Raport GRECO: Austria a înregistrat ”progrese insuficiente” privind lupta împotriva corupției. Viena a pus în practică într-o manieră satisfăcătoare doar două dintre cele 19 recomandări

UE cere dezamorsarea crizei politice de la Tbilisi prin dialog între putere și opoziție, în timp ce președintele Georgiei asigură că țara sa va rămâne o „insulă de stabilitate și democrație în regiune”, potrivit declarațiilor făcute astăzi, 1 martie, de către președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele georgian Salome Zourabichvili, cu prilejul unui turneu al liderului european în Republica Moldova, Georgia și Ucraina, trei țări ale Parteneriatului Estic.

My visit to Tbilisi shows #EU´s commitment to its #EasternPartners & to Georgia’s sovereignty & territorial integrity. With @Zourabichvili_S, we discussed the political crisis: all parties must show leadership, step up their efforts to de-escalate the situation & come together. pic.twitter.com/Nfd6GQ7qrM — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2021

„Vizita mea are loc în contextul unei crize politice din ce în ce mai profunde în Georgia. Aceasta este o preocupare majoră pentru Uniunea Europeană, care invită toate părțile să își intensifice eforturile pentru a dezescalada situația și a se reuni pentru a găsi un numitor comun”, a transmis președintele Consiliului European.

Frământările de pe scena politică georgiană s-au intensificat după demisia bruscă a premierului Giorgi Gakharia, care a luat această decizie pentru a împiedica arestarea liderului opoziției la ordinul ministrului de interne din cabinetul său, mișcare pe care fostul premier o considera ca ridicând riscuri „inacceptabile”, într-un moment în care țara era deja extrem de polarizată și împovărată cu lupta împotriva pandemiei de COVID-19, relatează POLITICO Europe.

Mai mult, partidele de opoziție din Georgia au refuzat să-și ocupe pozițiile în noul parlament pentru a protesta împotriva alegerilor parlamentare din 31 octombrie, pe care le-au denunțat ca fiind „aranjate”.

Criza anunța să capete amploare după ce luna trecută un tribunal a decis trimiterea lui Nika Melia, liderul partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită (UNM), în arest preventiv după ce acesta a refuzat să plătească o taxă de cauțiune majorată.

Arestarea lui Melia din 23 februarie, alături de mai mulți activiști de opoziție, a stârnit proteste anti-guvernamentale în masă la Tbilisi pentru eliberarea lor și organizarea de alegeri parlamentare.

Melia este acuzată că a organizat „violențe în masă” în timpul protestelor anti-guvernamentale din 2019, acuzație pe care o respinge ca fiind motivată politic. Partidul de guvernare Visul Georgian neagă însă acest lucru.

În aceste context, liderul de la Bruxelles a subliniat că „dezbaterea politică în cadru democratic necesită curaj din partea tuturor părților și UE este convinsă că Georgia are capacitatea de a depăși provocările actuale”. Mai mult de atât, Michel a punctat că vizita sa la Tbilisi demonstrează angajamentul Uniunii Europene față de parteneriatul cu țările din Vecinătatea Estică. „Noi sprijinim suveranitatea și integritatea teritorială într-o regiune despre care știm că este complexă”, a mai transmis acesta, punctând faptul că „stabilitatea politică întărită de o democrație deschisă, de o justiție eficientă și independentă, este esențială pentru aprofundarea parteneriatului” dintre Georgia și blocul european.

Georgia, o fostă republică sovietică, este un apropiat aliat al SUA și are aspirații de aderare la NATO și UE, deși aderarea la oricare dintre organizații este incertă în prezent.

Astfel, președintele Georgiei, Salome Zourabichvili, l-a asigurat pe reprezentantul UE că „Georgia va continua să fie o insulă de stabilitate și democrație”, iar „UE a fost și va fi motorul care întărește acest lucru”.

Georgia will continue to be an island of stability and democracy. The EU has been and will be the engine that strengthens this. pic.twitter.com/GRkUVfkLOA — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) March 1, 2021

De asemenea, într-o postare pe Twitter, lidera de la Tbilisi a declarat că pandemia COVID-19 „a schimbat o mulțime de lucruri, dar nu a schimbat calea puternică și stabilă a Georgiei către Europa”. „Atât vizita mea la Bruxelles de luna trecută, cât și vizita președintelui Consiliului European la Tbilisi de astăzi sunt semne puternice că vom continua să avansăm către integrarea europeană”, a adăugat aceasta.

#COVID changed a lot of things, but it hasn’t changed Georgia’s strong and stable path to Europe. Both my visit to Brussels last month and @eucopresident‘s visit to Tbilisi today are strong signs that we continue and will continue to move forward to European integration. 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/Ow0r7NY776 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) March 1, 2021

Potrivit Radio Europa Liberă, Michel a purtat, de asemenea, discuții cu prim-ministrul Irakli Garibashvili ca parte a călătoriei sale în capitala Georgiei. De asemenea, pe agenda sa figurează și o întâlnire cu președintele parlamentului Archil Talakvadze și cu liderii opoziției.