Raport: Cele 45 de acorduri comerciale în vigoare ale UE facilitează accesul companiilor europene la noi piețe și oferă un cadru mai predictibil pentru comerț și investiții

Uniunea Europeană avea, la sfârșitul anului 2025, 44 de acorduri comerciale preferențiale cu 76 de țări, care reprezentau 46,3% din comerțul său exterior, potrivit unui raport publicat luni de Comisia Europeană. Schimburile de bunuri cu acești parteneri au crescut cu 3,1% anul trecut, față de 1,4% în cazul comerțului cu celelalte țări din afara UE.

Diferența este vizibilă și în sectorul agroalimentar: exporturile europene către țările cu care UE are acorduri comerciale au avansat cu 4,6% în 2025, în timp ce livrările către ceilalți parteneri au scăzut cu 3,6%. Datele figurează în cel de-al șaselea raport anual al Comisiei privind aplicarea acordurilor comerciale și a politicii de securitate economică.

Comisia indică drept exemplu acordul comercial interimar dintre UE și Chile, intrat în vigoare la 1 februarie 2025. În primele 11 luni de aplicare, schimburile bilaterale au însumat 20,8 miliarde de euro, cu 3% mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului precedent. În același interval, exporturile europene de mașini și aparate către Chile au crescut cu 9%, cele de produse chimice cu 8%, iar cele de instrumente optice și fotografice cu 17%.

Raportul arată și că, în cooperare cu statele membre și cu mediul de afaceri, Comisia a obținut eliminarea totală sau parțială a 20 de obstacole comerciale din 14 țări partenere. Totodată, acordurile existente contribuie la diversificarea surselor de aprovizionare ale UE: aproximativ un sfert din importurile sale de materii prime critice provin din țări cu care are acorduri preferențiale.

Între timp, rețeaua comercială a Uniunii s-a extins. Potrivit Comisiei, UE are în prezent 45 de acorduri în vigoare, față de cele 44 luate în calcul în bilanțul de la sfârșitul anului 2025. Executivul european continuă, de asemenea, negocierile comerciale cu Malaysia, Filipine, Thailanda și Emiratele Arabe Unite.