Raport: EU4Health, cel mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE, a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății

Comisia Europeană a publicat astăzi o evaluare intermediară a programului EU4Health, cel mai mare și mai ambițios program de finanțare a sănătății din istoria UE. Cu un buget de 4,6 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, EU4Health a contribuit în mod semnificativ la redresarea UE după pandemia de COVID-19, sprijinind statele membre în crearea unor sisteme de sănătate mai reziliente și mai accesibile și consolidând pregătirea și capacitatea de reacție în situații de criză, se arată într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Ca principală sursă de finanțare în domeniul sănătății, EU4Health a jucat un rol esențial în crearea Uniunii Europene a Sănătății, care include realizări importante precum Planul european de combatere a cancerului, reforma legislației farmaceutice a UE și abordarea globală a sănătății mintale.

Programul EU4Health a permis, de asemenea, lansarea unor inițiative noi care schimbă regulile jocului, printre care Grupul de experți în sănătate publică, Spațiul european de date privind sănătatea și Cadrul de evaluare a tehnologiilor medicale.

Evaluarea intermediară a EU4Health arată că programul este pe cale să își atingă obiectivele. S-au înregistrat progrese semnificative în îndeplinirea obiectivelor în domenii-cheie precum: pregătirea și răspunsul la situații de criză; promovarea sănătății și prevenirea bolilor; cancerul; și răspunsul la nevoile pacienților cu boli rare prin intermediul ERN.

EU4health a adus o valoare adăugată semnificativă la nivelul UE prin consolidarea capacităților, planificarea strategică și stabilirea priorităților și acțiunilor pentru extinderea și promovarea inovării și utilizarea optimă a rezultatelor cercetării.

Acțiunile întreprinse în cadrul programului EU4Health între ianuarie 2021 și aprilie 2024 (data limită a evaluării intermediare) au avut ca rezultat: