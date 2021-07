Raportul CE privind statul de drept: Sistemul judiciar din Ungaria înregistrează ”rezultate bune”, iar cel din Polonia îngrijorează ”serios” Comisia Europeană

Parlamentul European, Consiliul European, Comisia Europeană și Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană au adus un omagiu victimelor inundațiilor devastatoare și fără precedent din Belgia, Germania, Olanda, Luxemburg și Austria.

„Aducem un omagiu victimelor inundațiilor devastatoare care au distrus atât de multe vieți în Europa. Astăzi, steagul Belgiei și al UE sunt coborâte în bernă”, a transmis președintele Legislativului European într-un mesaj pe contul de Twitter.

We pay tribute to the victims of the devastating floods that have shattered so many lives across Europe. Today, on the National Day of Mourning, the Belgian and EU flags outside the @Europarl_EN fly at half-mast.#DeuilNational #NationaleRouw pic.twitter.com/1HnZ2UF0Tc — David Sassoli (@EP_President) July 20, 2021

„Astăzi, drapelele noastre sunt arborate la jumătate de catarg în semn de omagiu pentru victimele inundațiilor din Belgia, Germania, Țările de Jos și Luxemburg. UE este alături de voi și îndoliată alături de voi”, a scris Comisia Europeană pe Twitter.

Today our flags are at half-mast in tribute to the victims of the floods in Belgium, Germany, the Netherlands and Luxembourg. The EU stands with you and mourns with you.

🇧🇪🇩🇪🇳🇱🇱🇺🇪🇺 We will observe a minute of silence at midday.#EUSolidarity pic.twitter.com/163m8hLyFH — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 20, 2021

„Astăzi coborâm drapelul nostru în bernă pentru a onora memoria victimelor inundațiilor devastatoare care au zguduit Europa săptămâna trecută. Suntem solidari cu toți cei afectați și cu familiile lor”, a scris Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE.

La sediul Consiliului s-a ținut un minut de reculegere.

🔴 LIVE NOW – One minute of silence. On 🇧🇪 national day of mourning, we pay tribute to the victims of the recent floods https://t.co/6pK629SNWY — Charles Michel (@eucopresident) July 20, 2021

In this day of mourning, we observed a minute of silence for the victims of the devastating floods. No words can describe the suffering and destruction caused. The @EU_Commission stands with the communities rebuilding their lives and homes. We will support in any way we can. pic.twitter.com/4PyXAUFWjT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2021

Bilanţul victimelor în urma intemperiilor devastatoare în Germania a crescut sâmbătă la cel puţin 133 de morţi în această ţară, ceea ce ridică la 153 numărul deceselor înregistrate în Germania şi Belgia, două state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme în ultimele zile, în timp ce peste 1.000 de persoane sunt date dispărute în Germania, potrivit unor media, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Germania și Belgia s-au confruntat, între 14 şi 15 iulie, cu ploi torenţiale de o violenţă fără precedent, care au provocat inundaţii şi viituri, ce s-au abătut asupra unor zone rezidenţiale, distrugând multe localităţi.

Autorităţile belgiene au raportat vineri după-amiază 20 de decese şi 19 persoane date dispărute.