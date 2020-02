Raport Community Security Trust (CST): Numărul incidentelor antisemite în Regatul Unit au ajuns anul trecut la un nivel record pentru al patrulea an consecutiv

Peste 60.000 de tone de deșeuri nucleare radioactive sunt în prezent stocate în facilități provizorii în Europa, în vreme ce capacitățile de stocare a acestora au ajuns la limită și nu au fost încă elaborate soluții pe termen lung, se atrage atenția într-un raport prezentat miercuri de Fundația Heinrich Boell din Germania, afiliată Partidului Verzilor, anunță DPA, citat de Agerpres.

All of Europe’s nuclear reactors will generate at least 6.6 million tons of nuclear waste over their lifetime, says @BenWealer from @DIW_Berlin #wnwr pic.twitter.com/NCYApRyLOg

— ArneJJ 👨‍🏫 (@Arne_JJ) February 5, 2020