Răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia în întreaga regiune a Mării Negre ar fi inacceptabilă, afirmă ministrul turc de externe

Extinderea războiului dintre Ucraina și Rusia în întreaga regiune a Mării Negre, precum și amenințarea la adresa siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile, a declarat marți ministrul turc de externe, Hakan Fidan, în cadrul unei conferințe de presă la Baku, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației.

În același cadru, șeful diplomației turce a spus că Ankara și-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluții la război printr-un acord, fără a oferi alte detalii.

Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate în urmă cu o săptămână prin vizita trimișilor speciali ai președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și, imediat după aceea, la Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, la rândul său, că mizează pe o reluare a discuțiilor între Kiev, Moscova și Washington. El a precizat că este pregătit sa se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în decembrie, la summitul G20 de la Miami.

Pe de altă parte, Hakan Fidan a lansat un apel la încetarea imediată a ostilităților din Golful Persic, subliniind importanța pe care țara sa o acordă stabilității Iranului vecin.

Potrivit ministrului turc, libera trecere prin strâmtoarea Ormuz și status quo-ul existent înaintea războiului din regiune ar trebui să fie reinstaurate. Referitor la acest aspect, el a amintit că Turcia ține legătura cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție pașnică.