Răspunsul UE la negocierile SUA – Rusia în ajunul a trei ani de război în Ucraina: Țările UE au aprobat un nou pachet de sancțiuni la adresa Moscovei

Liderii grupurilor politice pro-europene din Parlamentul European, PPE, S&D, Renew Europe și Verzii, au semnat o declarație comună prin care semnalează punctul de cotitură în care se află Uniunea Europeană care reclamă o decizie tranșantă ce îi asigură viitorul securității sale.

”În lumina noii realități geopolitice, a incertitudinii acesteia și a amenințărilor în creștere, este timpul ca Europa să își consolideze propria securitate. Europa nu se mai poate baza pe deplin pe Statele Unite pentru a apăra valorile și interesele noastre comune, inclusiv sprijinul continuu pentru suveranitatea și integrității teritoriale a Ucrainei”, semnalează cei patru în documentul mai sus amintit.

There can be no negotiation about Ukraine 🇺🇦 without #Ukraine and the EU at the table. There can be no negotiation about European security without the EU🇪🇺.

The leaders of the four political groups in the European Parliament have issued the following statement ⤵️ pic.twitter.com/7xQO365FXD

