“Raționalizarea” sprijinului pentru Ucraina “este o rețetă pentru următorul război”, avertizează Macron: Dacă Rusia își impune voința, întreaga Europă va fi slăbită

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Emmanuel Macron/ X

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că sprijinirea Ucrainei în fața agresiunii ruse reprezintă o miză directă pentru securitatea europeană și pentru protejarea cetățenilor francezi, criticându-i pe cei care urmăresc raționalizarea sau limitarea ajutorului pentru Kiev, îndeosebi pe principala candidată la președinția țării, Marine Le Pen.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, după reuniunile de la Dublin ale Comunității Politice Europene și Consiliului European, Macron a subliniat că o eventuală victorie a Rusiei prin impunerea forței asupra unui stat european ar slăbi întregul continent.

„Ceea ce este în joc în Ucraina ne privește în mod direct. Este vorba despre securitatea noastră colectivă. A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și poporul francez. Dacă Rusia își impune voința asupra unei țări europene prin brutalitate, întreaga Europă este slăbită”, a transmis președintele francez.

 

Macron a identificat două priorități pentru Europa: sprijinirea Ucrainei pentru a trece peste iarnă și colaborarea cu Kievul în vederea obținerii unei păci juste și durabile.

În ceea ce privește prima prioritate, liderul francez a avertizat că Rusia urmărește să constrângă Ucraina prin intensificarea atacurilor asupra civililor și infrastructurii energetice, încercând să lase țara fără electricitate în timpul iernii. El a afirmat că ultimele discuții cu emisarii americani au arătat că Vladimir Putin nu dorește să negocieze, în timp ce armata rusă nu avansează și suferă pierderi considerabile.

„Responsabilitatea noastră este să dejucăm acest plan. Aceasta înseamnă să ne menținem sprijinul financiar și să ajutăm Ucraina să își protejeze populația, centralele electrice și rețelele de electricitate”, a punctat Macron.

Președintele francez a criticat vocile care susțin limitarea sau raționalizarea resurselor acordate Kievului, avertizând că o asemenea abordare ar putea conduce la o pace nedreaptă și la vulnerabilizarea întregii Europe.

Aceasta este o mentalitate defetistă. Este o rețetă pentru următorul război. Nu poate fi poziția Franței”, a afirmat acesta.

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Referitor la a doua prioritate, Macron a subliniat că Europa trebuie să joace un rol deplin în procesul de obținere a păcii, întrucât securitatea continentului depinde de rezultatul acestuia.

Liderul francez a anunțat că 42 de țări au aprobat, la inițiativa Franței, o declarație privind principiile care trebuie să ghideze securitatea Europei, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Totodată, el a evidențiat rolul Coaliției de Voință, lansată la începutul anului 2025 pentru pregătirea unor garanții de securitate pentru Ucraina. Planurile vizează sprijinirea armatei ucrainene și pregătirea unei forțe multinaționale care ar putea fi desfășurată după instituirea unui armistițiu. Un exercițiu în acest sens se desfășoară în prezent în Polonia, iar discuțiile vor continua joi, la Berlin.

Macron a mai afirmat că Europa trebuie să precizeze inclusiv în fața Rusiei ce urmărește pentru perioada postbelică și să definească așteptările sale față de Statele Unite în privința securității europene pe termen lung.

„Ucraina, care dispune de cea mai mare armată convențională din Europa, are un rol esențial de jucat alături de NATO, alianță din care locul său este pe deplin justificat”, a transmis președintele francez.

În final, Macron a reiterat obiectivul unei păci juste și solide pentru Ucraina și al consolidării unui cadru comun de securitate europeană, despre care a spus că reprezintă singura cale de a proteja pe termen lung ucrainenii, francezii și toți europenii.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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