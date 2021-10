Rareș Bogdan, liderul delegației eurodeputaților români din grupul PPE: Vocea românilor devine și mai importantă datorită Conferinței privind viitorul Europei

Vocea românilor devine și mai importantă datorită Conferinței privind viitorul Europei, iar aceasta nu va putea fi ignorată, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan, liderul delegației române din grupul PPE din Parlamentul European, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro.

În opinia lui Bogdan, Conferința privind viitorul Europei, lansată de Ziua Europei în acest an, reprezintă “cel mai generos demers democratic inițiat vreodată pe această planetă”, iar scopul acestui exercițiu este să aducă Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni.

“Românii merită totul, iar cei care negociază și iau decizii vor valorifica toate oportunitățile deschise de Conferință”, a declarat europarlamentarul PPE.

CaleaEuropeană.ro: Conferința privind viitorul Europei a debutat cu mare fast, pe 9 mai 2021, la Strasbourg, fiind considerat cel mai amplu exercițiu democratic de consultare din istoria UE. Cum vedeți dvs. finalizat acest proces și ce rezultate ar trebui să aducă procesului de integrare europeană?

Rareș Bogdan: Cred că este cel mai generos demers democratic inițiat vreodată pe această planetă. Nu este vorba doar despre dorința inițiatorilor de a avea o imagine asupra viitorului pe care-l doresc cetățenii, o radiografie a lumii în care doresc ei să trăiască, o amintire din viitor, ca să folosesc titlul unui film, ci și un proiect care arată că decidenții vor să fie și mai aproape de aspirațiile oamenilor. Fără să cunoști arhitectura intimă a celor pentru care construiești, riști ca rezultatul să fie departe de planurile lor, să finalizezi un bloc de locuințe fără ferestre. Eu văd rezultatul așa: o mai mare solidaritate, viziuni comune care au ca fundament binele, o mai mare empatie față de cei care chiar au nevoie să învețe să reziste în această lume tumultoasă. Integrarea înseamnă, până la urmă, un mecanism care să le faciliteze tuturor aceeași șansă de a se conecta la viitor, iar cheia este dialogul.

CaleaEuropeană.ro: Și România s-a raliat acestei Conferințe, președintele Klaus Iohannis dând startul dezbaterilor naționale printr-un eveniment organizat la Palatul Cotroceni. Cum apreciați viziunea României despre viitorul Europei și rolul său mai departe?

Rareș Bogdan: L-am auzit pe domnul președinte Klaus Iohannis vorbind despre consolidarea proiectului european în beneficiul cetățenilor. S-a implicat extrem de serios în acest proiect. De altfel, fiind dascăl la bază, are exercițiul temeiniciei și știu că dorește ca vocea românilor să fie puternică, auzită. L-am auzit vorbind despre familia europeană, căreia i-a dat o definiție simplă și caldă: ea înseamnă, în primul rând, cetățenii, adică oameni cu dorințe, nevoi, speranțe pentru ei și copiii lor. Nu întâmplător avem proiectul „România Educată”! Educația face din oameni cetățeni, iar aceștia vor înțelege că diminuarea riscului de auto-excludere din viitorul european are o singură cale: cartea!

CaleaEuropeană.ro: În Parlamentul European, jucați un important rol politic, fiind șef al delegației EPP-RO, a treia cea mai mare din grupul popularilor europeni. Există teme importante pentru România pe care europarlamentarii români PPE le susțin, exemplele variind de la aderarea la Schengen, ridicarea MCV, utilizarea gazului în contextul Green Deal. Cum poate beneficia România de aceste reflecții privind viitorul UE pentru a-și îndeplini obiectivele?

Rareș Bogdan: Vocea românilor devine și mai importantă datorită Conferinței privind viitorul Europei. Nu va putea fi ignorată. Dacă scopul acestui proiect este să aducă Uniunea Europeană mai aproape de oameni, să umanizeze instituțiile și mecanismele, să afle aspirațiile celor care plătesc taxe, aceste obiective capătă un și mai puternic fundament. Românii merită totul, iar cei care negociază și iau decizii vor valorifica toate oportunitățile deschise de Conferință. În ceea ce ne privește, noi, ca Delegație, suntem implicați profund în aceste negocieri. Avem și avantajul că România vorbește pe o singură voce, în sensul că toți cei care au tangență cu aceste teme cruciale au aceleași predicate, fie că este vorba de Președinție, Guvern sau Delegația EPP-RO.

Rareș Bogdan membru al Parlamentului European din iulie 2019, el conducând delegația europarlamentarilor români din Grupul PPE, a treia cea mai mare delegație națională din cadrul celei mai influente familii politice europene.

Grupul Partidului Popular European (Grupul PPE) este cel mai mare și cel mai vechi grup din Parlamentul European. Ca și în trecut, Grupul PPE continuă să se afle în prima linie a viitorului european. Astfel, ca parte a eforturilor pentru Conferința privind viitorul Europei, popularii europeni au lansat propria platformă “FutureofEurope“.

“Europenii se pot mândri cu realizările lor. Am fost martorii celei mai lungi perioade de pace, am creat și consolidat democrații acolo unde au existat cândva regimuri comuniste și fasciste, ne-am îmbunătățit sistemele de protecție socială, am gestionat provocările economice, creând milioane de locuri de muncă și am ridicat ștacheta pentru standardele mondiale de mediu. (…) Credem într-o Europă puternică și unită și dorim să o îmbunătățim pentru generațiile viitoare. Alăturați-vă nouă și aveți un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei” este îndemnul manifestului promovat de grupul PPE.

Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în care să reflectați la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei.