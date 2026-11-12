Raportul CESE privind DFA: Oleg Roibu (eMAG) susține consolidarea protecției consumatorilor și a concurenței echitabile în mediul online

Oleg Roibu, General Counsel Group eMAG și membru al Comitetul Economic și Social European (CESE), a contribuit la consolidarea arhitecturii legislative europene menite să protejeze consumatorii în mediul online la fel ca în mediul offline, promovând în același timp concurență echitabilă și predictibilitatea pentru mediul de afaceri din Uniunea Europeană.

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al UE care emite avize pe diverse subiecte adresate Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Europene și Parlamentul European. CESE acționează astfel ca o punte între instituțiile UE și cetățenii europeni.

În luna octombrie, Comitetul Economic și Social European a adoptat avizul exploratoriu privind Actul legislativ privind echitatea digitală (DFA). Oleg Roibu, membru al CESE, a fost responsabil de coordonarea acestui document esențial pentru consolidarea pieței unice digitale.

„Fiecare are propria opinie cu privire la cum ar trebui să arate Actul privind echitatea digitală. Multe dintre aceste opinii se prezintă sub forma unor sloganuri. CESE a adoptat avizul său referitor la Actul privind echitatea digitală, iar eu am avut onoarea de a îndeplini funcția de raportor. Valoarea sa unică constă în faptul că reprezintă o poziție comună a întreprinderilor, a sindicatelor și a asociațiilor de protecție a consumatorilor, grupuri care pornesc adesea de la puncte de vedere foarte diferite”, a transmis Oleg Roibu, General Counsel Group eMAG.

Raportul CESE coordonat de Oleg Roibu cuprinde o serie de propuneri esențiale:

Claritate juridică: consolidarea și clarificarea legislației existente în domeniul protecției consumatorilor, în loc de adăugarea de noi straturi normative, precum și clarificarea interacțiunii dintre instrumentele juridice ale UE.

Un singur set de norme: armonizarea în continuare a normelor la nivelul UE, astfel încât întreprinderile să se poată dezvolta pe Piața Unică Digitală, iar simplificarea să devină o realitate.

Condiții de concurență echitabilă: o aplicare mai strictă a legii, astfel încât întreprinderile care respectă normele să nu fie dezavantajate de cele care le ignoră.

Reguli adaptate viitorului: accentul pe impactul real al unei practici asupra consumatorilor, nu pe forma sa formală.

„Încrederea consumatorilor și predictibilitatea pentru mediul de afaceri nu sunt obiective contradictorii. O reglementare adecvată le asigură pe amândouă”, a subliniat Oleg Roibu, General Counsel Group eMAG.

Comisia Europeană a prezentat miercuri propunerea sa privind Actul legislativ privind echitatea digitală (DFA) – o actualizare majoră a normelor UE în materie de protecție a consumatorilor, menită să asigure că consumatorii din UE beneficiază online de același nivel ridicat de protecție de care se bucură și în mediul offline.

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În paralel, Comisia a propus o revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (Regulamentul CPC), care îi conferă Comisiei competențe sporite de a investiga direct și de a aplica amenzi în cazuri de amploare care au un impact semnificativ asupra consumatorilor din piața unică.

Conform comunicării Comisiei Europene, Propunerea de Lege privind echitatea digitală (Digital Fairness Act – DFA) permite autorităților UE să combată mai eficient practicile neloiale de pe piețele digitale, asigurându-se că toți comercianții respectă aceleași reguli. DFA va proteja consumatorii de toate vârstele care fac cumpărături sau caută bunuri sau servicii online.

Printre principalele noutăți ale propunerii se numără:

Interzicerea tacticii de marketing manipulative (așa-numitele „dark patterns”), cum ar fi afirmațiile false conform cărora un produs este aproape epuizat, care îi presează pe consumatori să ia decizii de cumpărare pe care altfel nu le-ar fi luat.

Prețuri clare și transparente, în special în cazul achizițiilor efectuate cu bani virtuali din aplicații și atunci când se utilizează prețuri dinamice pentru evenimente culturale și sportive. În cozile virtuale, companiile vor trebui să afișeze prețul actual în timp real și prețul maxim posibil.

Echitate prin proiectare, cu opțiunea ca consumatorii să poată dezactiva caracteristicile de proiectare care creează dependență și încurajează cheltuielile excesive sau compulsive, cum ar fi solicitările persistente. Propunerea va restricționa, de asemenea, practicile neloiale care încurajează cheltuielile excesive, de exemplu prin interzicerea caracteristicilor de tip joc de noroc pentru minori, cum ar fi „pay-to-win” și „pay-to-progress”.

Prezentarea clară a campaniilor de marketing prin influenceri, care să impună acestora transparența în privința conținutului comercial și să împiedice exploatarea încrederii minorilor din rândul publicului lor.

O restricție privind reclamele personalizate și prețurile neloiale care vizează minorii sau profită de date sensibile.

Contracte și abonamente digitale mai ușor de reziliat și eliminarea reînnoirilor automate nedorite și a perioadelor de probă gratuite care se transformă în capcane de abonament. Consumatorii vor avea dreptul de a comunica cu o persoană reală în cadrul serviciului de asistență pentru clienți și vor beneficia de drepturi clare atunci când utilizează un agent bazat pe inteligență artificială pentru a cumpăra produse în numele lor.

Propunerea privind Actul legislativ privind echitatea digitale conține, de asemenea, măsuri de simplificare, iar propunerile de astăzi includ o directivă de simplificare cu modificări specifice aduse Directivei privind drepturile consumatorilor, menite să simplifice aplicarea acesteia în mediul online. Printre acestea se numără cerințe mai simple privind informațiile precontractuale pentru achizițiile repetate în cadrul aplicațiilor și norme mai clare privind modul în care consumatorii pot anula abonamentele la conținut media digital în termenul de retragere.

Pentru a asigura siguranța consumatorilor europeni și pentru a garanta că întreprinderile pot concura în condiții de echitate, Comisia Europeană a propus o aplicare centralizată a normelor UE privind protecția consumatorilor, care va contribui la soluționarea rapidă a cazurilor cu impact semnificativ, sporind efectul disuasiv al normelor UE, protejând întreprinderile oneste de concurența neloială și apărând consumatorii de prejudicii. De aceea, revizuirea Regulamentului CPC propune: