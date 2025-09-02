COMISIA EUROPEANA
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
Investițiile în domeniul apărării în rândul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au atins un nivel fără precedent de 343 miliarde de euro în anul 2024, o creștere privită drept un răspuns la mediul de securitate aflat în schimbare pe fondul războiului Rusiei în Ucraina și incertitudinii în privința relației transatlantice și a angajamentului de lungă durată al SUA față de securitatea europeană. Acest nivel record este așteptat să crească în 2025, pe fondul investițiilor masive în apărare asumate de liderii UE, depășind pentru prima dată peste 2% din PIB la nivelul statelor UE, în timp ce persistența fragmentării în materie de investiții și armament plasează Europa într-un registru minor în raport cu SUA, Rusia și China.
Recordul de 343 de miliarde de euro reprezentând cheltuieli militare pentru anul trecut reprezintă o creștere de 19% față de anul 2023, ajungând la o medie 1,9% din PIB, se arată în raportul anual al Agenției Europene de Apărare dat publicității marți. În tendința acestei creșteri este surprinsă și România, conform datelor EDA, cu aproape 2,25% din PIB cheltuieli în apărare în 2024, față de 1,7% în 2023.
Pentru prima dată, investițiile în apărare au depășit pragul de 100 miliarde de euro, reprezentând 31% din cheltuielile totale — cea mai mare pondere înregistrată de EDA de la începutul colectării datelor.
„Europa cheltuiește sume record pentru apărare pentru a ne menține oamenii în siguranță și nu ne vom opri aici. Această investiție va fi direcționată către tot, de la cercetare și dezvoltare până la achiziția și producția comună de componente esențiale pentru apărare. Uniunea Europeană folosește toate pârghiile financiare și politice pe care le avem pentru a sprijini statele membre și companiile europene în acest efort. Apărarea astăzi nu mai este un lux, ci fundamentală pentru protejarea cetățenilor noștri. Aceasta trebuie să fie era apărării europene”, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației europene și a Agenției Europene pentru Apărare.
Constatări-cheie privind cheltuielile de apărare europene în 2024: România între cele 16 țări UE care și-au majorat investițiile militare cu peste 10%
În 2024, 25 de state membre și-au majorat cheltuielile de apărare în termeni reali, cu una mai mult decât în 2023, în timp ce doar două țări au redus ușor cheltuielile. Șaisprezece state membre, inclusiv România și-au majorat cheltuielile cu peste 10%, comparativ cu unsprezece în 2023.
În 2024, cheltuielile totale de apărare per militar activ au atins un record de 249.000 de euro, față de 211.000 de euro în 2023 și mult peste cei 138.000 de euro din 2014.
În 2024, 24 de state membre au atins pragul de 20% pentru investițiile în apărare, comparativ cu 20 de state în 2023, ceea ce reflectă o tendință accelerată de orientare a cheltuielilor către investiții.
Achizițiile militare au crescut cu 39%: România, dată ca exemplu cu participarea la achizițiile de rachete Mistral 3 în cadrul UE și rachete sol-aer prin intermediul NATO
Achizițiile de echipamente de apărare au crescut cu 39% față de 2023, ajungând la 88 miliarde de euro în 2024, iar cheltuielile din 2025 sunt prognozate să depășească 100 miliarde. Tendința ascendentă este de așteptat să continue, deoarece mai multe state membre au anunțat noi creșteri bugetare și au semnat contracte majore de achiziții în 2024.
Între exemplele de astfel de achiziții se regăsește și sprijinul financiar acordat prin EDIRPA (instrumentul UE pentru consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun) pentru cumpărarea de rachete Mistral 3, un proiect condus de Franța, în cooperare cu Belgia, Cipru, Estonia, Ungaria, România, Spania, Slovenia și Danemarca.
Potrivit EDA, pe lângă cooperarea în domeniul achizițiilor publice în domeniul apărării la nivelul UE, statele membre cooperează și prin intermediul altor cadre, cum ar fi structurile NATO, acordurile bilaterale sau multilaterale sau acordurile de coproducție pentru achiziționarea de produse din domeniul apărării.
În acest sens, EDA oferă ca exemplu faptul că în 2024 Agenția NATO pentru sprijin și achiziții (NSPA) a anunțat că sprijină Germania, Țările de Jos, România și Spania în achiziționarea de rachete sol-aer.
Achizițiile de echipamente reprezintă peste 80% din investițiile în apărare.
