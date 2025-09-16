Raport Comisia Europeană: O integrare mai bună pe piața muncii a grupurilor subreprezentate poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă

O mai bună integrare pe piața muncii a grupurilor subreprezentate – cum ar fi femeile, persoanele în vârstă, migranții și persoanele cu handicap – poate contribui la atenuarea deficitului de competențe și de forță de muncă și la compensarea schimbărilor demografice care riscă să reducă forța de muncă a UE cu până la 18 milioane până în 2050, transmite Comisia Europeană, într-un comunicat.

Raportul Comisiei din 2025 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) subliniază că o cincime din populația în vârstă de muncă, aproximativ 51 de milioane de persoane, se află în prezent în afara pieței forței de muncă a UE, marea majoritate fiind femei, persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, migranți și persoane cu handicap. Facilitarea accesului la piața forței de muncă ar contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului UE privind rata de ocupare a forței de muncă de 78 % pentru 2030. În același timp, aceasta ar îmbunătăți coeziunea socială și ar sprijini obiectivul UE de reducere a sărăciei pentru 2030.

„Raportul ESDE din 2025 arată că piața forței de muncă din UE rămâne remarcabil de puternică, ocuparea forței de muncă fiind în creștere, în mare parte datorită unui număr mai mare de femei, persoane în vârstă și migranți care intră pe piața muncii. Acest lucru este încurajator, dar trebuie să facem mai mult pentru a ne asigura că toată lumea poate contribui cu competențele și talentele lor. Prin eliminarea obstacolelor, combaterea stereotipurilor și promovarea egalității de gen, putem aborda deficitul de forță de muncă, ne putem stimula competitivitatea și putem construi o societate mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Principalele constatări ale raportului ESDE din 2025

În 2024, UE a creat cu 1,8 milioane de locuri de muncă mai multe decât în anul precedent, ridicând rata de ocupare a forței de muncă la 75,8 %, în timp ce rata șomajului a scăzut la un nou minim istoric de 5,9 %.

Femeile: eliminarea barierelor pentru stimularea egalității și a creșterii economice

Participarea femeilor pe piața forței de muncă din UE rămâne cu 10 puncte procentuale sub cea a bărbaților, 32 de milioane de femei nefiind încadrate în muncă, în principal din cauza responsabilităților de îngrijire neremunerate, a disponibilității limitate a serviciilor de îngrijire a copiilor și a măsurilor de descurajare a sistemelor de prestații fiscale. Aproximativ 75 % dintre mamele cu copii mici din afara forței de muncă indică sarcinile de îngrijire ca fiind principalul motiv, comparativ cu doar 13 % dintre tați.

Raportul arată că extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor ar putea duce la creșterea ratei de ocupare a femeilor în unele state membre cu până la 30 % și la creșterea PIB-ului UE cu până la 1,7 %.

Persoane cu vârsta de cel puțin 55 de ani: asigurarea unei vieți profesionale mai lungi și mai sănătoase

În pofida progreselor înregistrate, aproape 20 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani nu fac parte din piața muncii din UE, adesea din cauza normelor privind pensionarea, a problemelor de sănătate sau a flexibilității insuficiente la locul de muncă.

Raportul subliniază că reformele sistemului de pensii, pensionarea treptată, extinderea îngrijirii pe termen lung, formarea și orientarea profesională pot contribui la menținerea activă a unui număr mai mare de lucrători în vârstă.

Migranți: recunoașterea competențelor de stimulare a integrării

Peste șapte milioane de migranți din UE sunt în prezent în afara forței de muncă din mai multe motive, inclusiv dificultăți lingvistice, nerecunoașterea calificărilor, discriminare și obstacole administrative. Migranții se confruntă cu cel mai mare risc de sărăcie dintre toate categoriile demografice de forță de muncă (38 %). Cu toate acestea, ele aduc competențe esențiale care pot contribui la abordarea deficitului de forță de muncă în sectoarele cu nevoi acute.

Raportul arată că stimulentele fiscale bine concepute, împreună cu sprijinul pentru căutarea unui loc de muncă, formarea lingvistică și permisele de muncă mai simple, în special atunci când sunt combinate, pot spori participarea migranților pe piața forței de muncă.

Persoanele cu dizabilități: depășirea stereotipurilor și a provocărilor în materie de accesibilitate