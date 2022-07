Raport: UE compensează scăderea dramatică a importurilor de porumb din Ucraina și crește exporturile agroalimentare în Africa

UE va „merge alături” de Ucraina în timp ce se îndreaptă spre aderarea la Uniune, a promis joi, în fața Parlamentului ucrainean, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit Politico.eu.

În fața Radei, Metsola a marcat, prin intermediul unei legături video, prima „Zi a statului” din Ucraina – o sărbătoare publică inaugurată anul trecut pentru a comemora 30 de ani de independență față de Uniunea Sovietică. Ziua a căpătat o semnificație suplimentară în acest an, pe fondul ravagiilor provocate de războiul Rusiei în țară.

„Ziua de astăzi este simbolică nu doar pentru Ucraina și pentru ucraineni, ci pentru întreaga Europă”, a declarat Metsola.

Addressing 🇺🇦 @ua_parliament with President @ZelenskyyUa, Speaker @r_stefanchuk, 🇱🇹 President @GitanasNauseda & MPs – on 🇺🇦 Statehood Day – is an honour. More than that, it is a responsibility.

🇪🇺 marks this day with you. In solidarity. In friendship. In a bond as Europeans. pic.twitter.com/LRHohSjGGc

— Roberta Metsola (@EP_President) July 28, 2022