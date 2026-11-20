Aplicarea recomandărilor din Raportul privind competitivitatea economiei românești, elaborat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, ar putea transforma România dintr-o țară care preia regulile stabilite la nivel european într-un actor care contribuie la definirea agendei Uniunii Europene. Documentul, care propune o strategie de competitivitate pentru perioada 2027–2035, va fi prezentat public pe 24 noiembrie, la sediul Băncii Naționale a României, în prezența unor personalități internaționale, printre care foști șefi de stat și de guvern, foști comisari europeni și o laureată a Premiului Nobel pentru Pace.

Aplicarea recomandărilor strategice din Raportul privind competitivitatea economiei românești, elaborat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, va permite României să devină un actor care contribuie la definirea agendei europene, într-o Europă mai competitivă, precum și să se dezvolte în concordanță cu Foaia de parcurs „One Europe, One Market” pentru consolidarea pieței comune ca fundament al unei Europe competitive, arată documentul.

„Următorii ani vor fi decisivi atât pentru România, cât și pentru Europa. Strategia de competitivitate propusă pentru România pentru perioada 2027–2035 și Foaia de parcurs “O Europă, o singură piață” trebuie înțelese ca două componente ale aceluiași demers: construirea unei Europe mai competitive, printr-o mai bună integrare și o capacitate sporită de inovare, mai reziliente, prin consolidarea unității sale, și mai suverane, prin valorificarea deplină a potențialului fiecărui stat membru”, subliniază Enrico Letta, în prefața Raportului.

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„România are un rol central de jucat în această transformare, trecând de la statutul de țară care preia regulile stabilite la nivel european la cel de actor care contribuie la definirea agendei europene, promovând integrarea, dezvoltarea la scară largă și inovarea ca principii directoare pentru întregul continent”, precizează Enrico Letta.

Raportul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors, sub coordonarea lui Enrico Letta, directorul organizației și fost prim-ministru al Italiei, și HorizonX, la comanda Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation), va fi prezentat public pe marți, 24 noiembrie 2026, la sediul BNR.

Pentru a marca importanța propunerilor strategice la nivel european, la eveniment vor participa, alături de Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, și președintele DDD Foundation, Dan Stratan, CEO RCI Holding, numeroase personalități internaționale de nivel înalt: Boris Tadić, fost președinte al Serbiei; Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei; Ehud Olmert, fost prim-ministru al Israelului; Serghei Stanișev, fost prim-ministru al Bulgariei; Dorin Recean, trimis special al președintelui Republicii Moldova și fost prim-ministru; Frans Timmermans, Ministru de Stat al Țărilor de Jos și fost vicepreședinte executiv al Comisiei Europene; Geoffrey Pyatt, fost secretar de stat adjunct al SUA pentru resurse energetice; Věra Jourová, membră a Comitetului de etică al Băncii Centrale Europene și fostă vicepreședintă a Comisiei Europene; Dimitris Avramopoulos, fost comisar european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie și fost ministru al afacerilor externe al Greciei; Lilyana Pavlova, fostă vicepreședintă a Băncii Europene de Investiții; Shlomo Ben-Ami, vicepreședinte al Centrului Internațional pentru Pace din Toledo; Izzeldin Abuelaish, fondator și președinte al Fundației Daughters for Life și profesor asociat la Universitatea din Toronto; Tawakkol Karman, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2011 și fondatoare a Fundației Tawakkol Karman; Sasha Bezuhanova-Yordanova, fondatoare și președintă a Consiliului de administrație al MOVE.BG; Lorenzo Fioramonti, fost ministru al educației din Italia și profesor la Universitatea din Surrey; Rob Collins, cercetător asociat invitat la Kellogg College, Universitatea Oxford.