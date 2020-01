Rareș Bogdan răspunde la acuzațiile social-democraților europeni: Nu se poate compara atacul PSD la adresa statului de drept cu propunerea PNL de a spori legitimitatea alesului local

Liderul grupului S&D din Parlamentul European, Iratxe Garcia, a avertizat luni, într-o postare pe Twitter, ca Guvernul României să nu meargă pe aceeași cale de subminare a statului de drept, așa cum procedează Polonia și Ungaria.

Șefa social-democraților europeni, al doilea cel mai mare grup politic din legislativul european, solicită guvernului de la București să ia ”notă de recomandările Comisiei de la Veneția”, care interzic modificarea legislației electorale cu un an înainte de alegeri.

”Nu mergeți pe aceeași pe cale precum Polonia și Ungaria în subminarea statului de drept”, scrie Garcia, referindu-se la guvernul PNL din România, partid membru al Partidului Popular European, cea mai mare familie politică europeană.

EPP Romanian gov. should take note of Venice Commission, which prohibits changing the electoral law one year ahead of the elections. Don’t go down the same path as Poland & Hungary undermining rule of law! 🇷🇴 🇪🇺

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) January 20, 2020