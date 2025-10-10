Râvnit de Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de María Corina Machado, o figură unificatoare a opoziției din Venezuela în fața regimului Maduro

Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele ameircan Donald Trump, în vreme Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”.

Fosta candidată a opoziției la alegerile prezidențiale din Venezuela a fost lăudată pentru faptul că este „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată — o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și guvernare reprezentativă”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel Norvegian, conform Associated Press.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

„În ultimul an, doamna Machado a fost nevoită să trăiască ascunsă. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară — o alegere care a inspirat milioane de oameni. Atunci când autoritarii preiau puterea, este esențial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă”, a adăugat Frydnes.

Guvernul președintelui Nicolás Maduro i-a vizat în mod constant pe oponenții săi reali sau percepuți ca atare înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Machado urma să candideze împotriva lui Maduro, însă guvernul a descalificat-o. În locul ei a intrat în cursă Edmundo González, care nu mai candidase niciodată pentru o funcție publică. Perioada premergătoare alegerilor a fost marcată de represiune extinsă, incluzând descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului.

Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși prin contribuția la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.

Însă, prin alegerea Maríei Corina Machado, comitetul a desemnat o figură politică ce l-a elogiat pe președintele american, ceea ce ar putea atenua reacțiile negative, scrie The Guardian.

În declarațiile sale publice, Machado i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său față de libertate și democrație în Venezuela”.

De asemenea, ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.

Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.

María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.

Edmundo González Urrutia este un diplomat și politician care a succedat-o pe María Corina Machado ca și candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.