic în schimbare și în dezvoltarea unor parteneriate de tip „câștig-câștig” pentru prosperitate și securitate globală.
Instituția este un contributor major la inițiativa Global Gateway, cu peste 100 de miliarde de euro în investiții deja mobilizate la nivel mondial, o parte semnificativă dintre acestea beneficiind companiile europene.
Grupul BEI este, totodată, cel mai mare finanțator multilateral din lume în sectorul apei. Datorită investițiilor realizate în 2025, 13 milioane de persoane din afara Uniunii Europene vor avea acces la apă mai curată și mai sigură. Pentru EIB Global, provocarea apei reprezintă o prioritate globală, nu doar una de dezvoltare.
Prin activitatea sa la scară mondială, BEI facilitează schimbul de idei și tehnologii între regiuni, iar inovațiile finanțate în Uniunea Europeană generează impact la nivel internațional.
În acest context, Ucraina reprezintă o prioritate pentru operațiunile din afara Uniunii Europene. La fiecare două săptămâni, este inaugurat un nou proiect care sprijină reziliența țării prin consolidarea infrastructurii și a serviciilor publice esențiale, de la energie și transport până la sănătate și locuire.
Banca susține refacerea stocurilor de gaze, precum și repararea și consolidarea infrastructurii energetice afectate de atacuri. Au fost alocate 100 de milioane de euro pentru infrastructura municipală de încălzire și semnate cinci operațiuni majore, în valoare totală de 400 de milioane de euro, destinate proiectelor de apă, termoficare, infrastructură municipală, școli, spitale și locuințe pentru persoanele strămutate.
Ca parte a unui efort coordonat Team Europe, susținut de Fondul UE pentru Ucraina al BEI și de garanția Comisiei Europene, instituția a contribuit la modernizarea principalelor puncte feroviare de frontieră cu Polonia, Slovacia, Ungaria și România.
Într-un context internațional aflat în schimbare, Europa se afirmă ca un reper de stabilitate și încredere, iar BEI continuă să contribuie la crearea de oportunități și la consolidarea încrederii pentru generațiile prezente și viitoare.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă: Ce face Rusia este terorism de stat. Oamenii mor de frig
Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, acordă astăzi o finanțare suplimentară de 50 de milioane de euro companiei energetice de stat din Ucraina, Naftogaz.
Potrivit unui comunicat al executivului european, aceasta va sprijini sistemul energetic al țării în contextul celor mai severe condiții de iarnă de la începutul războiului.
În egală măsură, instituția europeană a anunțat un ajutor umanitar de 145 de milioane de euro pentru Ucraina, astfel încât Kievul să poată asigura asistență în materie de protecție, adăpost, hrană, asistență financiară, sprijin psihosocial și acces la apă și servicii de sănătate.
Pe lângă această alocare de ajutor umanitar, UE a consolidat asistența energetică de urgență. În această săptămână, au fost livrate 447 de generatoare de energie electrică, în valoare de 3,7 milioane de euro, pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a spitalelor, adăposturilor și altor servicii esențiale. În prezent, sunt instalate alte 500 de generatoare, toate provenind din rezervele strategice rescEU, pentru a contribui la menținerea funcționării serviciilor esențiale.
În contextul atacurilor rusești continue care vizează infrastructura energetică a Ucrainei și în contextul scăderii drastice a temperaturilor, sprijinul oferit împreună cu BEI va contribui la asigurarea aprovizionării cu energie termică și electrică a gospodăriilor, a serviciilor esențiale și a întreprinderilor din întreaga țară.
„Veștile care vin din Ucraina în fiecare dimineață sunt îngrozitoare. Ceea ce face Rusia este terorism de stat. Este mai mult decât un război. Oamenii mor de frig. Mulți fug din Kiev și din alte orașe. UE a colaborat îndeaproape cu Ucraina pentru a stabiliza sistemul energetic, dar amploarea atacurilor rusești este atât de mare încât Ucraina are nevoie urgentă de mai mult. Acest împrumut de urgență în valoare de 50 de milioane de euro este una dintre numeroasele măsuri suplimentare. Analizăm toate opțiunile posibile pentru a ajuta ucrainenii”, a subliniat comisarul european pentru extindere, Marta Kos.
