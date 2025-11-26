SĂNĂTATE
Raport: EU4Health, cel mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE, a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății
Comisia Europeană a publicat astăzi o evaluare intermediară a programului EU4Health, cel mai mare și mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE. Cu un buget de 4,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, EU4Health a contribuit în mod semnificativ la redresarea UE după pandemia de COVID-19, sprijinind statele membre în crearea unor sisteme de sănătate mai reziliente și mai accesibile și consolidând pregătirea și capacitatea de reacție în situații de criză, se arată într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Ca principală sursă de finanțare în domeniul sănătății, EU4Health a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății, care include realizări importante precum Planul european de combatere a cancerului, reforma legislației farmaceutice a UE și abordarea globală a sănătății mintale.
Programul EU4Health a permis, de asemenea, lansarea unor inițiative noi care schimbă regulile jocului, printre care Grupul de experți în sănătate publică, Spațiul european de date privind sănătatea și Cadrul de evaluare a tehnologiilor medicale.
Evaluarea intermediară a EU4Health arată că programul este pe cale să își atingă obiectivele. S-au înregistrat progrese semnificative în îndeplinirea obiectivelor în domenii-cheie precum: pregătirea și răspunsul la situații de criză; promovarea sănătății și prevenirea bolilor; cancerul; și răspunsul la nevoile pacienților cu boli rare prin intermediul ERN.
EU4health a adus o valoare adăugată semnificativă la nivelul UE prin consolidarea capacităților, planificarea strategică și stabilirea priorităților și acțiunilor pentru extinderea și promovarea inovării și utilizarea optimă a rezultatelor cercetării.
Acțiunile întreprinse în cadrul programului EU4Health între ianuarie 2021 și aprilie 2024 (data limită a evaluării intermediare) au avut ca rezultat:
- 726 de contracte semnate cu parteneri precum: ministere ale sănătății; autorități naționale, regionale și alte autorități publice; organizații din domeniul sănătății și al cercetării în domeniul sănătății; și entități fără scop lucrativ și private;
- autorități din 22 de țări care colaborează;
- 499 de organizații care colaborează în cadrul unor acțiuni comune în țările europene.
- EU4Health a permis, de asemenea, statelor membre și partenerilor să colaboreze la un număr fără precedent de proiecte și acțiuni comune, pentru a îmbunătăți și promova sănătatea în UE, a proteja populația împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, a îmbunătăți capacitatea de gestionare a crizelor, a spori disponibilitatea medicamentelor și a consolida sistemele de sănătate.
Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, modernizat cu 15 mil. lei din PNRR: Investițiile bine făcute duc la creșterea încrederii în sistem
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, anunță finalizarea cu succes a unui proiect derulat, cu fonduri europene din PNRR, pentru reducerea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”.
„Încă un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR. (…) Acest proiect finalizat la „Carol Davila” arată încă o dată că investițiile bine făcute și echipele pregătite duc la creșterea încrederii în sistem. Iar încrederea ne face bine. Continuăm pe aceeași direcție: reguli clare, infrastructură modernă și grijă reală pentru fiecare pacient. Siguranța nu se explică. Se garantează”, a subliniat ministrul în urma vizitei oficiale.
Potrivit acestuia, modernizările la „Carol Davila” confirmă o abordare matură, responsabilă și orientată către calitatea actului medical: „Prin PNRR s-a investit exact acolo unde contează cel mai mult pentru pacienți (laborator de microbiologie modernizat; zone dedicate prevenirii infecțiilor; bloc operator modernizat și dotat corect, ATI adus la standarde actuale; centrul de hemodializă reabilitat și dotat complet).”
„Echipamentele noi și infrastructura modernă înseamnă diagnostic mai rapid, riscuri reduse, traseu medical mai clar și un sistem care își respectă pacienții. Mulțumesc managerului, domnului Prof. dr. Victor Stâmbu și întregii echipe medicale. Tehnologia are valoare doar atunci când este folosită corect, iar aici se vede responsabilitate reală. Îl felicit și îi mulțumesc prietenului meu, domnul Dr. Dragoș Garofil pentru implicarea permanentǎ în derularea acestor investiții”, a mai adăugat acesta.
