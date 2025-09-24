ROMÂNIA
Raport Vodafone: Patru direcții strategice pentru UE și România – Incluziunea digitală este cheia abordării decalajul digital european de 1,3 trilioane de euro
Un decalaj digital al Europei de 1,3 trilioane de euro duce la sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții din partea cetățenilor săi, arată un raport realizat de Vodafone care stabilește patru direcții strategice pentru a reconstrui încrederea, dezvoltarea și coeziunea în întreaga Europă.
Noul raport realizat de Vodafone, Conexiune între comunități, arată că diviziunea digitală profundă a Europei – evidențiată de lacune în competențe, limite în acoperire dar și acces inegal la dispozitive și servicii publice digitale – a devenit o vulnerabilitate strategică pentru economia, societatea și reziliența democratică a continentului.
În ciuda faptului că în viața de zi cu zi conectivitatea a devenit esențială precum electricitatea sau încălzirea, milioane de oameni rămân excluși din spațiul digital, în lipsa accesului. Astăzi, 44% dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale de bază, iar una din cinci gospodării rurale nu beneficia de conectivitate 5G la nivelul anului trecut.
Raportul semnalează că un potential eșec al transformării digitale ar putea costa UE 1,3 trilioane de euro din PIB până în 2033. Diviziunea digitală stă la baza acestei pierderi și duce la comunități excluse digital care se confruntă cu sănătate precară, rezultate educaționale mai slabe și încredere mai scăzută în instituții.
Mizele sociale: de ce este importantă incluziunea pentru viața cotidiană
Sănătate și bunăstare: Persoanele excluse digital sunt de 1,5 ori mai predispuse la o interacțiune dificilă cu sistemele de sănătate, crescând dependența de serviciile de urgență care sunt mai costisitoare. Îmbunătățirea accesului și a încrederii în soluțiile digitale reduce izolarea și permite bunăstarea pe termen lung.
Educație și oportunități: Școlile cu capacitate digitală limitată se luptă să construiască atât competențe de bază, cât și digitale. Tinerii europeni fără acces sau sprijin în a-și dezvolta competențele digitale au de două ori mai puține șanse să le dobândească, lucru care le influențează nivelul de trai și implicarea în societate de-a lungul vieții.
Reziliența democratică: Cetățenii excluși digital sunt susceptibili să se implice mai puțin în luarea deciziilor publice, ceea ce duce la un declin al încrederii în instituțiile civice și democratice.
Diviziuni profunde: costul lipsei de acțiune
Poziționarea geografică: O diferență persistentă la nivel urban-rural în privința competențelor și acoperirii ține pe loc comunitățile și serviciile locale. Chiar și acolo unde conectivitatea 5G este disponibilă, lipsa tehnologiei 5G Standalone (5G SA) limitează beneficiile aplicațiilor cu latență ultra-scăzută pentru serviciile publice și industrie.
Distribuția demografică: În 2023, 70% dintre tinerii între16 și 24 de ani aveau competențe digitale de bază, comparativ cu 28% dintre cei cu vârste cuprinse între 65-74 de ani. Aceasta reprezintă o diferență generațională de 42 de puncte, în timp ce zone din sud-estul Europei rămân în urmă în ceea ce privește participarea incluzivă.
IMM-uri și productivitate: Doar 20% dintre IMM-urile europene au un nivel ridicat de digitalizare, iar reducerea decalajului digital în rândul companiilor mici și mijlocii ar putea adăuga 628 miliarde de euro la PIB-ul UE. Astăzi, companiile europene produc 76% din valoarea omologilor lor din SUA, lucru ce reflectă ritmul mai lent de transformare digitală.
Efectul ‘bulgărelui de zăpadă’: Excluziunea digitală dă naștere altor lipsuri. Creșterea economică mai lentă, declinul regional și nivelul educațional mai scăzut au un efect galopant ce fragmentează societățile, crește presiunea asupra bugetelor deja încărcate și slăbește fundamentele democratice.
Ce funcționează: exemple din Europa
Germania: Digitalizarea a crescut profitul operațional al companiilor cu 28 miliarde de euro în 2023, în timp ce extinderea rețelei de conectivitate a contribuit cu aproximativ 5 miliarde de euro la PIB în 2022, subliniind beneficiile economice ale unei infrastructuri îmbunătățite.
Portugalia: Companiile care se digitalizează plătesc salarii cu 37% mai mari, angajații beneficiind de pe urma unei productivități crescute.
Țările Nordice (Finlanda, Suedia, Danemarca): Un nivel ridicat de alfabetizare digitală se corelează cu o rată consistentă de încredere în instituțiile publice.
Cehia:Investițiile strategice au făcut din incluziunea digitală un punct forte, cu diferențe minime de gen și între mediile urban-rural.
Grecia:Doar 53,4% dintre IMM-uri înregistrau un nivel de bază al intensității digitale la nivelul anului trecut, evidențiind nevoia de sprijin susținut.