Acest împrumut suplimentar acordat prin Facilitatea pentru Ucraina consolidează răspunsul Europei la nevoile energetice cele mai urgente ale Ucrainei. Acesta ridică sprijinul total al UE pentru achizițiile de gaze naturale de urgență pentru iarna 2025-2026 la 977 de milioane de euro.
În paralel, Naftogaz se angajează să reinvestească o sumă echivalentă cu această finanțare în proiecte de energie regenerabilă și decarbonizare, asigurându-se că securitatea energetică imediată merge mână în mână cu obiectivele comune pe termen lung în materie de tranziție ecologică.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
BEI contribuie la consolidarea „modelului social european” la nivel global. Grupul BEI își fixează drept obiectiv pentru acest an acordarea de împrumuturi de 6 miliarde de euro pentru extinderea accesului la locuințe
Banca Europeană de Investiții expune într-un raport intitulat „Reducerea decalajelor în materie de oportunități: investițiile Grupului BEI în educație, sănătate și locuințe” rolul investițiilor sociale în stimularea productivității, a rezilienței și a incluziunii și arată modul în care sprijinul acordat de Grupul BEI contribuie la reînnoirea modelului social european pentru generațiile viitoare.
Citiți și: Spitale moderne, digitalizare și cercetare. Cum a investit BEI peste 17 mld. euro în sănătatea Europei în ultimii cinci ani
Potrivit documentului exhaustiv ce vizează cele trei domenii expuse mai sus, „modelul social european este un punct de referință la nivel mondial în materie de bunăstare, dar îmbătrânirea demografică, tranziția ecologică și digitală, precum și șocurile economice recurente îl pun la grea încercare.”
”Pentru a susține progresul, sunt necesare investiții sociale inteligente și eficiente, care să mobilizeze resurse publice și private”, arată raportul care relevă că Grupul BEI își „intensifică sprijinul acordat locuințelor accesibile și durabile – de la 3,4 miliarde în 2024 la un nou împrumut de 6 miliarde de euro în 2026, îmbunătățind mobilitatea și accesul la locuri de muncă.”
Raportul prezintă mai multe segmente de interes în care Grupul BEI își aduce deja expertiza și sprijinul financiar și dezvăluie strategia pe care banca o are în vedere în viitorul apropiat și mediu pentru a extinde accesul la locuințe.
În ultimii cinci ani, Grupul BEI a investit 15,6 miliarde de euro în locuințe accesibile și durabile, contribuind astfel la obiectivul Grupului în materie de acțiune climatică, vizând locuințe durabile, cu accent pe îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.
Sprijin BEI pentru grupurile de populație care nu își permite locuințe la prețuri accesibile
Banca Europeană de Investiții sprijină grupurile de populație care nu își pot permite locuințe la prețurile pieței prin:
- sprijin direct sau indirect o gamă largă de furnizori de locuințe, inclusiv orașe, agenții guvernamentale și companii publice și private, cu scopul de a oferi soluții de locuințe reglementate public, care nu se bazează pe piață, pentru segmentele vulnerabile ale populației, cum ar fi studenții, persoanele în vârstă, refugiații, gospodăriile cu venituri mici și lucrătorii esențiali
- promovarea cooperării cu alte organizații implicate în acest sector, inclusiv băncile naționale de promovare. Ca parte a Planului de acțiune pentru locuințe accesibile și durabile, Grupul BEI anunță că va extinde amploarea și acoperirea geografică a operațiunilor sale în acest domeniu
Investiții BEI în locuințe pentru generația viitoare – studenții
Documentul motivează importanța investițiilor BEI în locuințe pentru studenți.
