Rareș Bogdan, liderul delegației române din grupul PPE, despre bilanțul prezentat la Strasbourg de Viorica Dăncilă privind președinția României la Consiliul UE: ”Premierul a mințit îngrozitor”

Rareș Bogdan, liderul delegației române din PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, a criticat marți după-amiază prestația premierului Viorica Dăncilă, care a prezentat în plenul Parlamentului European rezultatele primei președinții a României la Consiliul Uniunii Europene.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Bogdan a transmis că premierul a vorbit în fața unei săli ”aproape goale” și că ”a mințit îngrozitor”.

”În fața unei săli aproape goale (atât respect are Europa față de idiocrația din Palatul Victoriei), VV Dăncilă a făcut pe deșteapta și a livrat încă o repriză de ipocrizie. Cu toate că e la șefia unui Guvern care, prin atitudine și rezultate, este împotriva principiilor Uniunii Europene (stat de drept, economie bazată pe competiție), premierul a mințit îngrozitor. „Am actionat pentru consolidarea proiectului european”, spune Dăncilă. Nu doar asta: cu un ton de dirigintă, le-abătut obrazul celor care au afirmat că GUVERNUL ROMÂNIEI (atenție, nu România, ci Cabinetul Dăncilă) vulnerabilizează eurosistemul, îi periclitează stabilitatea. Și, ca și când din ianuarie 2018 și-ar petrece zilele cu post și rugăciuni, i-a acuzat pe eurodeputații români care spun adevărul că sunt rupți de realitate. VV Dăncilă s-ar bucura să girăm toți mizeriile PSD, să fim complici la tentativele incalificabile de capturare a instituțiilor statului. Aceste tentative nu s-au încheiat odată cu schimbarea garniturii de comandă a PSD, sper că e limpede! Sunt doar cosmetizate, iar românii sunt în continuare fraieriți”, a scris Rareș Bogdan.

Premierul Viorica Dăncilă a făcut marți, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, bilanțul președinției României la Consiliul UE.

”A fost important să arătăm că instituțiile europene lucrează pentru cetățeni, că oferă rezultate care îmbunătățesc viața acestora și oferă perspective pentru viitor. Am satisfacția de a afirma că România a reușit acest lucru. Am preluat și ne-am asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetățenilor și a unității europene. România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări și tendințe care pun sub semnul intrebării determinarea Uniunii de a progresa”, a afirmat premierul României.

Dezbaterea și votul privind candidatura Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene au intercalat o dezbatere a eurodeputaților cu prim-ministrul Viorica Dăncilă pe marginea rezultatelor președinției rotative a României, care s-a încheiat la 30 iunie, în aceeași zi în care a debutat summitul extraordinar al liderilor europeni la capătul căruia von der Leyen a fost nominalizată pentru șefia Comisiei Europene.

Prima președinție română a Consiliului UE se distinge prin adoptarea a 90 de dosare legislative pe parcursul primelor 100 de zile de mandat, în contextul în care Parlamentul European și-a încheiat activitatea la 18 aprilie 2019 pentru a intra în campania electorală privind alegerile din 23-26 mai.

Cele 90 de dosare adoptate în timpul președinției române a Consiliului UE sunt următoarele: 7 dosare finalizate în cadrul politicii agricole și politicii de pescuit; 14 dosare finalizate în contextul Brexit (măsurile de contingență); 14 dosare încheiate în privința Pieței Unice (îndeosebi directiva privind dreptul de autor); 21 dosare încheiate în privința Uniunii economice și monetare; 5 dosare adoptate în domeniul afacerilor sociale și muncii; 2 dosare încheiate în domeniul mediului; 3 dosare finalizate în privința funcționării democratice a instituțiilor UE; 7 dosare adoptate în domeniul justiție și afaceri interne; 7 dosare încheiate în domeniile telecomunicațiilor, energiei și infrastructurii (cu accent special pe directiva privind gazele naturale); 10 dosare finalizate în privința viitorului Cadru Financiar Multianual (îndeosebi Fondul European de Apărare și Mecanismul pentru Interconectarea Europei);

De altfel, premierul Viorica Dăncilă a afirmat vineri, cu ocazia unui concert special găzduit la Ateneul Român, că România a abordat mandatul la preşedinţia Consiliului UE, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni.

Anterior, într-o conferință comună de presă cu Donald Tusk și Jean-Claude Juncker de la finalul Consiliului European din 20-21 iunie, președintele Klaus Iohannis a definit moștenirea celor șase luni la șefia Consiliului UE prin faptul că ”România este mult mai bună decât imaginea pe care o are”.

Un moment definitoriu al acestei președinții, salutat de majoritatea liderilor europeni, a fost și Summitul de la Sibiu, primul summit din istoria UE organizat chiar de Ziua Europei, 9 mai 2019.