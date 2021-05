Raport privind acțiunile UE menite să protejeze polenizatorii: Este nevoie de accelerarea eforturilor. Una din zece specii de albine și de fluturi este pe cale de dispariție

Guvernul de la Berna a ajuns la concluzia că există în continuare diferențe substanțiale între Acordul UE-Elveția în domenii-cheie. Prin urmare, acesta a decis să nu semneze Acordul-cadru instituțional, informând UE pe 26 mai cu privire la această decizie.

Cu toate acestea, Consiliul Federal elvețian consideră că este în interesul comun al Elveției și al UE să mențină cooperarea bilaterală și să continue în mod consecvent acordurile existente. Prin urmare, aceasta intenționează să inițieze un dialog politic cu UE cu privire la continuarea cooperării.

Potrivit comunicatului oficial al Consiliului Federal, discuțiile cu UE nu au condus la soluțiile necesare pentru Elveția în domeniile Directivei privind cetățenia UE, protecției salariilor și ajutoarelor de stat.

Consiliul Federal dorește să apere aceste interese esențiale. Prin urmare, pentru aceasta, nu sunt îndeplinite condițiile de încheiere a Acordului. Aceasta a decis să nu îl semneze. Președintele Elveției, Guy Parmelin, a informat-o ieri în scris pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la această decizie.

„Luăm act de această decizie unilaterală a Guvernului elvețian. Regretăm această decizie, având în vedere progresele înregistrate în ultimii ani pentru ca acordul-cadru instituțional să devină o realitate”, a transmis Comisia Europeană.

Acordul-cadru instituțional UE-Elveția a fost conceput ca bază pentru consolidarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale UE-Elveția pentru viitor. Scopul său principal a fost acela de a se asigura că orice persoană care își desfășoară activitatea pe piața unică a UE, la care Elveția are un acces semnificativ, se confruntă cu aceleași condiții. Aceasta este în mod fundamental o chestiune de echitate și de securitate juridică. Accesul privilegiat la piața unică trebuie să însemne respectarea acelorași norme și obligații.

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994 pentru a extinde dispozițiile UE referitoare la piața sa internă către țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Norvegia, Islanda și Liechtenstein fac parte din SEE. Elveția este membră a AELS, dar nu face parte din SEE. UE și țările-partenere care fac parte simultan din SEE și AELS (Norvegia și Islanda) interacționează și prin intermediul unei serii de „politici nordice” și forumuri care se axează pe zonele din periferia nordică a Europei, aflate în evoluție rapidă, precum și pe regiunea arctică în ansamblu.

Scopul Spațiului Economic European (SEE) este extinderea pieței interne a UE către țările membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS). Țările care fac parte în prezent din AELS nu doresc să devină membre ale UE.

În calitate de membră a AELS, Elveția a participat la negocierile ce au vizat Acordul privind SEE și a semnat acest acord la 2 mai 1992.

Deși acordurile au intensificat relațiile economice, acestea au creat, de asemenea, o rețea complexă și pe alocuri incoerentă de obligații. Acordurile bilaterale trebuie actualizate cu regularitate și nu au un caracter dinamic, cum este cel al Acordului privind SEE. De asemenea, aceste acorduri nu prevăd mecanisme de supraveghere și nici mecanisme efective de soluționare a litigiilor. Pentru a soluționa aceste aspecte, la 22 mai 2014 au fost inițiate negocieri între UE și Elveția pentru încheierea unui acord-cadru instituțional. Negocierile au avut ca scop soluționarea unor aspecte dificile, cum ar fi condițiile de care beneficiază prestatorii de servicii din UE în Elveția sau rolul Curții de Justiție în soluționarea litigiilor. Negocierile privind acordul-cadru instituțional s-au încheiat, la nivel politic, la 23 noiembrie 2018. Cu toate acestea, Consiliul Federal nu putea să accepte textul final, deoarece partea elvețiană considera că „măsurile însoțitoare”[4] și preluarea acquis-ului european privind libera circulație a persoanelor nu au fost reflectate în mod corespunzător. Drept urmare, Consiliul Federal a inițiat un proces amplu de consultare internă cu comisiile competente din cadrul Adunării Federale, cu partidele, cantoanele, partenerii sociali și cu mediul academic/științific, care va servi drept bază pentru a decide dacă acordul va fi prezentat sau nu Adunării Federale a Elveției spre aprobare. În cursul consultărilor, care s-au încheiat în aprilie 2019, au fost ridicate o serie de întrebări cu privire la care partea elvețiană a solicitat clarificări suplimentare. UE este dispusă să ofere clarificări suplimentare atât timp cât textul nu urmează să fie renegociat și a invitat partea elvețiană să prezinte o listă a aspectelor concrete pentru care sunt necesare clarificări.

În cursul consultărilor au fost exprimate preocupări privind libera circulație a persoanelor între Elveția și UE. La 27 septembrie 2020, Elveția a ținut un referendum promovat de Partidul Popular din Elveția (SVP) referitor la rezilierea acordului cu UE privind libera circulație a persoanelor. Aproape 62 % din alegători au respins inițiativa partidului SVP. UE își exprimă speranța că rezultatul acestui scrutin va pregăti calea pentru semnarea și ratificarea rapidă a acordului-cadru instituțional.