„Investițiile în locuințe pentru studenți în întreaga Europă reprezintă o componentă esențială a strategiei mai ample de extindere a disponibilității locuințelor accesibile și durabile. Acordarea priorității investițiilor în locuințe moderne și eficiente din punct de vedere energetic pentru studenți poate asigura accesul tuturor la oportunități de educație, poate reduce presiunea financiară și poate promova dezvoltarea urbană durabilă. Locuințele pentru studenți bine proiectate îmbunătățesc condițiile de viață și de învățare, contribuind în același timp la crearea unor orașe dinamice și incluzive. Ca parte a unei strategii mai ample în domeniul locuințelor, investițiile în locuințe pentru studenți garantează că tinerii se pot concentra pe dezvoltarea competențelor lor și pe contribuția la reziliența economică și socială pe termen lung a Europei”, continuă Banca Europeană de Investiții.
Sprijin pentru eficiența energetică și reziliența climatică a clădirilor rezidențiale
Din calitatea de bacă climatică a Uniunii Europene, Banca Europeană de Investiții sprijină investițiile în eficiența energetică și reziliența climatică a clădirilor rezidențiale.
„Acordarea priorității tehnologiilor moderne, eficiente din punct de vedere energetic, poate reduce semnificativ consumul de energie, poate diminua cheltuielile cu utilitățile și poate îmbunătăți confortul și valoarea proprietății. Eficiența energetică nu numai că contribuie la atingerea obiectivelor climatice, ci și consolidează securitatea energetică prin reducerea dependenței de importurile de energie. Aceste modernizări îmbunătățesc condițiile de viață, promovează creșterea urbană durabilă și ajută comunitățile să prospere într-un mediu mai curat, mai sănătos și mai rezilient. În cadrul Planului de acțiune pentru locuințe accesibile și durabile, Grupul BEI va continua să își extindă operațiunile în acest domeniu și să își extindă acoperirea în regiuni care anterior erau defavorizate”, arată raportul.
Inovația în construcții, un criteriu esențial pentru locuințe la prețuri accesibile și pentru sporirea ofertei pe piață
Grupul BEI subliniază că „inovația în domeniul construcțiilor oferă posibilitatea de a construi locuințe la prețuri accesibile și de a crește oferta de locuințe.”
„Prin adoptarea de tehnologii de ultimă generație și practici inovatoare în domeniul construcțiilor, sectorul construcțiilor poate reduce costurile, scurta durata proiectelor și îmbunătăți calitatea și durabilitatea locuințelor. Aceste inovații fac locuințele mai accesibile și sprijină dezvoltarea urbană durabilă, minimizând impactul asupra mediului și optimizând utilizarea resurselor. Grupul BEI sprijină cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiilor inovatoare de construcție prin investiții în infrastructură și împrumuturi de risc. Pentru a continua acest efort, Grupul BEI a creat recent un pachet de împrumuturi dedicat pentru a acorda prioritate inovării în sectorul construcțiilor în cadrul InvestEU”, continuă documentul.
Servicii de consultanță pentru consolidarea cadrelor naționale în domeniul locuințelor
Raportul relevă că Grupul BEI ajută „țările să dezvolte structuri de reglementare adecvate și sprijină furnizorii de locuințe în implementarea celor mai bune practici ale UE.”
„Asistența consultativă facilitează, de asemenea, punerea în aplicare a modelelor de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea și transformarea clădirilor nerezidențiale în locuințe”, informează Banca Europeană de Investiții, care argumentează că „serviciile de consultanță vor fi, de asemenea, esențiale pentru extinderea și lărgirea acoperirii geografice a operațiunilor de finanțare ale Grupului BEI.”
În acest sens, în martie 2025, Grupul BEI și Comisia Europeană au lansat un portal unic pentru a facilita accesul la informații. Portalul prezintă în detaliu oferta Grupului BEI și criteriile de eligibilitate și oferă resurse utile, inclusiv studii de caz, date și orientări pentru beneficiarii finali.
O strategie în trei direcții pentru extinderea accesului la locuințe
Grupul BEI își intensifică eforturile pentru a extinde accesul la locuințe accesibile și durabile.
Conform documentului, banca intenționează să crească semnificativ sprijinul acordat sub formă de împrumuturi și consultanță pentru a remedia deficitul de locuințe din Europa, având ca obiectiv acordarea de împrumuturi în valoare de 6 miliarde de euro în 2026.
