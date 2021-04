Raport trimestrial al ADR: Propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării, foaia de parcurs a digitalizarii serviciilor publice de la nivel central pentru următorii 10 ani, a fost finalizată

Propunerea de politică publică în domeniul e-guvernării, foaia de parcurs a digitalizarii serviciilor publice de la nivel central pentru următorii 10 ani, care stabilește un program de schimbări eficiente și sustenabile pentru digitalizarea administrației publice, a fost finalizată, relevă raportul trimestrial de activitate al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), în mandatul președintelui Octavian Oprea.

”ADR rămâne vectorul digitalizării administrației publice din România. Pe parcursul pandemiei, nevoia ne-a învățat și noi am fost capabili să învățăm repede – am acționat prompt și am livrat soluții digitale pentru atenuarea efectelor crizei sanitare. În continuare, Autoritatea pentru Digitalizarea României implementează proiecte care vor contura standardele viitorului digital al României”, a declarat Octavian Oprea, președintele ADR.

Potrivit unui comunicat al ADR, prima platformă digitală a statului român, Ghişeul.ro, a ajuns la un milion de utilizatori, devenind astfel un proiect esențial pentru dezvoltarea digitală a României și cel mai de succes livrabil al Autorității pentru Digitalizarea României.

În ceea ce privește Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a fost adăugată o nouă funcţionalitate, administrată de ADR, respectiv sistemul dinamic de achiziţii (SAD), ce funcţionează ca o ”piaţă deschisă electronică”, accesată gratuit de toţi utilizatorii platformei.

Sistemul dinamic de achiziții conferă flexibilitatea necesară instituțiilor care vor să răspundă nevoilor unei societăți aflate în continuă schimbare. Acționând ca o piață deschisă, sistemul dinamic sprijină participarea IMM-urilor și a întreprinderilor aflate la început de drum la procedurile de achiziții din sectorul public, prin adaptabilitatea procesului.

Această nouă funcționalitate flexibilizează procedurile de achiziție publică desfășurate pentru servicii care necesită perioade mai îndelungate, în contextul în care acordul-cadru poate fi derulat doar cu semnatarii inițiali ai acestuia.

Raportul de activitate din mandatul actualului președinte al ADR evidenţiază atât semnarea acordului de parteneriat prin care voluntarii Code for Romania vor livra produse digitale în format open source, pe care organizaţia neguvernamentală le va pune la dispoziţie gratuit către Autoritate, cât şi optimizarea permanentă a activităţii Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.

De asemenea, ADR se implică în RegIntermed – Sistemul informatic pentru registrele de sănătate, proiect esențial pentru dezvoltarea e-Sănătate în România, ale cărui obiective sunt digitalizarea înregistrărilor în registrele de sănătate, dezvoltarea sistemelor informatice existente și creșterea interoperabilității acestor sisteme.

Această bază de date va integra toate cerințele GDPR și normele de confidențialitate în vigoare la nivel european. Pe baza datelor, platforma informatică va genera rapoarte și statistici anonimizate despre boli și tratamente la nivelul tuturor segmentelor populaţiei – în funcție de vârstă, geolocație, afecțiune, etc.

Pentru medici, beneficiile vor fi:

1. consistența informațiilor, centralizate într-o bază unică;

2. păstrarea istoricului pentru fiecare pacient;

3. urmărirea eventualelor interferențe ale diverselor tratamente acordate într-o anumită perioadă de timp, care ajută la luarea unei decizii medicale optime.

Pentru Ministerul Sănătății, beneficiarul direct al proiectului, avantajele pe care le va aduce acest proiect sunt deosebit de importante:

1. monitorizarea impactului bolilor la nivelul populației – incidență, prevalență, mortalitate;

2. fundamentarea politicilor publice de sănătate;

3. planificarea, dimensionarea, monitorizarea și evaluarea programelor naționale de sănătate;

4. cercetarea medicală;

5. monitorizarea și evaluarea sănătății populației.

Mai mult, Autoritatea pentru Digitalizarea României depune eforturi pentru operaționalizarea LogincuPSCID – Platforma Software Centralizată de Identificare Digitală, poarta de acces şi primul punct de securizare a serviciilor electronice de e-guvernare, care va permite asigurarea identităţii electronice unice a fiecărui cetăţean ce utilizează servicii electronice de e-guvernare, fiind un instrument esenţial în digitalizarea tuturor serviciilor publice.

ADR explică că la acest moment, instituțiile publice oferă mai multe tipuri de identități, cu mai multe niveluri de încredere: o identitate pentru bazele de date de la evidența populației, o identitate pentru primăria unde plătim impozitele, o identitate pentru ANAF și așa mai departe.

”Odată cu implementarea PSCID, toate aceste identități care acum sunt dispersate în întregul sistem public și care sunt gestionate separat de mai multe instituții, toate identitățile digitale ale cetățeanului în relația lui cu autoritățile publice vor fi centralizate într-un Registru electronic național unic, care va standardiza gradul de încredere la nivelul maxim. În acest fel, cetățeanul va putea folosi un singur cont, un singur set de credențiale pentru a se conecta la orice serviciu public de e-guvernare”, este precizat în raport.

În această perioadă, ADR derulează, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, proiectul ”Cadru strategic naţional pentru tehnologii inovative în administraţia publică 2021-2027”, care va fructifica oportunităţile generate de participarea României la ecosistemele europene de management al datelor ştiinţifice – open science, precum şi adopţia tehnologiilor de tip blockchain şi inteligenţă artificială în domenii cheie de intervenţie guvernamentală.

Prin acest proiect, va fi creat Digital Policy Lab, un laborator complet de inovare şi testare în mediu controlat a proiectelor de reglementări şi politici publice, formulate în domenii cheie precum comerţul electronic, e-Guvernare, e-Sănătate, e-Educaţie şi transformare digitală, menţionează instituţia.