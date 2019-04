Raport comun al UE cu ONU: 113 milioane de oameni din 53 de țări s-au confruntat cu o insecuritate alimentară acută în 2018, în timp ce, la nivel global, 821 de milioane de oameni sunt la un pas de foamete

Un raport prezentat astăzi în comun de către Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Programul alimentar mondial al ONU (World Food Programme – WFP) constată că aproximativ 113 milioane de oameni din 53 de țări s-au confruntat cu o insecuritate alimentară acută în 2018, comparativ cu 124 milioane în 2017, potrivit unui comunicat al Serviciului European de Acțiune Externă.

Constatările raportului reprezintă un apel puternic pentru o cooperare consolidată care să unească prevenirea, pregătirea și răspunsul pentru a răspunde nevoilor și cauzelor umanitare urgente, care includ schimbările climatice, șocurile economice, conflictele și deplasările. Acesta subliniază, de asemenea, necesitatea unei abordări și a unor acțiuni unificate în ceea ce privește dimensiunea umanitară și de dezvoltare a crizelor alimentare, precum și pentru o mai mare investiție în diminuarea conflictelor și pacea durabilă.

,,Nesiguranța alimentară rămâne o provocare globală. De aceea, între 2014 și 2020, UE va oferi aproape 9 miliarde de euro pentru inițiativele privind securitatea alimentară și nutrițională și agricultura durabilă în peste 60 de țări. Raportul global de astăzi evidențiază necesitatea unei cooperări consolidate între actorii umanitari, de dezvoltare și de pace pentru a inversa și a preveni crizele alimentare. O rețea globală mai puternică poate aduce ă schimbare în teren pentru persoanele care au nevoie cu adevărat”, a declarat Neven Mimica, Comisarul pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională.

Descoperiri cheie

Cifra de 113 milioane de persoane care se confruntă cu crize alimentare este puțin mai mică decât cifra de 124 milioane pentru anul 2017. Cu toate acestea, numărul persoanelor din lume care se confruntă cu crize alimentare a rămas la peste 100 de milioane în ultimii trei ani, iar numărul de țări afectate a crescut.

Mai mult, încă 143 de milioane de oameni din alte 42 de țări sunt la doar un pas de a se confrunta cu foamea acută.

Aproape două treimi dintre cei care se confruntă cu foamea acută se regăsesc în doar 8 țări: Afganistan, Republica Democrată Congo, Etiopia, Nigeria, Sudanul de Sud, Sudan, Siria și Yemen. În 17 țări, foamea acută a rămas aceeași sau a crescut.

Clima și catastrofele naturale au împins încă 20 de milioane de oameni în insecuritate alimentară acută în 2018. Iar alte 13 țări – inclusiv Coreea de Nord și Venezuela – nu sunt cuprinse de analiză din cauza lacunelor de date.

,,Pentru a încheia cu adevărat foametea, trebuie să atacăm cauzele fundamentale: conflictul, instabilitatea, impactul șocurilor climatice. Băieții și fetele trebuie să fie hrăniți și educați, femeile trebuie să fie cu adevărat împuternicite, infrastructura rurală trebuie consolidată pentru a atinge obiectivul Zero Hunger. Programele care fac o comunitate mai rezistentă și mai stabilă vor reduce și numărul de oameni înfometați. Iar liderii lumii trebui să facă și ei un lucru: să iasă în față și să ajute la rezolvarea acestor conflicte, chiar acum “, a declarat directorul executiv al WFP, David Beasley.

,,Crizele alimentare continuă să fie o provocare globală, ceea ce necesită eforturile noastre comune. UE continuă să își intensifice eforturile umanitare. În ultimii trei ani, UE a alocat cel mai mare buget umanitar pentru alimentație și nutriție, de aproape 2 miliarde EUR în ansamblu. Crizele alimentare sunt din ce în ce mai acute și mai complexe și avem nevoie de modalități inovatoare de combatere și de prevenire a acestora. Raportul Global oferă o bază pentru formularea următoarelor etape ale rețelei globale prin îmbunătățirea mecanismelor noastre de coordonare”, a declarat Christos Stylianides, Comisarul pentru Ajutor Umanitar și Managementul Crizelor.

Termeni cheie ai raportului

Insecuritatea alimentară acută este identificabilă atunci când incapacitatea unei persoane de a consuma alimente adecvate îi pune viața sau mijloacele de subzistență în pericol imediat.

Foametea cronică este identificabilă atunci când o persoană nu este în măsură să consume suficientă hrană pentru a menține un stil de viață normal, activ pe o perioadă extinsă. Cel mai recent raport al FAO privind securitatea alimentară și nutriția, în septembrie 2018, a constatat că 821 de milioane de oameni de pe această planetă sunt la un pas de foamete.

Raportul Global este produs în fiecare an de rețeaua globală împotriva crizelor alimentare, care este alcătuită din parteneri internaționali umanitari și de dezvoltare. Raportul din acest an este prezentat la un eveniment de două zile la nivel înalt, ,,Alimente și agricultură în perioadele de criză”, care începe astăzi la Bruxelles și în cadrul căruia se vor analiza abordările și soluțiile inovatoare propuse pentru prevenirea și abordarea crizelor alimentare, plus o foaie de parcurs pentru acțiune comună viitoare.