Raport OCDE: Investițiile în educația timpurie pot aduce beneficii mai mari pentru copii și pot reduce costurile publice pe termen lung

Țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ar putea obține îmbunătățiri semnificativ mai mari în ceea ce privește condițiile de viață ale copiilor dacă ar direcționa cheltuieli sociale suplimentare către educația și îngrijirea timpurie a copiilor, sprijinul pentru ocuparea forței de muncă și venituri, precum și către serviciile esențiale, potrivit unui nou raport al OCDE.

Raportul „Cheltuieli mai eficiente pentru copii prin politici sociale” analizează, prin prisma eficienței utilizării resurselor, modul în care sărăcia în rândul copiilor, lipsurile materiale, rezultatele educaționale și starea de sănătate sunt influențate de nivelul, alocarea și modul de concepere a cheltuielilor sociale. În același timp, raportul analizează implicațiile acestor politici asupra cheltuielilor publice pe termen lung.

Creșterea costurilor asociate sănătății și îmbătrânirii populației a determinat majorarea cheltuielilor sociale în țările OCDE, în ultimele două decenii, de la 20% la 25% din PIB. Cheltuielile destinate familiilor cu copii reprezintă în continuare mai puțin de 10% din totalul cheltuielilor sociale.

În prezent, unul din opt copii din țările OCDE trăiește în sărăcie monetară, rezultatele educaționale sunt în declin, iar mai mult de unul din cinci adolescenți declară că au o stare de sănătate acceptabilă sau precară.

„Investiția în copii este una dintre cele mai importante măsuri pe care guvernele le pot lua pentru a construi un viitor mai solid. Deși creșterea cheltuielilor poate face diferența, cheltuirea mai eficientă a resurselor poate avea un impact mult mai mare. Investițiile în educația și îngrijirea timpurie a copiilor, sprijinirea părinților pentru a intra sau a reveni pe piața muncii, asigurarea unui sprijin adecvat pentru venituri și garantarea accesului la servicii de calitate pot oferi fiecărui copil un start mai bun în viață, contribuind în același timp la economii mai puternice și finanțe publice mai sustenabile”, a declarat secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Dacă cheltuielile sociale vor continua să crească în ritmul înregistrat în trecut, rata sărăciei în rândul copiilor ar putea scădea cu aproximativ 1,5 puncte procentuale în următorul deceniu.

Rezultate mai bune pentru copii, inclusiv reducerea sărăciei și a lipsurilor materiale, îmbunătățirea rezultatelor educaționale și ameliorarea stării de sănătate, pot fi obținute printr-o combinație adecvată de politici: sprijinirea părinților pentru a intra sau a reveni pe piața muncii, asigurarea unei protecții adecvate a veniturilor și garantarea accesului la servicii de înaltă calitate, inclusiv la educație și îngrijire timpurie.

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Investițiile în educația și îngrijirea timpurie a copiilor (ECEC) pot genera beneficii deosebit de importante. Direcționarea unui punct procentual suplimentar din creșterea cheltuielilor sociale către extinderea accesului la serviciile de educație și îngrijire timpurie ar putea face investițiile cu aproximativ 50% mai eficiente în reducerea sărăciei monetare în rândul copiilor, comparativ cu menținerea neschimbată a modului de alocare a bugetului social.

Astfel, rata sărăciei în rândul copiilor ar putea scădea cu aproximativ 2,25 puncte procentuale, față de reducerea estimată la 1,5 puncte procentuale, în următorii zece ani. Totodată, ponderea elevilor cu rezultate slabe la testările PISA ar putea scădea cu aproximativ 4%.

Asigurarea accesului copiilor din familiile dezavantajate la servicii de educație și îngrijire timpurie este la fel de importantă ca garantarea calității acestora. Extinderea accesului la serviciile de educație și îngrijire timpurie poate permite părinților să lucreze, contribuind la creșterea veniturilor familiilor și la reducerea dependenței de alte forme de sprijin.

Totodată, aceasta poate contribui la limitarea presiunilor asupra cheltuielilor publice în viitor. Analiza OCDE arată că alocarea unui punct procentual suplimentar pentru investițiile în educația și îngrijirea timpurie a copiilor ar putea face ca, pe termen lung, cheltuielile sociale să fie cu aproximativ 2% mai mici decât în cazul menținerii neschimbate a structurii bugetului.

Asigurarea unui sprijin adecvat pentru venituri rămâne esențială, în special pentru familiile care au cea mai mare nevoie de ajutor. Creșterea cu un punct procentual a ponderii cheltuielilor sociale alocate prestațiilor bănești pentru familii ar putea face viitoarele majorări ale cheltuielilor cu aproximativ 27% mai eficiente în reducerea sărăciei relative în rândul copiilor.

Politicile active privind piața muncii pot genera, de asemenea, beneficii semnificative dacă îi ajută pe părinți să depășească barierele în calea ocupării unui loc de muncă și să obțină venituri mai stabile. Alocarea unui punct procentual suplimentar din cheltuielile sociale pentru aceste politici ar putea crește cu aproximativ 24% eficiența acestora în reducerea sărăciei în rândul copiilor, contribuind în același timp la reducerea cu aproximativ 1% a creșterii cheltuielilor în următorul deceniu.

Serviciile de sănătate, locuințele și alte servicii sociale sunt esențiale pentru a ajuta familiile să răspundă unor nevoi pe care veniturile suplimentare, de unele singure, nu le pot acoperi. Direcționarea unui punct procentual suplimentar din cheltuielile sociale către aceste domenii de politici publice ar putea face viitoarele creșteri ale cheltuielilor cu aproximativ 9% mai eficiente în reducerea lipsurilor materiale severe, comparativ cu menținerea neschimbată a alocării bugetare. Investițiile mai mari în sănătate pot contribui, de asemenea, la temperarea creșterii pe termen lung a cheltuielilor sociale.