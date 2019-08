Raport Comisia Europeană: Aproape trei sferturi dintre victimele traficului de persoane din UE proveneau din România

Viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat încă o vizită într-un alt stat membru, de această dată în Italia. În cadrul discuțiilor cu premierul Italiei, Giuseppe Conte, Ursula a reiterat sprijinul pentru soluționarea migrației la nivel european: ”Europa are nevoie de un nou mod de a trata migrația și azilul”, relatează Politico.

Great exchange with @GiuseppeConteIT, Prime Minister of Italy, about competitiveness, migration, economic growth, innovation & jobs, especially for regions where support is required to catch up. 🇪🇺 needs 🇮🇹 and the spirit of Alcide De Gasperi! pic.twitter.com/x4wDADwG0V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 2, 2019