Rareș Bogdan, la ieșirea de la urne: Am votat pentru o Românie europeană, care să rămână unde-i este locul, pentru viitorul copiilor acestei țări

Am votat pentru o Românie europeană, care să rămână unde-i e locul, a declarat Rareș Bogdan, candidatul cap de listă al Partidului Național Liberal la alegerile europarlamentare, după ce acesta și-a exercitat dreptul la vot.

”Am votat pentru viitorul copiilor acestei țări, pentru liniștea bunicilor și a părinților noștri. Mă deranjează foarte mult cum merg lucrurile în România și am votat pentru o schimbare. România e o țară a oamenilor cinstiți, civilizați, muncitori și vreau ca ei să aibă câștig de cauză. Am votat pentru o Românie europeană, care să rămână unde-i e locul, pentru o Românie care nu e dominată de infractori, care nu e dominată de hoție de corupție. Am votat pentru o Românie care să se ridice acolo unde a fost odată”, a declarat Rareș Bogdan la ieșirea de la urne.

Și președintele Partidului Național Liberal (PNL) a votat duminică la alegerile europarlamentare și la referendum.

”Am votat ca să fiu sigur că România va fi condusă de oameni cinstiți și corecți, să fiu sigur că guvernul nu va mai putea emite ordonanțe de urgență care să calce în picioare independența justiției” a declarat Orban.

Cetățenii români, alături de cetățenii din alte 20 de state membre ale Uniunii Europene, își aleg duminică reprezentanții în Parlamentul European pentru următorii cinci ani în cadrul unor alegeri europene cruciale ce vor da startul deopotrivă unei schimbări la nivelul de vârf al ierarhiei instituțiilor europene și unui nou ciclu decizional pentru viitorul Uniunii Europene.

Desfășurat la 40 ani distanță de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European – cele din 1979 -, scrutinul din 2019 are loc în aceeași perioadă în care România asigură, pentru prima dată în istorie, președinția Consiliului Uniunii Europene, mandat pe care îl va încheia la 30 iunie 2019. În România, alegerile din 26 mai coincid și cu referendumul național convocat de președintele Klaus Iohannis pe tema justiției și a luptei anticorupție în țara noastră. (Urmăriți și LIVE UPDATE Referendum național: Cetățenii români sunt chemați la urne să se pronunțe asupra viitorului luptei anticorupție în România).