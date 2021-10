Raport Comisia Europeană: În 2020, România a fost țara cea mai afectată de incendiile forestiere din UE

Parlamentul European a sesizat vineri Curtea de Justiţie a UE pentru a condamna Comisia Europeană pentru neaplicarea reglementării privind condiţionalitatea plăţii fondurilor europene de respectarea statului de drept, a anunţat preşedintele instituției, David Sassoli, într-un comunicat.

În urma solicitării președintelui Sassoli, serviciul juridic al Parlamentului a depus vineri la Curtea de Justiție acțiunea împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea Regulamentului privind condiționalitatea.

Regulamentul, care a fost adoptat în decembrie anul trecut, permite UE să suspende plățile din bugetul UE către statele membre în care statul de drept este amenințat. Cu toate acestea, Comisia s-a abținut să îl folosească până acum. Prin urmare, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a recomandat luarea de măsuri legale.

“Așa cum s-a cerut în rezoluțiile parlamentare, serviciul nostru juridic a introdus astăzi la Curtea de Justiție o acțiune împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea Regulamentului privind condiționalitatea. Ne așteptăm ca Comisia Europeană să acționeze în mod consecvent și să respecte ceea ce a declarat președintele von der Leyen în timpul ultimei noastre discuții în plen pe această temă. Cuvintele trebuie să se transforme în fapte”, a declarat Sassoli, citat în comunicat.

The @Europarl_EN‘s legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.

We now expect the @EU_Commission to act. Words have to be turned into deeds. https://t.co/FiCFnKQRhE

— David Sassoli (@EP_President) October 29, 2021