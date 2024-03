Raport NATO: La 20 de ani de la aderare, 82% dintre români ar vota ca România să rămână membru NATO. Peste 80% susțin ca America și Europa să lucreze împreună pentru securitatea euro-atlantică

Președintele american Joe Biden, omologul său polonez Andrzej Duda și prim-ministrul polonez Donald Tusk au marcat marți, la Casa Albă, 25 de ani de la aderarea Poloniei la NATO, printr-o vizită pe care liderul de la Washington a calificat-o drept “istorică” și în cadrul căreia liderii de la Varșovia, rivali politici acasă, au pledat pentru sprijinirea Ucrainei și creșterea bugetelor pentru apărare ale țărilor NATO.

“Această vizită istorică a marcat cea de-a 25-a aniversare a aderării Poloniei la NATO și subliniază angajamentul de fier al celor două națiuni ale noastre față de Alianța NATO, care ne face pe toți mai siguri. Liderii s-au angajat să asigure un sprijin continuu pentru autoapărarea Ucrainei împotriva războiului de agresiune al Rusiei. De asemenea, au discutat despre parteneriatul puternic dintre SUA și Polonia în domeniul securității energetice și despre importanța durabilă a valorilor democratice”, se arată într-un comunicat al Casei Albei.

“Am precizat din nou că Statele Unite și Polonia sunt cu mândrie alături de Ucraina în fața războiului brutal de cucerire al Rusiei”, a scris Biden, pe X, în timp ce Donald Tusk l-a îndemnat: “Domnule președinte, haideți să rămânem fermi și mereu împreună”.

Today, I was proud to welcome President Duda and Prime Minister Tusk of Poland to the White House to celebrate the 25th anniversary of Poland joining the NATO Alliance.

Our Alliance is more united, determined, dynamic, and larger than ever – now 32 nations strong. pic.twitter.com/r9KrS1MNQH

— President Biden (@POTUS) March 12, 2024