Premierul britanic Andy Burnham a răspuns avertismentelor Rusiei îndreptate către Londra, după ce au apărut informații conform cărora Ucraina ar folosi drone britanice pentru a lansa atacuri asupra teritoriului rus.

„Marea Britanie face exact ceea ce a afirmat de mult timp că va face, și anume să sprijine Ucraina 100% împotriva acestui război ilegal condus de Vladimir Putin. Oferim sprijin pentru ca Ucraina să se poată apăra, iar aceasta a fost poziția britanică pe tot parcursul acestui conflict, adoptată de foștii prim-miniștri, și rămâne valabilă și în cazul meu… Nu suntem prieteni doar la bine. Vom fi alături de Ucraina în momentele de nevoie, iar acest lucru nu se va schimba”, a transmis Burnham, potrivit The Guardian.

Rusia a avertizat Marea Britanie că va suferi „consecințele” după ce au apărut informații potrivit cărora Ucraina ar folosi drone britanice pentru a a efectua lovituri asupra teritoriului rus, arată aceeași sursă citată mai sus.

Ambasada Rusiei în Marea Britanie a declarat luni, într-un comunicat, că aceste informații „confirmă faptul că Londra optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei din Ucraina” și a acuzat Marea Britanie că „încearcă să țină Rusia sub control și să-i provoace daune maxime prin intermediari”.

„Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea sa în conflict este mai profundă și cu cât sprijinul acordat mașinăriei teroriste de la Kiev este mai mare, cu atât prețul pe care îl va plăti va fi mai ridicat”, se arată în comunicat.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat: „Marea Britanie stă umăr la umăr cu Ucraina și ne angajăm să furnizăm echipamentul de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale a lui Putin. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât și împotriva Regatului Unit și a aliaților noștri.”

Ucraina a folosit drone fabricate de două companii britanice în cadrul unei așa-numite campanii de lovituri în adâncime, a relatat Sunday Times.

Kievul și-a intensificat atacurile asupra Rusiei în acest an, rachetele cu rază lungă de acțiune și roiurile de drone vizând din ce în ce mai mult instalațiile militare și cele energetice.

De asemenea, a vizat depozitele uriașe ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, incendiind marfă în valoare de miliarde de lire sterline și aducând războiul în casa publicului rus, la mai bine de patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.