Răspunsul mondial la coronavirus: Ursula von der Leyen găzduiește sâmbătă o reuniune a liderilor mondiali și coprezintă un concert alături de actorul Dwayne Johnson

Campania “Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor”, lansată la 28 mai de Comisia Europeană și de organizația internațională de promovare și de apărare a drepturilor civile Global Citizen, va culmina cu o reuniune mondială la nivel înalt a donatorilor și cu un concert, care vor avea loc sâmbătă, 27 iunie, informează executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Scopul este de a mobiliza fonduri suplimentare destinate dezvoltării și distribuirii de vaccinuri, teste și tratamente pentru coronavirus. Accesul la vaccinuri oriunde în lume, pentru toți cei care au nevoie, ne va permite să depășim această pandemie și să evităm declanșarea alteia. Va sprijini, de asemenea, eforturile de a reconstrui într-un mod echitabil și just comunitățile devastate de pandemie.

Reuniunea la nivel înalt „Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor” va începe la ora 15;00, ora Europei Centrale. Reuniunea la nivel înalt, găzduită de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, va include intervenții din partea liderilor mondiali, precum și a unor susținători internaționali ai proiectului, artiști și activiști.

Concertul “Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor” va fi transmis sâmbătă seara și va fi prezentat de actorul Dwayne Johnson. Vor „urca pe scenă” Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber și Quavo, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade și Christine and the Queens.

La concertul coprezentat de președinta Ursula von der Leyen vor participa, de asemenea, Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau și Olivia Colman.

Evenimentele vor putea fi urmărite pe site-ul web dedicat răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus și pe conturile de pe platformele de comunicare socială ale Comisiei Europene – Facebook, Twitter, Youtube.

“Artiștii au puterea de a inspira schimbarea punându-și talentul în slujba unor cauze importante. La 27 iunie, cu ocazia reuniunii la nivel înalt și a concertului «Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor», artiști, oameni de știință și lideri mondiali vor transmite un mesaj unitar, într-un veritabil moment de unitate mondială, rar întâlnit până acum. Se vor angaja să ajute la eradicarea coronavirusului, fără a uita pe nimeni. Uniunea Europeană este pe deplin angajată să asigure, cât mai curând posibil, un acces echitabil la un vaccin cu un preț accesibil pentru toți cei care au nevoie de aceasta. Uniți, sunt convinsă că putem transforma lumea într-un loc mai sigur”, a declarat, în context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

Hugh Evans, cofondator și director executiv al Global Citizen, a spus că „cetățenii din întreaga lume solicită schimbări sistemice, schimbări care să aducă echitate tuturor și pretutindeni, indiferent de locul în care s-au născut sau de culoarea pielii. Dacă vrem să eradicăm COVID-19 peste tot în lume, trebuie ca liderii mondiali să se angajeze să pună la dispoziție sumele necesare, la nivel de miliarde de dolari, pentru ca toți să aibă acces, în mod echitabil, la teste, tratamente și vaccinuri. Concertul «Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor» va folosi muzica, acest concept secular, ca factor motivator pentru schimbare și unitate, împreună cu știința și cu datele, pentru a-i onora pe cei care se implică în rezolvarea acestei probleme, inclusiv pe medici, oameni de știință, lucrători de laborator, lucrători care asigură servicii esențiale și apărători ai drepturilor omului, care se luptă nu numai pentru a găsi un tratament pentru COVID-19, dar și pentru a se asigura că acesta va fi disponibil pentru toate persoanele care au nevoie”.

Dwayne Johnson, gazda concertului «Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor», a declarat: „Sunt mândru să mă alătur organizației Global Citizen și Comisiei Europene pentru a găzdui concertul «Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor». Evenimentul va ridica problema accesului echitabil la asistență medicală și a altor nedreptăți majore care există în prezent în lume. Acest moment istoric ne cere tuturor să intervenim, să ne unim deci eforturile pentru a crea un viitor mai bun pentru toată lumea”.

Artistul și activistul Miley Cyrus a declarat: „Prezentul ne cere tuturor să acționăm. Ca cetățeni ai lumii (Global Citizens), facem apel la liderii din toate țările să combată impactul disproporționat pe care COVID-19 îl are asupra comunităților marginalizate prin angajarea de fonduri pentru dezvoltarea și furnizarea de teste, tratamente și terapii. Depunând eforturi la nivel global, vom fi mai în măsură să ne asigurăm că toată lumea are acces la teste și la tratamente pentru COVID-19, indiferent de venituri sau de locul în care trăiește”.

