Raport: Emisiile de gaze cu efect de seră continuă să scadă în UE, iar utilizarea tehnologiilor curate se extinde în întreaga economie

Comisia Europeană a publicat astăzi, 9 noiembrie, Raportul din 2026 privind progresele înregistrate de UE în domeniul acțiunilor climatice și Raportul privind piața carbonului, care arată că emisiile de gaze cu efect de seră (GES) din UE continuă să scadă, tehnologiile curate se dezvoltă, iar statele membre beneficiază de venituri tot mai mari provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), destinate investițiilor în decarbonizare.

Principalele concluzii ale raportului Comisiei Europene:

Emisiile nete de gaze cu efect de seră din UE au scăzut cu 1,6% în 2025, comparativ cu 2024, potrivit datelor provizorii.

Emisiile de gaze cu efect de seră sunt cu 39% mai mici decât în 1990, în timp ce economia Uniunii Europene a crescut cu 74% în aceeași perioadă.

Înmatriculările de autoturisme complet electrice au ajuns la 1,9 milioane în 2025, reprezentând aproximativ unul din șase autoturisme noi înmatriculate în UE.

Capacitatea instalată de energie eoliană și solară a ajuns la 611 GW, reprezentând aproximativ 49% din capacitatea totală instalată de producere a energiei electrice din UE.

Veniturile generate de sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au ajuns la 43,2 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 11% față de anul precedent.

Nouă state membre ale UE nu înregistrează progrese suficiente pentru atingerea obiectivelor climatice din 2030, printre acestea numărându-se Germania, Italia, Austria și Suedia.

Aceste evoluții demonstrează modul în care tranziția către o economie curată continuă să sprijine obiectivele mai ample ale Uniunii Europene privind consolidarea competitivității, creșterea securității energetice, reducerea dependențelor și întărirea rezilienței la schimbările climatice.

Raportul privind progresele în domeniul acțiunilor climatice confirmă că emisiile nete de gaze cu efect de seră din UE au scăzut cu 1,6% în 2025, comparativ cu 2024, potrivit datelor provizorii.

„Europa accelerează, nu încetinește. Emisiile Uniunii Europene continuă să scadă, iar utilizarea tehnologiilor curate se extinde în întreaga economie. Însă și criza climatică se intensifică. Acțiunile climatice, competitivitatea și independența merg mână în mână. Prin accelerarea tranziției către energie curată, produsă în Europa, putem reduce emisiile, ne putem consolida reziliența și putem diminua dependența de combustibilii fosili importați. Următorul pas este accelerarea implementării măsurilor și a investițiilor în tehnologiile curate din întreaga Uniune Europeană. Astfel ne putem îndeplini obiectivele și putem asigura o economie mai curată, o industrie mai puternică și o prosperitate sporită pentru cetățenii europeni”, a declarat comisarul european, Wopke Hoekstra, responsabil pentru climă, neutralitate climatică și creștere curată.

Emisiile acoperite de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au scăzut cu aproximativ 2% în 2025, în timp ce emisiile din sectoarele reglementate prin Regulamentul privind partajarea eforturilor (ESR) au rămas, în linii mari, stabile.

Totodată, datele provizorii indică o îmbunătățire a capacității de absorbție a carbonului de către terenurile și ecosistemele din UE.

Emisiile sunt în prezent cu 39% mai mici decât în 1990, în timp ce economia Uniunii Europene a crescut cu 74% în aceeași perioadă. Această evoluție confirmă continuarea decuplării creșterii economice de emisiile de gaze cu efect de seră.

Raportul din acest an privind piața carbonului arată, de asemenea, că veniturile generate de EU ETS au ajuns la 43,2 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 11% față de 2024.

Uniunea Europeană și-a consolidat în acest an și cadrul legislativ privind obiectivele climatice pe termen lung, prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990, odată cu intrarea în vigoare, în aprilie 2026, a modificărilor aduse Legii europene a climei.

Accelerarea implementării obiectivelor climatice pentru 2030 în întreaga UE

Deși Uniunea Europeană își menține angajamentul ferm de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, ritmul mai lent al reducerii emisiilor înregistrat în 2025 arată că eforturile trebuie accelerate în toate sectoarele economiei în a doua jumătate a acestui deceniu.

Raportul indică faptul că emisiile reglementate prin Regulamentul privind partajarea eforturilor, care include transportul rutier și alte forme de transport intern, clădirile, agricultura și gestionarea deșeurilor, ar urma să scadă cu aproximativ 38,5% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2005.