Raportul mai arată că deși nevoile pe termen scurt au determinat statele membre să prioritizeze soluțiile existente, investițiile în R&D au crescut. O creștere semnificativă a cheltuielilor pentru R&D este esențială pentru dezvoltarea capacităților de nouă generație și reducerea dependenței de piețele externe. Cooperarea în domeniul apărării aduce beneficii precum economii de scară, costuri reduse, interoperabilitate îmbunătățită și reducerea duplicărilor. În 2024, cheltuielile pentru R&D în domeniul apărării au crescut. Creșterea de 20% din 2024 reprezintă o accelerare semnificativă față de avansul de 6% înregistrat în 2023. Cheltuielile pentru R&D în apărare au ajuns la 13 miliarde de euro în 2024.
Comparația cu SUA, Rusia și China și eterna fragmentare a apărării europene
Raportul EDA prezintă eforturile europene de apărare și în dinamica celorlalte puteri militare, precum aliatul de peste Ocean, Statele Unite, sau regimurile autocrate de la Moscova și Beijing.
Dincolo de diferența între cheltuielile militare americane (845 miliarde de euro în 2024) și cele europene (343 de miliarde de euro), raportul observă cum fragmentarea de la nivelul UE, în comparație cu bugetul centralizat și unitar al SUA, duce la suprapuneri, risipă de resurse și eficiență redusă.
De exemplu, deși statele UE dețin mai multe tancuri, sisteme de artilerie și vehicule de luptă pentru infanterie decât SUA, acestea sunt împărțite între numeroase modele incompatibile. În schimb, SUA folosesc un număr redus de platforme standardizate, ceea ce simplifică logistica și coordonarea operațională. Fragmentarea este vizibilă și în domeniul naval, unde statele membre operează o gamă foarte variată de fregate, distrugătoare și submarine. În același timp, flota europeană de avioane cisternă pentru realimentare în aer și de aeronave de transport mediu și greu rămâne limitată, creând vulnerabilități în mobilitatea strategică, comparativ cu SUA.
Această fragmentare este cauzată de factori precum utilizarea în continuare a unor sisteme de proveniență sovietică, lipsa de coordonare a ciclurilor de planificare și constrângerile industriale. O planificare și o achiziție comună la nivel european, sprijinite de priorități clare și stimulente financiare, ar putea reduce aceste probleme în viitor și ar contribui la crearea unei apărări europene mai eficiente și mai integrate.
Deși, la nivel agregat, Uniunea Europeană cheltuiește mai mult pentru apărare decât Rusia (107 miliarde de euro) și China (250 miliarde de euro), lipsa de transparență a acestor țări și diferențele de costuri interne fac ca Moscova și Beijingul să obțină o eficiență superioară a cheltuielilor militare. Planificarea integrată, fragmentarea redusă și costurile mai mici pentru personal și infrastructură le permit să transforme bugete aparent mai reduse într-o capacitate operațională mai mare. În termeni de paritate a puterii de cumpărare (PPP), bugetul real al Rusiei a atins 234 miliarde de euro în 2024, aproape dublu față de cifrele obținute prin cursul de schimb oficial, o situație probabil similară și în cazul Chinei.
În ultimele două decenii, Rusia, China și India și-au dublat cheltuielile pentru apărare, în timp ce statele UE au înregistrat doar o creștere de puțin peste 50%, comparabilă cu Japonia. În paralel, SUA și Marea Britanie au menținut un nivel relativ constant. Escaladarea războiului din Ucraina a împins Rusia să majoreze rapid ponderea apărării în PIB, de la 3,7% în 2023 la 5,5% în 2024, cu estimări de 6,4% pentru 2025, accentuând presiunea asupra economiei. În schimb, China și-a păstrat bugetul apărării relativ stabil ca procent din PIB (1,2–1,5% din 2008 încoace), dar valoarea absolută a crescut semnificativ datorită avansului economic accelerat.
Prognoză pentru 2025 pentru apărarea europeană
Raportul EDA arată că deși cheltuielile continuă să crească și se preconizează că vor urca și mai mult în 2025, acestea rămân sub nivelurile puterilor militare precum Statele Unite, subliniind necesitatea unei investiții susținute și a unei colaborări sporite pentru a maximiza eficiența și pentru a asigura interoperabilitatea între forțele armate ale UE.
Cheltuielile de apărare ale UE sunt estimate să ajungă la 381 miliarde de euro în 2025 (față de 343 miliarde în 2024) și vor reprezenta 2,1% din PIB în 2025, depășind pentru prima dată vechiul obiectiv NATO de 2% de la începutul înregistrărilor EDA.
Investițiile în apărare sunt prognozate să se apropie de 130 miliarde de euro în 2025 (față de 106 miliarde în 2024), iar cheltuielile pentru Cercetare și Dezvoltare (R&D) ar putea crește la 17 miliarde de euro în 2025 (față de 13 miliarde în 2024).
Investițiile deja record sunt așteptate să crească anul viitor având în vedere deciziile fără precedent adoptate în prima parte a anului 2025 la nivelul Uniunii Europene.
