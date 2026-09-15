Răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia în întreaga regiune a Mării Negre ar fi inacceptabilă, afirmă ministrul turc de externe

INTERNAȚIONAL
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Hakan Fidan/ X

Extinderea războiului dintre Ucraina și Rusia în întreaga regiune a Mării Negre, precum și amenințarea la adresa siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile, a declarat marți ministrul turc de externe, Hakan Fidan, în cadrul unei conferințe de presă la Baku, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației.

În același cadru, șeful diplomației turce a spus că Ankara și-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluții la război printr-un acord, fără a oferi alte detalii.

Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate în urmă cu o săptămână prin vizita trimișilor speciali ai președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și, imediat după aceea, la Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, la rândul său, că mizează pe o reluare a discuțiilor între Kiev, Moscova și Washington. El a precizat că este pregătit sa se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în decembrie, la summitul G20 de la Miami.

Pe de altă parte, Hakan Fidan a lansat un apel la încetarea imediată a ostilităților din Golful Persic, subliniind importanța pe care țara sa o acordă stabilității Iranului vecin.

Potrivit ministrului turc, libera trecere prin strâmtoarea Ormuz și status quo-ul existent înaintea războiului din regiune ar trebui să fie reinstaurate. Referitor la acest aspect, el a amintit că Turcia ține legătura cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție pașnică.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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