Această reducere este ușor sub obiectivul de 40% stabilit la nivelul UE.

Evaluarea arată că nouă state membre nu înregistrează progrese suficiente pentru a-și îndeplini obiectivele pentru 2030 prevăzute de Regulamentul privind partajarea eforturilor.

Comisia Europeană va solicita Austriei, Croației, Ciprului, Germaniei, Italiei, Irlandei, Lituaniei, Maltei și Suediei să prezinte fiecare câte un plan de acțiune corectiv, pentru a accelera implementarea și dezvoltarea măsurilor și investițiilor destinate reducerii emisiilor.

Datele provizorii arată că absorbțiile nete de carbon din sectorul utilizării terenurilor au crescut cu aproximativ 11% în 2025, comparativ cu 2024.

În pofida acestei îmbunătățiri, proiecțiile actuale indică în continuare un deficit de 40–55 de milioane de tone de CO₂ echivalent față de obiectivul UE pentru 2030 privind utilizarea terenurilor.

Tranziția către tehnologii curate consolidează securitatea energetică și competitivitatea

Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor curate în 2025 continuă să contribuie la reducerea dependenței Europei de combustibilii fosili importați și la limitarea impactului fluctuațiilor prețurilor la energie asupra cetățenilor și întreprinderilor.

Deși producția de tehnologii curate în UE s-a extins semnificativ, raportul subliniază că industria europeană poate valorifica în continuare oportunități economice suplimentare, care ar putea mobiliza noi investiții.

Înmatriculările de autoturisme complet electrice, alimentate cu baterii, au crescut la 1,9 milioane în 2025, reprezentând aproximativ unul din șase autoturisme noi înmatriculate.

Capacitatea instalată de producere a energiei eoliene și solare din UE a ajuns la 611 GW, echivalentul a aproximativ 49% din capacitatea totală instalată de producere a energiei electrice.

Instalarea pompelor de căldură s-a accelerat, de asemenea, în 2025, fiind adăugată o capacitate estimată la 41 GW, față de 26 GW în 2024.

Creșterea rezilienței climatice devine tot mai urgentă

Fenomenele meteorologice extreme asociate schimbărilor climatice au provocat pierderi economice estimate la 822 de miliarde de euro în Uniunea Europeană din 1980 până în prezent.

Pentru adaptarea la schimbările climatice, vor fi necesare investiții de aproximativ 70 de miliarde de euro anual până în 2050.

Rapoartele evidențiază impactul tot mai accentuat al schimbărilor climatice, inclusiv efectele severe înregistrate în 2026.

Noul Cadru european pentru reziliență climatică, prezentat în octombrie 2026, va consolida capacitatea Europei de a anticipa, de a se pregăti și de a gestiona riscurile climatice.

Acesta include o propunere de Lege privind reziliența climatică, fundamentată pe o traiectorie comună de referință privind încălzirea globală.

EU ETS continuă să funcționeze ca o piață eficientă a carbonului

Raportul privind piața carbonului din 2026 arată că veniturile generate de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au ajuns la 43,2 miliarde de euro în 2025.

Mai mult de jumătate din această sumă, respectiv 23,9 miliarde de euro, a revenit direct statelor membre ale UE, pentru finanțarea măsurilor de decarbonizare destinate gospodăriilor și industriei.

Creșterea ponderii veniturilor ETS investite în decarbonizare și menținerea integrității sistemului vor contribui la atingerea obiectivului EU ETS pentru 2030, respectiv reducerea emisiilor cu 62% față de nivelurile din 2005.

Emisiile provenite de la instalațiile industriale au scăzut cu 3,3% față de 2024, în principal datorită evoluțiilor din industria siderurgică, industria cimentului și sectorul chimic.

Emisiile din transportul maritim au scăzut cu 4%, în timp ce emisiile din aviație au crescut cu 0,2%, confirmând necesitatea urgentă a decarbonizării acestui sector.

Deși emisiile totale acoperite de EU ETS rămân sub plafonul stabilit, ritmul reducerii acestora a încetinit comparativ cu anii precedenți.

În iulie 2026, Comisia Europeană a propus o reformă a EU ETS pentru perioada 2030–2040.

Raportul privind progresele înregistrate de UE în domeniul acțiunilor climatice prezintă evoluția anuală în raport cu obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor și include informații despre diferitele domenii ale politicii climatice, progresele legislative, finanțarea acțiunilor climatice și adaptarea la schimbările climatice.

Raportul privind piața carbonului reprezintă o evaluare anuală a funcționării Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).