Sprijinul acordat de Grupul BEI acoperă în prezent întregul lanț valoric al locuințelor, extinzându-și activitățile la toate țările UE și colaborând cu un număr mai mare de furnizori din sectorul locuințelor.
„În regiunile cu cadre de locuințe mai puțin consolidate, creditarea este completată de servicii de consultanță pentru a sprijini dezvoltarea de soluții inovatoare și eficiente din punct de vedere al costurilor în domeniul locuințelor. Programele de consultanță continuă, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea cadrelor naționale de locuințe și la sensibilizarea cu privire la instrumentele de finanțare ale UE destinate sectorului locuințelor. Aceste eforturi vor contribui la punerea în aplicare a unei platforme paneuropene de investiții pentru locuințe accesibile și durabile, dezvoltată în cooperare cu Comisia Europeană, băncile naționale de promovare și instituțiile financiare internaționale. Platforma are ca obiectiv abordarea deficiențelor pieței în sectorul locuințelor într-un mod unificat și coordonat”, este subliniat în raport.
În cadrul Platformei paneuropene de investiții pentru locuințe accesibile și durabile, Grupul BEI:
- sprijină inovarea în domeniul metodelor și materialelor de construcție, investind în întregul lanț valoric al construcțiilor pentru a dezvolta și extinde tehnologii inovatoare de construcție, cu scopul de a reduce costurile de construcție și de a accelera realizarea proiectelor;
- extinde finanțarea pentru fondul locativ eficient din punct de vedere energetic și sporește sprijinul pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic, pentru a reduce amprenta de carbon a clădirilor rezidențiale și a genera economii de energie pentru gospodării;
- extinde sprijinul pentru locuințe accesibile prin lărgirea domeniului de aplicare și a eligibilității finanțării sale pentru a include o gamă mai largă de parteneri, cum ar fi proprietarii și dezvoltatorii din sectorul privat, în vederea creșterii ofertei de locuințe accesibile reglementate.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
890 de milioane de euro pentru IMM-urile din România și alte țări din Europa Centrală și de Est, disponibile printr-un acord între BEI și Unicredit
UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI), parte a Grupului BEI, au semnat un nou acord de garantare InvestEU pentru a extinde semnificativ sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală și de Est, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Acordul a fost anunțat la Forumul FT CEE de la Viena, un eveniment cu influență majoră în regiune, care a reunit peste 2 000 de delegați din 54 de țări, inclusiv lideri politici, investitori, factori de decizie și directori de întreprinderi care modelează viitorul Europei Centrale și de Est.
Noua garanție de 445 milioane EUR mărește și extinde sistemul de garanție neplafonată InvestEU lansat în 2023, transformându-l într-una din cele mai mari tranzacții InvestEU ale FEI. Disponibil până la sfârșitul anului 2027, programul se preconizează că va debloca finanțări suplimentare de până la 890 milioane EUR pentru IMM-urile din Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România și Slovenia.
Programul extins se va concentra în principal pe proiecte axate pe durabilitate și inovare, și va continua să ofere IMM-urilor condiții de finanțare îmbunătățite, inclusiv prețuri mai competitive, scadențe mai lungi și cerințe reduse în ceea ce privește garanțiile.
„Această tranzacție demonstrează modul în care InvestEU poate fi utilizat la scară largă pentru a produce un impact tangibil pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa. Prin extinderea semnificativă a parteneriatului nostru cu UniCredit, sprijinim mii de întreprinderi din Europa Centrală și de Est în investițiile lor în durabilitate, inovare și transformare digitală. Utilizarea intensă a garanției anterioare confirmă atât cererea pentru această abordare, cât și eficacitatea acesteia, și suntem mândri să susținem extinderea sa în continuare”, este de părere directoarea generală a FEI, Marjut Falkstedt.