Reuniți pe 6 martie la Bruxelles pentru un summit anticipat a fi unul de cotitură pentru apărarea și înarmarea Uniunii Europene, liderii celor 27 de state membre au dat undă verde planului “ReArm Europe”/ Readiness 2030 elaborat de Comisia Europeană și care se ridică la 800 de miliarde de euro. Concluziile șefilor de stat sau de guvern statuează că “Europa trebuie să devină mai suverană, mai responsabilă pentru propria apărare și mai bine echipată pentru a acționa și a face față în mod autonom provocărilor și amenințărilor imediate și viitoare, cu o abordare la 360°” și că UE va “accelera mobilizarea instrumentelor și a finanțării necesare”, reafirmând totodată că o UE a securității și apărării este “complementară NATO”, alianță care rămâne “fundamentul apărării colective” pentru statele sale membre.
Prima parte a Planului “ReArm Europe / Readiness 2030” vizează activarea clauzei de scutire națională din Pactul de Stabilitate și Creștere, care va permite statelor membre să-și crească semnificativ cheltuielile pentru apărare fără a declanșa procedura de deficit excesiv, ceea ce ar putea crea un spațiu fiscal de aproape 650 de miliarde de euro pe o perioadă de patru ani în bugetele naționale de apărare cumulate ale tuturor statelor membre. Cinsprezece state membre au solicitat deja activarea acestei clauze.
A doua propunere este noul instrument SAFE care va furniza 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru investiții în apărare și care a fost deja activat de 19 state membre, inclusiv România.
Al treilea element este utilizarea bugetului UE prin mecanisme suplimentare și stimulente pentru ca statele membre să poată folosi fondurile de coeziune pentru a-și spori cheltuielile pentru apărare. Ultimele două măsuri vizează mobilizarea capitalului privat prin accelerarea Uniunii Piețelor de Capital și prin Banca Europeană de Investiții.
COMISIA EUROPEANA
Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Europenii ssprijină ferm extinderea UE, relevă un sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană, în contextul în care miniștrii pentru afaceri europene din UE s-au reunit informal pentru a discuta despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE, pe fondul blocajului exercitat de Ungaria.
Potrivit sondajului, aproximativ două treimi dintre respondenții cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani sunt de părere că țările (potențial) candidate ar trebui să adere la UE, odată ce îndeplinesc condițiile necesare, în timp ce 56 % sunt în favoarea unei noi extinderi a UE și consideră că aceasta este benefică pentru propria lor țară.
Opinia este împărtășită de 61% dintre români.
Potrivit respondenților, principalele avantaje ale extinderii UE sunt legate de o influență mai puternică a UE în lume (37 %), o piață mai extinsă pentru întreprinderile din UE (37 %), mai multe oportunități de muncă (31 %) și mai multă solidaritate între țări (30 %). Cu toate acestea, 67 % dintre cetățeni declară că nu se simt bine informați cu privire la extindere.
În același timp, respondenții își exprimă îngrijorarea cu privire la o eventuală extindere viitoare a UE, cele mai menționate aspecte fiind migrația necontrolată (40 %), corupția și criminalitatea (39 %) și costurile financiare pentru contribuabilii europeni (37 %).
Sondaje au fost realizate și în țările candidate și potențial candidate, care arată, în general, un sprijin general pentru aderarea la UE. În Balcanii de Vest, cel mai mare sprijin este înregistrat în Albania (91 %) și Macedonia de Nord (69 %), în timp ce respondenții din Serbia manifestă cel mai scăzut sprijin din regiune, cu 33 %. În vecinătatea estică, Georgia și Ucraina înregistrează un sprijin de 74 % și, respectiv, 68 %.
Albanezii au, de asemenea, cea mai pozitivă imagine despre UE (82 %), în timp ce în Serbia procentul este cel mai scăzut (38 %). În Republica Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE (55 %), în timp ce această cifră este mai scăzută în Ucraina (49 %) și Georgia (43 %).
În Turcia, un sondaj similar a arătat că sprijinul pentru aderarea la UE este de 49,9 %, în timp ce 50,7 % dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE.
Eurobarometrul special și sondajele de opinie au fost realizate prin intermediul unor interviuri față în față între februarie și iunie 2025.
Uniunea Europeană consideră extindere o prioritate strategică și se pregătește deja de primirea de noi membri, depunând eforturi pentru a se reforma, fapt ce este stipulat în documentul de „pre-extindere”, prezentat de Ursula von der Leyen în primul său mandat ca președintă a Comisiei Europeană.
Pentru ca propunerile avansate atunci – țările candidate să cunoască o integrare „graduală” în piața unică a UE, pe un fundal de desfășurare a negocierilor specifice procesului de aderare, în vreme ce Uniunea Europeană să se reformeze – să fie implementate fără sincope, liderii europeni au adoptat o foaie de parcurs care contribuie la punerea în aplicare a Agendei Strategice pentru 2024-2029.