”Antibioticele nu sunt bomboane”, avertismentul Comisiei Europene de Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor
De Ziua europeană de conștientizare privind utilizarea antibioticelor, Comisia Europeană reamintește că rezistența la antimicrobiene este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice în Europa și la nivel mondial.
Rezistența la antimicrobiene se dezvoltă atunci când utilizăm în exces aceste medicamente care salvează vieți.
Trebuie să ne asigurăm că antimicrobienele sunt utilizate numai atunci când este necesar și că antimicrobienele de ultimă instanță sunt utilizate cât mai rar posibil.
Pentru a stopa acest fenomen, Executivul European investește 50 de milioane de euro pentru a sprijini statele membre în consolidarea prevenirii și controlului infecțiilor, promovarea utilizării prudente a antibioticelor și îmbunătățirea supravegherii.
În același timp, Comisia va monitoriza progresele înregistrate și va intensifica eforturile de sensibilizare a publicului și de identificare a domeniilor în care este nevoie de mai mult sprijin: „Utilizarea prudentă a antibioticelor înseamnă respectarea recomandărilor medicale, asigurarea că acestea sunt luate numai atunci când medicul le consideră necesare și evitarea utilizării abuzive sau a automedicației.”
În plus, CE promovează cercetarea și sprijină inovarea în cadrul revizuirii legislației farmaceutice și investește 75 de milioane euro în noul parteneriat de cercetare One Health AMR: „Prin dezvoltarea de antibiotice noi și mai eficiente, prin asigurarea de soluții separate pentru uz uman și animal și prin recurgerea la măsuri preventive, cum ar fi vaccinurile, ori de câte ori este posibil, putem proteja tratamentele existente și ne putem consolida capacitatea de a face față viitoarelor amenințări la adresa sănătății.”
„Ziua europeană de sensibilizare cu privire la antibiotice ne reamintește că protejarea eficacității antibioticelor nu este doar o provocare tehnică, ci o responsabilitate comună și o prioritate politică urgentă. Antimicrobienele sunt o resursă limitată. Trebuie să le utilizăm întotdeauna sub îndrumarea unui medic, să prevenim infecțiile ori de câte ori este posibil și să le protejăm eficacitatea pentru generațiile viitoare”, a mai adăugat comisarul european pentru sănătate.
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB
Uniunea Europeană a cheltuit 1.720 de miliarde de euro pentru asistența medicală în 2023, reprezentând 10% din PIB-ul UE. Totuși, în România, Luxemburg, Ungaria și Irlanda, cheltuielile pentru asistență medicală au reprezentat mai puțin de 7% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.
Germania a înregistrat cel mai ridicat nivel al cheltuielilor curente pentru sănătate dintre statele membre, cu 492 de miliarde de euro în 2023, urmată de Franța (325 miliarde euro), Italia (179 miliarde euro) și Spania (138 miliarde euro).
Raportat la PIB, Germania a consemnat și cea mai mare pondere, cheltuielile pentru sănătate reprezentând 11,7% din PIB. Următoarele cele mai ridicate valori au fost în Franța (11,5%), Austria și Suedia (ambele 11,2%).
În schimb, cheltuielile pentru sănătate au reprezentat mai puțin de 7,0% din PIB în 4 state membre: Luxemburg și România (ambele 5,7%), Ungaria (6,4%) și Irlanda (6,6%).
Cheltuielile curente pentru sănătate în UE au crescut de la 2.668 euro pe persoană în 2014 la 3.835 euro în 2023 (+43,7%). Aceeași tendință a fost înregistrată în toate statele membre ale UE.
Între 2014 și 2023, România a înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor totale pentru sănătate, cheltuielile medii pe locuitor crescând cu 155,6 %. Acest raport s-a dublat, de asemenea, cel puțin în Bulgaria (+148,9 %), Lituania (+143,8 %), Letonia (+135,8 %), Polonia (+116,6 %), Cehia (+116,2 %), Estonia (+114,6 %) și Croația (+108,9 %). Cea mai mică creștere a fost observată în Suedia (+15,2 %).
