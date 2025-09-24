Raport Comisia Europeană: Comerțul agroalimentar al UE rămâne stabil în iunie 2025. Importurile din Rusia au scăzut cu 73%

Ultimul raport privind comerțul cu produse agroalimentare publicat de Comisia Europeană arată că schimburile comerciale ale UE în acest sector au rămas stabile în iunie 2025. Excedentul comercial global a înregistrat o revenire, deși a rămas sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, din cauza prețurilor mai mari la import, informează un comunicat al Executivului European.

Exporturile agroalimentare ale UE au atins 19,1 miliarde de euro în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 4 % față de luna mai, dar este totuși cu 2 % mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Regatul Unit a fost principala destinație, cu 27,6 miliarde EUR (+1,2 miliarde EUR, +5 %), datorită prețurilor ridicate la cacao și ciocolată în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Acesta a fost urmat de Statele Unite și Elveția.

În schimb, exporturile către China au scăzut cu 670 de milioane EUR (−10 %) din cauza reducerii cererii de cereale. Produsele din cacao și cafea au continuat să susțină creșterea. Exporturile de cafea, ceai, cacao și condimente au crescut cu 1,8 miliarde EUR (+38 %) datorită aproape dublării prețurilor la pasta, untul și pudra de cacao și creșterii cu 30 % a prețului cafelei. Exporturile de ciocolată și produse de cofetărie au crescut cu 1 miliard EUR (+20 %), în timp ce exporturile de produse lactate au crescut cu 635 de milioane EUR (+7 %).

Importurile agroalimentare ale UE s-au ridicat la 15,3 miliarde EUR în iunie. Aceasta reprezintă o scădere de 10 % față de luna mai, dar totuși cu 15 % mai mult decât în iunie anul trecut. În prima jumătate a anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari creșteri au provenit din Côte d’Ivoire (+2 miliarde EUR, +66 %, reflectând prețurile ridicate ale cacao), Canada (+1,2 miliarde EUR, +101 % datorită creșterii importurilor de cereale și rapiță), China (+946 milioane EUR, +22 %) și Brazilia (+838 milioane EUR, +10 %). În schimb, importurile din Ucraina au scăzut cu 891 milioane EUR (−13 %), iar cele din Rusia cu 566 milioane EUR (−73 %). Creșterea prețurilor la materiile prime a determinat o mare parte din această creștere.