Artista și activista Shakira a declarat: „Cetățenii din întreaga lume fac apel la liderii mondiali să eradicheze COVID-19, îndemnându-i să pună la dispoziție miliardele de dolari necesare, pentru ca toți oamenii, indiferent în ce țară trăiesc, să aibă acces la teste, tratamente și vaccinuri. Avem nevoie de echitate în domeniul sănătății și de justiție mondială și știm că numai dacă luptăm împreună pentru lumea pe care ne-o dorim putem construi din nou un viitor mai sănătos pentru toți”.

Campania Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor a fost lansată pe 28 mai sub patronajul președintei Ursula von der Leyen.

Campania, susținută de Bloomberg Philanthropies, Fundația Bill & Melinda Gates și the Wellcome Trust, se axează pe abordarea impactului pandemiei asupra comunităților celor mai vulnerabile, asigurând accesul echitabil la tehnologii accesibile de combatere a coronavirusului și consolidând sistemele de sănătate din întreaga lume.

Angajamentele anunțate la 27 iunie vor sprijini următoarele organizații: Coaliția pentru inovare în domeniul pregătirii în eventualitatea apariției unei epidemii, Fundația pentru noi diagnostice inovatoare(link is external) (Foundation for Innovative New Diagnostics – FIND), GAVI, Alianța Mondială pentru Vaccinuri și Imunizare, Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei și malariei, Therapeutics Accelerator, UNITAID, Fondul OMS de răspuns solidar la pandemia de COVID-19, gestionat de Fundația ONU, și Rețeaua de reacție internațională și regională.

Campania Obiectivul nostru mondial: Uniți pentru viitor este susținută de Fundația Partners Bloomberg Philanthropies, de Fundația Bill & Melinda Gates și de Wellcome Trust, precum și de societățile partenere Citi, Procter & Gamble, Saleforce, SAP, Verizon și Vodafone.

Campania reprezintă o etapă importantă în cadrul Răspunsului mondial la criza provocată de coronavirus, acțiunea globală menită să asigure un acces universal la vaccinare, tratament și testare pentru coronavirus la prețuri accesibile. Este răspunsul Comisiei la apelul global la acțiune pe care l-a lansat Organizația Mondială a Sănătății la 24 aprilie 2020, împreună cu guvernele și partenerii, pentru a le permite tuturor celor care au nevoie să aibă acces la vaccinuri împotriva coronavirusului.

Pentru a contribui la protejarea cetățenilor de pretutindeni, Comisia a prezentat recent Strategia UE privind vaccinurile, care vizează să accelereze dezvoltarea, fabricarea și distribuirea de vaccinuri împotriva coronavirusului. Prin această strategie, Comisia va sprijini eforturile ce vizează accelerarea dezvoltării și a punerii la dispoziție a unor vaccinuri sigure și eficace într-un interval de timp cuprins între 12 și 18 luni, sau chiar mai devreme. Realizarea acestui demers complex necesită efectuarea de studii clinice, în paralel cu investiții în capacitatea de producție pentru a putea produce milioane sau chiar miliarde de doze de vaccin viabil. Comisia este pe deplin mobilizată pentru a sprijini eforturile dezvoltatorilor de vaccinuri.

În plus, ca modalitate de consolidare a multilateralismului în materie de vaccinuri și de evitare a concurenței dăunătoare între țări, președinta von der Leyen a propus ca, împreună cu partenerii noștri internaționali, să se exploreze ideea creării unui mecanism internațional și incluziv de achiziție de vaccinuri. În acest scop, este necesară implicarea unui număr semnificativ de țări cu venituri ridicate, care să formeze un grup de cumpărători internaționali. Aceștia ar accepta să mobilizeze împreună resurse pentru rezervarea în comun a vaccinurilor viitoare de la companiile producătoare și efectuând rezervări anticipate pentru țările cu venituri mici și medii. Acest lucru va accelera dezvoltarea de vaccinuri și va îmbunătăți accesul la acestea în întreaga lume pentru toți cei care au nevoie.