„IMM-urile din UE, Europa Centrală și de Est angajează peste 65 % din populația activă a regiunii și generează peste 55 % din valoarea economică, dar unele din ambițiile acestora depășesc în continuare accesul lor la finanțare rentabilă. Prin extinderea parteneriatului InvestEU cu FEI, creștem volumul împrumuturilor și oferim beneficii tangibile: condiții mai bune, orizonturi mai largi și, de acum, acces la piețele de capital prin miniobligațiuni. Astfel, antreprenorii cu idei bune pot investi, inova și se pot extinde mai rapid, cu mai puține constrângeri, stimulând în același timp creșterea economică și oportunitățile din regiunile Europei Centrale și de Est”, a subliniat Teodora Petkova, directoare UniCredit pentru Europa Centrală și de Est.
Acordul extins introduce miniobligațiuniile ca instrument de finanțare eligibil, sprijinind accesul IMM-urilor la piețele de capital de împrumut și diversificând sursele de finanțare dincolo de împrumuturile bancare tradiționale.
Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Banca pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE. BEI sprijină proiecte care contribuie semnificativ la creșterea economică, inovare și crearea de locuri de muncă. Este, de asemenea, unul din cei mai mari furnizori de finanțare destinată acțiunilor climatice, sprijinind proiecte care contribuie la durabilitatea mediului și la combaterea schimbărilor climatice.
FEI face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI), iar misiunea sa centrală este de a ajuta microîntreprinderile și IMM-urile din Europa să acceseze finanțare. FEI proiectează și dezvoltă instrumente de capital de risc și de creștere, garanții și instrumente de microfinanțare care vizează în mod special acest segment de piață. În acest rol, FEI promovează obiectivele UE în domeniile precum inovarea, cercetarea și dezvoltarea, spiritul antreprenorial, creșterea economică și ocuparea forței de muncă.
Programul InvestEU oferă Uniunii Europene finanțare crucială pe termen lung, valorificând fonduri private și publice substanțiale pentru a sprijini o redresare durabilă. De asemenea, ajută la mobilizarea de investiții private pentru prioritățile de politică ale Uniunii Europene, precum Pactul verde european și tranziția digitală. Programul InvestEU reunește multitudinea de instrumente financiare disponibile în prezent în UE pentru a susține investițiile din Uniunea Europeană, făcând finanțarea proiectelor de investiții din Europa mai simplă, mai eficientă și mai flexibilă. Programul are trei componente: Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU. Fondul InvestEU este implementat prin intermediul unor parteneri financiari care vor investi în proiecte folosind garanția UE de 26,2 miliarde EUR. Întreaga garanție bugetară va susține proiectele de investiții ale partenerilor de implementare, le va crește capacitatea de suportare a riscurilor și, astfel, va mobiliza investiții suplimentare de cel puțin 372 miliarde EUR.
UniCredit este o bancă comercială paneuropeană cu o ofertă de servicii unică în Italia, Germania, Austria, Europa Centrală și de Est.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Televiziunea publică din Polonia a lansat o versiune în limba română a programului de ştiri, destinată publicului din Republica Moldova
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
László Borbély anunță o inițiativă comună a Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a Camerei de Comerț și Industrie România – Marea Britanie: Forumul Diasporei pentru Dezvoltare Durabilă, un demers cu miză strategică națională
Raport BEI: Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul BEI, care a atins un nivel istoric de 100 miliarde de euro în finanțări noi
Spania va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Sanchez: Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital
Președinții Parlamentelor din țările baltice spun „într-o singură voce că viitorul” R. Moldova este în UE. Alexandru Munteanu: Ne leagă aceeași memorie a trecutului sovietic dureros, dar și aceeași alegere curajoasă
Donald Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” cu privire la eforturile de a pune capăt războiului rus din Ucraina
Autoritățile franceze au percheziționat birourile din Franța ale platformei X, în cadrul unei anchete penale privind instrumentul de inteligență artificială Grok
AmCham România, vizită de lucru la Washington, pentru întărirea poziției României ca partener economic și strategic de încredere al SUA
Merz temperează ideea reluată de Weber privind funcția de președinte al UE: O modificare de tratat într-o UE cu 27 de state este o sarcină destul de dificilă
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Trending
-
ROMÂNIA4 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA7 days ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA3 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
ROMÂNIA2 days ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
NATO1 week ago
România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa, exersând “Linia de descurajare a Flancului Estic” și planurile de apărare NATO