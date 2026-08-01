Raportul Fitch reconfirmă stabilitatea financiară a României, subliniază Nicușor Dan: Există consens politic pentru PNRR, OCDE, SAFE și adoptarea monedei euro

România continuă implementarea reformelor asumate prin PNRR, iar menținerea ratingului de țară de către Fitch reconfirmă stabilitatea economică, a declarat președintele Nicușor Dan, care a anunțat că va promulga săptămâna viitoare mai multe legi ce reprezintă jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în legea bugetului pe 2026”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a declarat că România mai are de îndeplinit trei jaloane din PNRR. Două dintre acestea, legea ANI și legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare în Parlament, cele două camere fiind deja convocate. Potrivit președintelui, legea salarizării reprezintă ultimul și cel mai dificil jalon din PNRR, iar dezbaterea este în curs. El a apreciat că suspendarea grevei din sănătate reprezintă „un mic pas înainte”.

„Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern.

Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului Guvern”, a spus președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a declarat că există acord politic pentru trecerea la euro și că viitorul Guvern, indiferent de componența sa politică, va întocmi, împreună cu Banca Națională, foaia de parcurs pentru următorii ani, în vederea realizării tuturor acțiunilor necesare pentru trecerea la euro.

„Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Și, față de această chestiune, îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE, și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE. Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărarea a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic”, a continuat președintele.

În finalul mesajului, Nicușor Dan i-a îndemnat pe români să privească cu echilibru momentul pe care îl traversează țara, afirmând că, deși puterea de cumpărare a scăzut, România se stabilizează din punct de vedere financiar și că situația se va îmbunătăți.

„E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români”, a conchis președintele.

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, menținând România în categoria statelor recomandate investițiilor.

Evaluarea este susținută de apartenența la Uniunea Europeană, de accesul la fluxuri de capital și finanțare externă, precum și de nivelul PIB-ului și al indicatorilor de guvernanță. Agenția evidențiază totodată îmbunătățirea execuției bugetare și estimează pentru 2026 un deficit de 5,9% din PIB, sub ținta de 6% stabilită de Guvern.