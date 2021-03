Raport IQAir: România s-a clasat pe locul 15 în topul celor mai poluate țări din Europa în 2020

Fuselajul central al elicopterului experimental de mare viteza RACER, dezvoltat sub coordonarea Airbus Helicopters, în cadrul inițiativei tehnologice europene Clean Sky2, este pregătit pentru livrare, de pe linia de asamblare a ROMAERO după ce compania românească a executat fabricația, din materiale compozite și aluminiu, precum și asamblarea structurii proiectate integral în țara noastră, de specialiștii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS, informează ROMAERO într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Rezultatul proiectului a fost prezentat in cadrul unui eveniment desfășurat luni, la București, în prezența ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui, ministrului Cercetării, Inovării si Digitalizării, Ciprian Teleman, și a reprezentanților Airbus Helicopters și Clean Sky 2 Joint Undertaking.

RACER (Rapid and Cost – Effective Rotorcraft) este proiectul fanion al inițiativei tehnologice Clean Sky 2, cel mai important parteneriat public-privat din cadrul Horizon 2020, destinat dezvoltărilor tehnologice menite să reducă impactul aviației asupra mediului și să susțină competitivitatea sectorului. Din bugetul total de peste 4 miliarde de euro al programului, României, in calitate de partener cheie prin intermediul Consorțiul RoC (INCAS si ROMAERO) i-au fost alocate 8,5 milioane de euro.

„Ma bucur ca acest gen de proiecte se pot face in Romania, asta arata ca exista cooperare industriala intre noi si restul tarilor din Uniunea Europeana. Se tot zice ca trebuie sa devenim o economie cu valoare adaugata mare, ei bine iata ca putem sa facem lucrul acesta. Multumesc in special echipei ROMAERO pentru toata munca depusa aici si pentru dezvoltarea acestor noi capabilitati. Iata ca putem sa facem inovatie la nivel european, iar Romania poate sa faca parte din aceasta inovatie”, a declarat Claudiu Năsui.

Demonstratorul rezultat din implementarea proiectului va fi un elicopter experimental de mare viteza, dezvoltat de Airbus Helicopters. Prin combinarea fortei de tractiune cu capacitatea de ridicare verticala, aeronava vizeaza reducerea diferentei dintre elicopterele traditionale si aeronavele cu aripi fixe. Demonstratorul este prevazut sa atinga o viteza de 400 km/h, cu 50% mai mare fata de cel mai performant elicopter din prezent. Datorita vitezei si autonomiei sale, acest vehicul nou va aborda capacitatea de misiune a aeronavelor cu aripi fixe, dar va putea, de asemenea, sa decoleze si sa aterizeze pe verticala si sa planeze intr-o pozitie fixa deasupra solului. Proiectul pune un accent deosebit pe emisiile de carbon si poluarea fonica, astfel, prin utilizarea de tehnologii inovatoare in proiectare si fabricatie, dezvoltatorii isi propun ca demonstratorul sa ofere un consum redus de combustibil si niveluri scazute de zgomot si vibratii. Structura fabricata la ROMAERO va fi livrata pentru integrare in ansamblul final la fabrica Airbus Helicopters din Marignane, Franta, primul zbor al elicopterului urmand sa aiba loc in anul 2022.

Ministrul Cercetarii Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, a vorbit despre necesitatea de a revitaliza domeniul cercetarii in Romania si a declarat ca acesta este unul dintre obiectivele mandatului sau.

