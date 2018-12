Raport SIPRI: Rusia devansează Marea Britanie şi devine al doilea producător de armament din lume după SUA

Rusia a devenit al doilea producător de armament în 2017, depăşind Regatul Unit, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internaţional de Ceretare a Păcii de la Stockholm (SIPRI), potrivit căruia Statele Unite îşi păstrează primul loc detaşat, şi în care Franţa se clasează a patra.

„Întreprinderile ruse înregistrează o creştere semnificativă a vânzării de armament începând din 2011”, precizează cercetătorul Siemon Wezeman, citat într-un comunicat.

The arms sales of the SIPRI #Top100 arms-producing and military services companies (excluding China) totalled $398.2 billion in 2017.

This was 2.5% higher than sales in 2016 and marks the third consecutive year of growth in Top 100 arms sales: https://t.co/umdbUc9Bny pic.twitter.com/PiP8EEy1xK

