Raport World Economic Forum: Avem nevoie de aproape 100 de ani pentru a obține egalitatea de gen

“Am discutat la telefon cu Donald Trump şi am vorbit puţin despre relaţiile dintre UE şi SUA. Mă bucur că vom avea o întrevedere la începutul lui 2020”, a anunţat ea pe contul său de Twitter.

Courtesy call with @realDonaldTrump. Talked briefly about US-EU relations. I’m convinced, the close friendship and cooperation between Europe and the United States is crucial for mutual success. We both want a fair partnership. Look forward to meeting at the beginning of 2020. pic.twitter.com/p9pDlbFjaW

