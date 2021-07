Raport FAO-OCDE: Eradicarea foametei până în 2030, unul dintre obiectivele ONU, va fi dificil de atins, în contexul în care pandemia a accentuat problema malnutriției

În scopul consolidării cooperării UE-ONU și pentru a face față provocărilor globale, președintele Consiliului European, Charles Michel, îl va invita pe secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, să se alăture celor 27 de state membre în cadrul Summitului din 24 iunie, a transmis purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European, Barend Leyts.

„Multilateralismul, clima, drepturile omului, pacea, dezvoltarea și redresarea globală în urma COVID-19 se vor afla pe ordinea de zi”, a declarat acesta.

With the goal of reinforcing EU-@UN cooperation to confront global challenges, @eucopresident will invite @antonioguterres to join #EU27 in next #EUCO on June 24.

Multilateralism, climate, human rights, peace, development and global post #COVID19 recovery will be on the agenda.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) June 4, 2021