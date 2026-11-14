“Raționalizarea” sprijinului pentru Ucraina “este o rețetă pentru următorul război”, avertizează Macron: Dacă Rusia își impune voința, întreaga Europă va fi slăbită

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că sprijinirea Ucrainei în fața agresiunii ruse reprezintă o miză directă pentru securitatea europeană și pentru protejarea cetățenilor francezi, criticându-i pe cei care urmăresc raționalizarea sau limitarea ajutorului pentru Kiev, îndeosebi pe principala candidată la președinția țării, Marine Le Pen.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, după reuniunile de la Dublin ale Comunității Politice Europene și Consiliului European, Macron a subliniat că o eventuală victorie a Rusiei prin impunerea forței asupra unui stat european ar slăbi întregul continent.

„Ceea ce este în joc în Ucraina ne privește în mod direct. Este vorba despre securitatea noastră colectivă. A ajuta Ucraina să se apere înseamnă a proteja Franța și poporul francez. Dacă Rusia își impune voința asupra unei țări europene prin brutalitate, întreaga Europă este slăbită”, a transmis președintele francez.

Mes chers compatriotes, Ce qui se joue en Ukraine nous concerne directement. C’est de notre sécurité à tous dont il est question. Aider l’Ukraine à se défendre, c’est protéger la France et les Français. Si la Russie impose par la brutalité sa volonté à un pays européen, c’est toute l’Europe qui est fragilisée. C’est pourquoi l’Ukraine a encore été au cœur de nos échanges jeudi et vendredi à Dublin, lors du neuvième sommet de la Communauté politique européenne et du Conseil européen informel. Nous y avons montré notre unité autour de deux priorités que je veux partager avec vous ici. La première, c’est d’aider l’Ukraine à passer l’hiver. Les Ukrainiens continuent de résister avec un courage qui force l’admiration. Les derniers échanges avec les émissaires américains l’ont montré : Vladimir Poutine ne veut pas négocier. Son armée n’avance pas. Elle recule même et subit des pertes considérables. Mais il est clair qu’il fait le pari de faire plier l’Ukraine en multipliant les frappes contre les civils et en cherchant à plonger le pays dans le noir cet hiver. Notre responsabilité est de faire échouer ce pari. Cela veut dire maintenir notre soutien financier et aider l’Ukraine à protéger sa population, ses centrales et ses réseaux électriques. Soyons clairs : ceux qui veulent rationner les moyens de l’Ukraine souhaitent au fond l’obliger à une paix injuste, à sa vulnérabilisation durable, et ainsi, à celle de l’Europe. C’est l’esprit de défaite. C’est la recette pour la guerre d’après. Cela ne peut pas être la position de la France. Notre deuxième priorité c’est de travailler avec l’Ukraine à une paix juste et durable. L’Europe doit y prendre toute sa part, car de cette paix dépend aussi la sécurité de notre continent. Au Conseil européen, hier, nous avons réaffirmé notre unité sur ce point. Au sommet de la Communauté politique européenne, nous avons pris une décision historique. 42 pays ont approuvé, à l’initiative de la France, une déclaration sur les principes qui doivent guider la sécurité de l’Europe. C’est aussi le sens du travail de la Coalition des volontaires, que nous avons lancée début 2025 pour préparer les garanties de sécurité de l’Ukraine. La déclaration adoptée à Paris en début d’année en a posé les bases. Elle prévoit de soutenir l’armée ukrainienne et de préparer une force multinationale qui pourra être déployée après un cessez-le-feu. Un exercice est en cours en Pologne pour montrer que nous sommes prêts à y prendre notre part. Nous nous retrouverons jeudi à Berlin pour poursuivre ce travail. Nous devons maintenant aller plus loin et dire clairement, y compris aux Russes, ce que nous voulons pour l’après-guerre. Nous devons aussi préciser ce que nous attendons des États-Unis pour la sécurité de l’Europe à long terme. Je veux en tout cas dire ici ma conviction que l’Ukraine, qui a la première armée conventionnelle d’Europe, a un rôle clé avec l’OTAN – au sein de laquelle elle a toute sa place. Notre objectif est clair : obtenir une paix juste et solide pour l’Ukraine puis continuer de renforcer, avec tous, un cadre de sécurité commun pour l’Europe. C’est ainsi que nous protégerons dans la durée les Ukrainiens, les Français, et tous les Européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 14, 2026

Macron a identificat două priorități pentru Europa: sprijinirea Ucrainei pentru a trece peste iarnă și colaborarea cu Kievul în vederea obținerii unei păci juste și durabile.

În ceea ce privește prima prioritate, liderul francez a avertizat că Rusia urmărește să constrângă Ucraina prin intensificarea atacurilor asupra civililor și infrastructurii energetice, încercând să lase țara fără electricitate în timpul iernii. El a afirmat că ultimele discuții cu emisarii americani au arătat că Vladimir Putin nu dorește să negocieze, în timp ce armata rusă nu avansează și suferă pierderi considerabile.

„Responsabilitatea noastră este să dejucăm acest plan. Aceasta înseamnă să ne menținem sprijinul financiar și să ajutăm Ucraina să își protejeze populația, centralele electrice și rețelele de electricitate”, a punctat Macron.

Președintele francez a criticat vocile care susțin limitarea sau raționalizarea resurselor acordate Kievului, avertizând că o asemenea abordare ar putea conduce la o pace nedreaptă și la vulnerabilizarea întregii Europe.

„Aceasta este o mentalitate defetistă. Este o rețetă pentru următorul război. Nu poate fi poziția Franței”, a afirmat acesta.

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Referitor la a doua prioritate, Macron a subliniat că Europa trebuie să joace un rol deplin în procesul de obținere a păcii, întrucât securitatea continentului depinde de rezultatul acestuia.

Liderul francez a anunțat că 42 de țări au aprobat, la inițiativa Franței, o declarație privind principiile care trebuie să ghideze securitatea Europei, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Dublin.

Totodată, el a evidențiat rolul Coaliției de Voință, lansată la începutul anului 2025 pentru pregătirea unor garanții de securitate pentru Ucraina. Planurile vizează sprijinirea armatei ucrainene și pregătirea unei forțe multinaționale care ar putea fi desfășurată după instituirea unui armistițiu. Un exercițiu în acest sens se desfășoară în prezent în Polonia, iar discuțiile vor continua joi, la Berlin.

Macron a mai afirmat că Europa trebuie să precizeze inclusiv în fața Rusiei ce urmărește pentru perioada postbelică și să definească așteptările sale față de Statele Unite în privința securității europene pe termen lung.

„Ucraina, care dispune de cea mai mare armată convențională din Europa, are un rol esențial de jucat alături de NATO, alianță din care locul său este pe deplin justificat”, a transmis președintele francez.

În final, Macron a reiterat obiectivul unei păci juste și solide pentru Ucraina și al consolidării unui cadru comun de securitate europeană, despre care a spus că reprezintă singura cale de a proteja pe termen lung ucrainenii, francezii și toți europenii.