„Cercetarea nu trebuie sa ramana in teze de doctorat, ea trebuie convertita in valoare economica, si de asemenea ea trebuie promovata in constiinta publica. E insuficient sa avem rezultate remarcabile care raman doar in literatura de specialitate. Imi asum aceasta datorie in Ministerul pe care il coordonez, de a face publice rezultatele remarcabile pe care in acest moment le avem. Avem garantii ca incepand din 2022 o sa putem avea o alocare publica pentru cercetare, care sa ne duca macar catre media Europeana.”, a spus Ciprian Teleman

Prin intermediul acestui proiect, Romania bifeaza nu doar o contributie esentiala la ceea ce se considera a fi aviatia viitorului dar se deschide si catre oportunitatea extraordinara de a-si intari pozitia in topul producatorilor de componente cu valoare adaugata mare. La nivel tehnologic industrial, pentru RACER au fost realizate, in premiera in Romania, primele structuri hibride portante de elicopter. Aceste operatiuni au impus dezvoltarea si modernizarea capabilitatilor ROMAERO in productia de materiale compozite, una dintre tehnologiile cheie pentru dezvoltarea durabila a industriei aerospatiale. Cu sprijinul Airbus Helicopters, ROMAERO a creat infrastructura necesara pentru a produce piese in conformitate cu standardele de calitate impuse de marele producator de aeronave.

Airbus este pionier in industria spatiala durabila pentru o lume sigura si unita. Compania inoveaza constant pentru a oferi cele mai eficiente si avansate solutii tehnologice in domeniul aerospatial, de aparare si servicii conexe. In domeniul aeronavelor comerciale, Airbus ofera cele mai moderne si eficiente aeronave din punctul de vedere al consumului de combustibil. Airbus este, de asemenea, un lider european in domeniul apararii si securitatii si una dintre cele mai importante companii spatiale din lume. In domeniul elicopterelor, Airbus ofera cele mai eficiente solutii civile si militare din intreaga lume.

ROMAERO este cea mai mare companie de stat din industria aerospatiala si de aparare romaneasca. Compania este specializata in servicii de intretinere si reparatii pentru aeronave de transport civile si militare, precum si in productia industriala de aerostructuri si componente ale acestora. De asemenea, prin Centrul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare in Tehnologii Aerospatiale – CEDITA, specialistii companiei participa la unele dintre cele mai importante proiecte de cercetare in industrie, derulate la nivel european. Cu o experienta de 100 de ani in domeniu, peste 800 de angajati cu inalta calificare si un potential semnificativ de crestere, ROMAERO are toate capabilitatile necesare pentru a participa cu succes in programe extinse din domeniul aerospatial si al apararii, la nivel national si global.

INCAS – Institutul National de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli” este unitatea de cercetare lidera in stiinte aerospatiale din Romania, cu o traditie de peste 60 de ani in ingineria aerospatiala, fizica fluxurilor si aerodinamica aplicata, utilizand tehnologii de ultima generatie si infrastructura unica de importanta strategica nationala. INCAS a fost implicat in toate proiectele aeronautice nationale majore pentru zonele civile si militare si actioneaza in prezent ca un actor important in politica Uniunii Europene pentru dezvoltarea cercetarii si dezvoltarii in cadrul viziunii FlightPath 2050 si a viitorului program Orizont 2020.

Incepand din 2007, INCAS a initiat o strategie solida pe termen lung spre recunoasterea statutului si capabilitatilor Romaniei in stiintele aerospatiale, folosind infrastructura unica de cercetare (inclusiv tuneluri eoliene cu tehnologie de ultima generatie) si competente remarcabile in domenii de nisa pentru dezvoltare la scara internationala. In acelasi timp, INCAS a fost recunoscut ca factor de decizie politica in Europa si la nivel international, jucand un rol major in toate documentele si viziunile programatice dezvoltate in ultimii 5 ani in domeniul aeronauticii.

INCAS este unul dintre contribuitorii la FlightPath 2050, un participant activ la noul ACARE – Consiliul Consultativ pentru Cercetare in domeniul Aeronautic, a dezvoltat impreuna cu EREA – Organizatia Europeana de Cercetare in Domeniul Aeronautic , “Viziunea programatica pentru generatia viitoare a sistemului de transport aerian”, a initiat si a semnat ca membru institutional Carta Europeana a Cercetatorilor si Codul de conduita pentru Recrutarea Cercetatorilor” si este unul dintre membrii fondatori ai IFAR – Forumul International pentru Cercetare in Aviatie.