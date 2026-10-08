Răspunsul Maiei Sandu privind “discuții informale” Chișinău-București despre unire: R. Moldova ar fi mai sigură alături de România, dar noi respectăm decizia majorității

Corespondență din Chișinău

Republica Moldova ar fi mai sigură alături de România, iar discuția legată de reunificare a început din prima zi a independenței, a afirmat, joi, președinta țării, Maia Sandu, în deschiderea Moldova Security Forum, desfășurat la Palatul Republicii din Chișinău.

După un discurs inaugural în care a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va constitui cea mai mare garanție de securitate pentru țară, Maia Sandu a participat la o discuție moderată de jurnalistul Alec Russell de la Financial Times.

Întrebată cât de serios este luată în considerarea ideea unirii, Maia Sandu a subliniat că este nevoie de o majoritate cetățenească în favoarea acestui proiect, lucru care nu se întrunește în prezent.

“Cred că Republica Moldova ar fi mai sigură alături de România și această discuție a început încă din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care cunosc istoria noastră și știu ce s-a întâmplat cu Pactul Ribbentrop-Molotov și așa mai departe înțeleg de ce avem această discuție. Există o parte destul de mare a societății care susține acest proiect din diferite motive, unii din motive identitare, alții din motive economice sau de securitate. Avem această discuție pe tot parcursul perioadei de după independență, dar acum, pe măsură ce amenințările la adresa securității cresc și sunt atât de mari, desigur că tot mai mulți oameni discută despre acest lucru”, a explicat ea, pe fondul faptului că la începutul anului a ridicat public tema unirii, după ce a declarat că ar vota afirmativ la un referendum de reunificare.

De aceea, Maia Sandu a recunoscut că nu există o majoritate pentru unirea cu România, dar susținerea pentru integrarea europeană este una majoritară în societate.

“Chiar dacă UE nu este o uniune de apărare, tot ar face Republica Moldova mai sigură decât este astăzi și de aceea urmăm planul de integrare europeană”, a insistat ea.

Întrebată suplimentar dacă Bucureștiul și Chișinăul poartă “discuții informale” privind unirea cu România, Maia Sandu a replicat că decidenții respectă voința majorității.

“Nu știu ce înțelegeți prin discuții informale. De exemplu, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Unire, Parlamentul României a adoptat chiar o decizie în acest sens. Așadar, diferite partide politice, în diferite momente, au avut discuții diferite. Dar, din nou, ideea principală este că aceasta este o decizie a majorității oamenilor și noi respectăm majoritatea“, a mai spus președinta Republicii Moldova.

La începutul anului, Maia Sandu a afirmat că, în prezent, nu există un sprijin majoritar pentru unirea cu România, subliniind că orice decizie de acest tip poate fi luată exclusiv pe baza voinței cetățenilor, exprimată democratic. Aceasta a oferit aceste clarificări după ce, într-un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, răspunsese astfel: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

În luna aprilie, ea a reluat subiectul unirii țării sale cu România, considerând că acest proces ar permite o aderare mai rapidă la UE și subliniind că decizia reunificării aparține majorității cetățenilor.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a afirmat Maia Sandu într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde.

Președintele Nicușor Dan a reafirmat că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată și este condiționată exclusiv de voința democratic exprimată a cetățenilor moldoveni.

Întrebat de Calea Europeană despre afirmațiile președintei Maia Sandu, care a readus în spațiul public ideea unirii ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, șeful statului român a invocat consensul politic exprimat anterior la nivel parlamentar.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori. Acum depinde de aspiraţiile, dorinţele democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a declarat Nicușor Dan.