Irlanda (regenerare rurală): Inițiativa Gigabit Hub (SIRO și Vodafone) a adus servicii de conectivitate gigabit în hub-uri din comunități rurale, sprijinind companiile mici și mijlocii, telemunca și reziliența comunității.
România: Creşterea scorului de digitalizare a României până în 2027 la nivelul mediei Uniunii Europene (conform DESI – Indicele Economiei și Societății Digitale) ar putea contribui cu 3% la PIB-ul național, echivalentul bugetului national anual pentru educație.
Patru direcții strategice pentru liderii europeni, administrații centrale și locale
1. Incluziunea digitală, prioritate cheie a guvernului integrată în strategiile naționale de economie și reziliență.
2. Sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale, inclusiv prin parteneriate puternice cu sectorul privat și societatea civilă.
3. Accelerarea digitalizării serviciilor publice, așa încât toți cetățenii să poată accesa și beneficia de servicii publice simplificate.
4. Implementarea rapidă a infrastructurii de conectivitate de ultimă generație, deblocând piața unică digitală pentru scalabilitate pan-europeană în sectoarele critice, simplificând reglementările și construind un ecosistem digital echitabil și incluziv
Mai multe detalii în raportul complet pe care îl puteți descărca aici.
Riscul “nostalgiei false” a comunismului în România, sub lupa unei experte din SUA: Trebuie să vorbim despre lucrurile rele și costurile imense ale oportunităților pierdute. Să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria, care nu moare niciodată
România se află într-un proces de maturizare democratică și de consolidare a valorilor libertății, dar acest parcurs nu se poate construi „peste noapte”, a declarat Elizabeth Edwards-Spalding, expert american în tradiții politice și ideologii comparative cu comunismul, în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliști români, organizată la sediul Ambasadei Statelor Unite la București.
Evenimentul a purtat titlul „Valorile politice americane în opoziție cu nostalgiile comuniste: explorând moștenirea Războiului Rece, puterea libertății de opinie în societățile libere și personalitățile americane care au luptat împotriva totalitarismului comunist”, fiind organizat sub umbrela tematicii aniversare “America 250”, deoarece Statele Unite vor celebra anul viitor un sfert de secol de la declararea independenței.
„România este foarte tânără în anumite privințe, chiar dacă sunteți o țară veche, cu o cultură veche. Una dintre primele întrebări pe care le-am pus atunci când m-am întâlnit cu echipa aici a fost despre perioada interbelică. La ce recurgeți? Pe ce vă sprijiniți dintr-o tradiție de autoguvernare bazată pe drepturi? Este o provocare, adaugă un strat la dificultățile cu care se confruntă România”, a explicat Spalding, întrebată de CaleaEuropeană.ro despre rolul instituțiilor naționale, ale liderilor politici și ale societății în abordarea problematicii nostalgiei legate de comunism.
Citiți și Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
La peste 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 împotriva regimului comunist și a dictatorului Nicolae Ceaușescu și la aproape două decenii de la condamnarea oficială, în Parlament, a acestui regim ca fiind „ilegitim și criminal”, majoritatea românilor se poziționează favorabil și cu o notă nostalgică la perioada comunistă. Această constatare a fost consemnată într-un sondaj INSCOP Research la comanda Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și prezentat în integralitate în luna iulie. Peste 55% dintre respondenți consideră că regimul comunist a fost „mai degrabă un lucru bun” pentru România, iar aproape 67% îl evaluează pozitiv pe Nicolae Ceaușescu, în ciuda represiunii și abuzurilor din acea perioadă și a faptului că 1.116 de compatrioți au plătit cu viața la revoluția care a declanșat căderea regimului ceaușist.
Pornind din acest fundal nostalgic, experta din SUA a subliniat că tinerii ar trebui să fie încurajați să se implice direct în administrația publică și în viața politică, chiar și la nivel local.
„Îi încurajez constant pe tineri să intre în politica locală, dar și să se gândească la nivel de țară. Dacă aveți talent pentru asta și sunteți dedicați valorilor potrivite, atunci ar trebui să luați în calcul și această cale”, a spus Spalding, referindu-se la tineri.
Spalding a insistat asupra rolului fundamental al educației și al mass-mediei în consolidarea rezilienței democratice.
„De aceea am început cu presa și educația. Acest dezinfectant, această lumină a adevărului trebuie să fie primordială. Trebuie să vorbim despre lucrurile bune, rele și urâte și să ne asigurăm că oamenii înțeleg istoria. Ea este încă prezentă, istoria nu moare niciodată”, a continuat ea.
Citiți și Dan Cărbunaru: De ce este mai bună lumea noastră și cum s-ar schimba dacă o acceptăm pe a lor
Expertul american a avertizat asupra riscului „nostalgiei false” pentru perioada comunistă.
