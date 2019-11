Rareș Bogdan, liderul eurodeputaților români din grupul PPE: România are în sfârșit un guvern care nu va nărui principiile solicitate de partenerii noștri

Liderul grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, s-a alăturat luni liderilor popularilor europeni care l-au felicitat pe noul prim-ministru al României, Ludovic Orban, după votul de încredere primit din partea Parlamentului care a permis instalarea unui guvern liberal la București.

”Salut cu căldură aprobarea noului guvern din România. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape cu premierul Ludovic Orban, pentru a restabili încrederea și poziția României în Europa. El are sprijinul nostru complet!”, a scris Weber, pe contul său de Twitter.

I warmly welcome the approval of the new Government in #Romania. We look forward to working closely with Prime Minister Ludovic Orban, to restore trust and Romania’s position in Europe. He has our full support! @EPPGroup pic.twitter.com/M039QVl1Hu

