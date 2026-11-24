România trebuie să înceapă, înainte de sfârșitul anului 2027, reformele necesare trecerii la un model economic bazat pe inovare și productivitate, susținute de o strategie națională de competitivitate pentru perioada 2027–2035 și de un angajament politic și instituțional care să depășească ciclurile electorale. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportului coordonat de fostul premier italian Enrico Letta, actualmente președintele Institutului Jacques Delors, și prezentat marți la Banca Națională a României.

Documentul, intitulat „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, a fost realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

Autorii propun constituirea unei coaliții naționale pentru reformă și inovare, care să reunească partidele politice, instituțiile publice, mediul de afaceri, partenerii sociali și societatea civilă. Aceasta ar trebui să asigure continuitatea reformelor, pe baza unor priorități clare, responsabilități instituționale și indicatori măsurabili pentru 2030 și 2035.

„România poate să asume un rol de leadership în Uniunea Europeană. Europa are nevoie ca România să asume acest rol. (…) Dar România are nevoie să-și schimbe modelul de competitivitate, înainte de a fi prea târziu”, a declarat Enrico Letta la evenimentul de lansare.

În cadrul aceleiași reuniuni, premierul Luca Niculescu a anunțat că lucrează la formarea unei echipe de economiști din diferite instituții, care să pregătească o strategie de competitivitate a României, folosind raportul drept punct de plecare.

Analiza avertizează că sursele care au susținut convergența economică din ultimele decenii se apropie de limitele lor. Între 2000 și 2025, PIB-ul pe locuitor al României, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, a crescut de la aproximativ 26% la 78% din media UE. Continuarea progresului nu mai poate depinde însă în principal de costurile reduse ale forței de muncă, investițiile străine și integrarea în lanțurile europene de producție.

În intervenția sa, Letta a legat schimbarea modelului economic de investițiile în educație și cercetare, subliniind că România trebuie să valorifice tradiția sa în matematică, știință și inovare. În opinia fostului premier italian, menținerea unor rezultate slabe în aceste domenii ar împiedica trecerea către o economie mai competitivă.

România dispune de atuuri importante, între care poziția geografică, resursele energetice, infrastructura digitală, capacitățile industriale, competențele din sectorul IT și potențialul diasporei. Valorificarea lor este limitată de dezechilibrele fiscale, capacitatea administrativă insuficientă, investițiile reduse în cercetare și dezvoltare, deficiențele educației, deficitul de forță de muncă și disparitățile regionale.

Strategia recomandată de autori cuprinde patru pachete de reforme care trebuie implementate coordonat:

Consolidarea capacității statului și a guvernanței , prin modernizarea administrației, digitalizarea serviciilor publice, o mai bună coordonare instituțională și întărirea statului de drept.

, prin modernizarea administrației, digitalizarea serviciilor publice, o mai bună coordonare instituțională și întărirea statului de drept. Reformarea cadrului fiscal și financiar , pentru sustenabilitatea finanțelor publice, cheltuieli mai eficiente și mobilizarea capitalului privat către investiții productive și inovare.

, pentru sustenabilitatea finanțelor publice, cheltuieli mai eficiente și mobilizarea capitalului privat către investiții productive și inovare. Valorificarea potențialului energetic , prin investiții în rețele, interconectări, producție și stocare, alături de îmbunătățirea guvernanței sectorului, pentru reducerea structurală a costurilor.

, prin investiții în rețele, interconectări, producție și stocare, alături de îmbunătățirea guvernanței sectorului, pentru reducerea structurală a costurilor. Dezvoltarea capitalului uman, prin educație și formare profesională, cercetare, creșterea participării pe piața muncii și mobilizarea diasporei.

Referindu-se la contribuția românilor din străinătate, Letta a evidențiat competențele, investițiile și legăturile internaționale pe care aceștia le pot aduce în economia națională. El a explicat că, în raportul dedicat României, a extins conceptul „libertății de a rămâne”, prezentat în analiza sa privind piața unică, la „libertatea de a reveni”, care se traduce prin crearea condițiilor pentru ca românii plecați să se poată întoarce și să își construiască un viitor în țară.

Raportul identifică și șase sectoare cu potențial strategic: tehnologia informației, industria prelucrătoare, industria de apărare, transporturile și logistica, agricultura și industria alimentară, respectiv turismul.

Pentru a evidenția consecințele posibile ale deciziilor din următorii ani, documentul analizează patru scenarii pentru România până în 2035. Acestea sunt evoluții alternative, nu prognoze.

„Progres constant, pe o bază în restrângere” („Steady Progress, Shrinking Base”) presupune continuarea creșterii economice și a convergenței europene, susținute de investiții, modernizarea industriei și dezvoltarea infrastructurii. Reducerea forței de muncă, disparitățile regionale și capacitatea limitată de a păstra în economia națională beneficiile activităților cu valoare adăugată ridicată restrâng însă amploarea progresului. „Securitate consolidată, dar plafonare economică” („The Guarded Plateau”) descrie o Românie mai rezilientă, care își concentrează resursele limitate asupra apărării, securității cibernetice și infrastructurii strategice. Presiunile fiscale și insecuritatea din regiunea Mării Negre reduc spațiul pentru investiții în educație, sănătate și inovare civilă, frânând convergența economică și amplificând nemulțumirile sociale. „Ruină după ieșirea din UE” („Ruin After the Exit”” explorează o deteriorare economică și socială severă, în care criza fiscală, slăbirea instituțiilor și instabilitatea politică se alimentează reciproc, culminând cu retragerea din Uniunea Europeană. Pierderea încrederii investitorilor și retragerea capitalului ar accentua declinul. „O țară transformată prin conectare și inovare” („Rewired Network Nation”) prezintă trecerea către o economie mai inovatoare și mai bine conectată internațional. Reformele instituționale, cercetarea și legăturile dintre specialiști, industrie și diaspora susțin activități cu valoare adăugată mai mare și dezvoltarea unui centru regional de cercetare și inovare energetică.

Raportul leagă transformarea economiei românești de consolidarea pieței unice europene, inclusiv prin Foaia de parcurs „One Europe, One Market”. Integrarea piețelor financiare și energetice, precum și cooperarea în cercetare, inovare și educație pot oferi oportunități suplimentare, dacă România își întărește capacitatea de a influența deciziile europene.

„România are un rol central de jucat în această transformare, trecând de la statutul de țară care preia regulile stabilite la nivel european la cel de actor care contribuie la definirea agendei europene, promovând integrarea, dezvoltarea la scară largă și inovarea ca principii directoare pentru întregul continent”, subliniază Enrico Letta în prefața documentului.

Analiza se bazează pe date economice comparative, peste 200 de studii și rapoarte și 47 de interviuri cu experți și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor din România și Europa. Potrivit autorilor, inițierea reformelor în 2027 ar putea permite României să devină, până în 2035, un centru regional important pentru energie, inovare și activități economice cu valoare adăugată ridicată.