COMISIA EUROPEANA
UE pregătește un ajutor umanitar de 1 milion de euro pentru populația afectată de cutremurul din Afganistan
În urma cutremurului puternic care a lovit nord-estul Afganistanului, UE a aprobat un ajutor umanitar în valoare de 1 milion de euro pentru a răspunde nevoilor cele mai urgente ale populației afectate. Acești bani vor fi direcționați către partenerii umanitari care desfășoară deja operațiuni de ajutorare pe teren, informează un comunicat oficial al Executivului European.
În plus, UE va dona aproximativ 130 de tone de ajutoare din propriile stocuri umanitare. Acestea includ articole de bază, cum ar fi corturi și alte articole pentru adăpost, haine, consumabile medicale și materiale pentru purificarea apei. Ajutoarele vor fi livrate prin intermediul a două zboruri umanitare finanțate de UE, care sunt programate să sosească la Kabul la sfârșitul acestei săptămâni.
UE organizează zboruri umanitare către Afganistan din 2021, inclusiv mai multe zboruri după cutremurul mortal din 2023 din Herat, care au transportat deja aproximativ 2.000 de tone de articole de prim ajutor.
COMISIA EUROPEANA
Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Constanța, a subliniat rolul României în cadrul instrumentului european SAFE, destinat consolidării apărării și achizițiilor comune, ea dând ca exemplu proiecte ale forțelor navale care ar putea fi finanțate prin acest program de 150 de miliarde de euro.
„În primul rând, în ceea ce privește sprijinul financiar pe termen scurt. Împreună, în Consiliul European, am convenit asupra unui pachet de 800 de miliarde de euro până în 2030, iar o parte a acestui pachet este instrumentul SAFE. SAFE este un instrument de 150 de miliarde de euro și sunt foarte bucuroasă că 19 țări au aderat la SAFE pentru achiziții comune. România este printre ele, iar aceasta este o veste excelentă”, a declarat Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe).
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.
Oficialul european a precizat că a fost „foarte interesant să vadă primele idei de proiecte ale marinei pentru utilizarea potențială a împrumuturilor SAFE” în timpul vizitei efectuate în portul militar Constanța.
„SAFE este deja pe deplin contractat, iar acesta este un mare succes. Putem folosi investițiile SAFE pentru achiziții comune, dar și pentru sprijin militar acordat Ucrainei – fie prin furnizarea de capabilități, fie prin investiții în industria de apărare a Ucrainei”, a adăugat von der Leyen.
Ea a prezentat și direcțiile viitoare ale planului european în materie de apărare, subliniind importanța implementării și a stabilității investițiilor
„Al doilea element, după cum am spus, este implementarea. Iar pentru aceasta vom elabora o Foaie de parcurs pe care o vom prezenta integral Consiliului European, privind modul în care vedem lacunele de capabilități pe care le avem și cum intenționăm să le acoperim până în 2030 – cu obiective clare, cu etape intermediare. Pentru că știm că doar ceea ce este măsurat se și realizează”, a continuat șefa Comisiei.
În ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung, von der Leyen a arătat că noul buget european, care va intra în vigoare peste doi ani, va include majorări substanțiale pentru apărare. „Propunem triplarea fondurilor pentru securitatea frontierelor, propunem creșterea de cinci ori a investițiilor în apărare, iar aceasta include, desigur, capabilități maritime. Și propunem o creștere de zece ori a investițiilor în mobilitatea militară”, a conchis ea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ambasadoarea Angela Ganninger: Germania, cel mai mare partener comercial al României și investitorul numărul unu
FIC susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri ca măsură pro-investiții esențială pentru România
Ministrul Bogdan Ivan prezintă cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice pentru români
Ministerul Sănătății își propune să stabilească parteneriate cu centrele de excelență din SUA, în vederea dezvoltării chirurgiei robotice în România
Eurobarometru: Europenii sprijină ferm extinderea UE. În R. Moldova, mai mult de jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre UE
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
UE pregătește un ajutor umanitar de 1 milion de euro pentru populația afectată de cutremurul din Afganistan
Ministrul Dragoș Pîslaru a discutat cu președinta PE, Roberta Metsola, despre fondurile UE destinate României: Printr-un parteneriat strâns cu instituțiile europene, țara își poate atinge adevăratul potențial
PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice
„Situația de securitate în Europa va rămâne dificilă și imprevizibilă pe termen lung”, avertizează președintele Finlandei: „Avem nevoie de o apărare colectivă credibilă pentru flancul estic al Europei”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE4 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA6 days ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- POLITICĂ5 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- EDITORIALE6 days ago
Op-ed | Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est: România în noul exercițiu financiar 2028-2034 – Cum aducem Europa mai aproape de comunități