„Nu credeți că era mai bine sub comunism. Nu era vorba doar de oameni care mureau și erau persecutați fără un motiv real, ci și de costuri imense ale oportunităților pierdute. Dacă aveți libertăți, atunci acest lucru numit piață tinde să funcționeze bine împreună cu ele. Acolo vrei să îndrepți conversația. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte”, a mai arătat ea, sugerând că România are nevoie de răbdare și perseverență pentru a-și consolida instituțiile democratice și pentru a întări cultura libertății.
Prof. Dr. Elizabeth Edwards-Spalding este director fondator al Fundației Memoriale și Muzeului Victimelor Comunismului din Washington și reputat profesor la Școala de Politici Publice de la Pepperdine University și la Seminarul Național pentru profesori de gimnaziu și liceu. Printre domeniile sale de specialitate se numără tradiții politice americane, federalism, ideologii comparative cu comunismul, moștenirea globală a Războiului Rece, eroi americani și religie.
Spalding este, de asemenea, profesor asociat la Facultatea Steve and Amy Van Andel pentru Politici Guvernamentale a Colegiului Hillsdale din Washington, unde predă cursuri despre administrația prezidențială americană, strategii de securitate și statul de drept.
Este autoarea volumului “The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Remaking of Liberal Internationalism” și co-autoarea cărții “A Brief History of the Cold War”.
A publicat numeroase articole academice de specialitate și a obținut doctoratul în politică internațională și teorie politică la Universitatea din Virginia, fiind a treia generație de anti-comuniști.
Oana Țoiu, la reuniunea miniștrilor de externe ai UE la New York: România cere ferm respectarea Cartei ONU și condamnă agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei
Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a participat, la New York, la 22 septembrie 2025, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, desfășurată în contextul săptămânii la nivel înalt a celei de a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează un comunicat oficial al MAE.
Întâlnirea, organizată într-un context internațional marcat de crize multiple și amenințări la adresa securității globale, a urmărit consolidarea dialogului dintre statele membre UE și partenerii internaționali cu privire la principalele conflicte aflate pe agenda Consiliului de Securitate al ONU. Un accent special a fost pus pe războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pe recentele încălcări ale spațiului aerian al unor state membre, inclusiv România. Un alt subiect central l-a reprezentat situația tensionată din Orientul Mijlociu.
În intervenția sa, șefa diplomației române a subliniat angajamentul ferm al României pentru ordinea internațională bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional bazată pe reguli și pentru respectarea principiilor de drept internațional. Ministra Oana Țoiu a condamnat fără echivoc agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și acțiunile provocatoare ale Moscovei la adresa statelor membre UE, inclusiv încălcările repetate ale spațiului aerian românesc. Totodată, a exprimat sprijinul deplin pentru demersurile UE și NATO de consolidare a securității colective și a punctat importanța unor garanții de securitate credibile pentru Ucraina.
„Menținerea păcii este o responsabilitate comună a statelor membre ONU. Comunitatea internațională are obligația de a susține Ucraina și de a impune sancțiuni ferme statului agresor”, a declarat ministrul român al afacerilor externe într-un comunicat oficial.
De asemenea, Oana Țoiu a pledat pentru intesificarea coordonării dintre SUA, Europa și partenerii globali în vederea obținerii unui proces de pace durabil și a atras atenția asupra mesajelor duplicitare ale Moscovei, care, deși invocă pacea, continuă atacurile ce provoacă pierderi de vieți omenești. Ministrul român a salutat eforturile europene de adoptare a unui nou pachet de sancțiuni solide împotriva Rusiei.
În plan umanitar, șefa diplomației române a subliniat sprijinul consistent oferit de România în evacuarea medicală a pacienților pediatrici din Gaza.
În încheiere, Oana Țoiu a reafirmat importanța unei acțiuni comune și responsabile a comunității internaționale pentru apărarea ordinii mondiale bazate pe reguli și pentru garantarea păcii și securității globale.
UE lansează Parteneriatul ”One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene, în valoare de 253 mil euro
Uniunea Europeană a lansat oficial Parteneriatul „One Health” împotriva rezistenței la antimicrobiene (OHAMR), o inițiativă cu o durată de 10 ani și un buget de 253 de milioane de euro, cofinanțată cu 75 de milioane de euro de către Orizont Europa, informează un comuncat oficial al Executivului European.
Având ca obiectiv combaterea problemei globale de sănătate reprezentată de rezistența la antimicrobiene (AMR), care cauzează peste 35 000 de decese anual în UE, programul va oferi soluții inovatoare prin reunirea a 53 de organizații din 30 de țări.
„Europa este pregătită să conducă lupta globală împotriva rezistenței la antimicrobiene. Acest parteneriat demonstrează angajamentul nostru de a intensifica eforturile, de a inova și de a proteja fundamentele medicinei moderne”, a declarat Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare.
Coordonat de Consiliul suedez pentru Cercetare, OHAMR pune accentul pe abordarea One Health pentru reducerea utilizării antimicrobienelor și a rezistenței la acestea prin consolidarea capacității de cercetare, promovarea cercetării colaborative, sprijinirea transpunerii politicilor și îmbunătățirea utilizării datelor.
