Râvnit de Donald Trump, Premiul Nobel pentru Pace a fost câștigat de María Corina Machado, o figură unificatoare a opoziției din Venezuela în fața regimului Maduro
Activista opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace, o distincție râvnită de președintele ameircan Donald Trump, în vreme Machado a fost apreciată drept „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată”.
Fosta candidată a opoziției la alegerile prezidențiale din Venezuela a fost lăudată pentru faptul că este „o figură-cheie, unificatoare, într-o opoziție politică ce a fost cândva profund divizată — o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și guvernare reprezentativă”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel Norvegian, conform Associated Press.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
„În ultimul an, doamna Machado a fost nevoită să trăiască ascunsă. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară — o alegere care a inspirat milioane de oameni. Atunci când autoritarii preiau puterea, este esențial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă”, a adăugat Frydnes.
Guvernul președintelui Nicolás Maduro i-a vizat în mod constant pe oponenții săi reali sau percepuți ca atare înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut.
Machado urma să candideze împotriva lui Maduro, însă guvernul a descalificat-o. În locul ei a intrat în cursă Edmundo González, care nu mai candidase niciodată pentru o funcție publică. Perioada premergătoare alegerilor a fost marcată de represiune extinsă, incluzând descalificări, arestări și încălcări ale drepturilor omului.
Astfel, președintele Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, deși prin contribuția la soluționarea unor conflicte, inclusiv primul pas într-un acord în Gaza ca parte a unui plan de pace între Israel și Hamas a fost atins ca urmare a medierii din partea liderului SUA.
Însă, prin alegerea Maríei Corina Machado, comitetul a desemnat o figură politică ce l-a elogiat pe președintele american, ceea ce ar putea atenua reacțiile negative, scrie The Guardian.
În declarațiile sale publice, Machado i-a mulțumit lui Trump pentru „angajamentul său față de libertate și democrație în Venezuela”.
De asemenea, ea a fost inclusă anul acesta pe lista revistei TIME – „100 cei mai influenți oameni din lume”. Motivația a fost redactată chiar de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, care a spus că Machado este „personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului”.
Anul trecut, María Corina Machado și Edmundo González au fost laureați și de Uniunea Europeană, Parlamentul European decernându-le Premiul Saharov pentru libertatea de gândire.
María Corina Machado a fost aleasă drept candidată la președinție din partea opoziției venezuelene, “Platforma Democratică a Unității”, în 2023, dar ulterior a fost descalificată de Consiliul Electoral Național, controlat de regimul autoritar al lui Maduro.
Edmundo González Urrutia este un diplomat și politician care a succedat-o pe María Corina Machado ca și candidat la alegerile prezidențiale din partea aceleași platforme politice. El a denunțat eșecul guvernului de a publica rezultatele oficiale de la alegerile prezidențiale și a contestat victoria declarată a lui Nicolás Maduro. González Urrutia a părăsit țara în septembrie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare.
Departamentul de Stat: Rubio și Țoiu au discutat despre rolul companiilor din SUA în proiectele României în domeniul energiei nucleare și gazelor naturale
Statele Unite și România și-ar putea extinde parteneriatul strategic în domeniul energiei, prin rolul pe care companiile americane îl pot juca în proiectele românești din sectorul nuclear civil și al gazelor naturale, a transmis Departamentul de Stat american după întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu.
Potrivit declarației purtătorului de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, cei doi oficiali „au analizat elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniile apărării, energiei și securității frontierelor”.
În plan economic, discuțiile s-au concentrat asupra investițiilor comune în infrastructura energetică și asupra rolului pe care îl joacă companiile americane în proiectele strategice românești.
„Secretarul de stat și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de extindere a cooperării economice”, precizează comunicatul Departamentului de Stat.
Cooperarea româno-americană în domeniul energiei nucleare este deja una de referință în regiune ca urmare a declarației comune prezidențiale semnate în anul 2019 de președinții Donald Trump și Klaus Iohannis.
Companii americane sunt implicate în proiectele Centralei de la Cernavodă, care vizează retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4, precum și în proiectul inovator al reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltat în parteneriat cu compania NuScale Power în județul Dâmbovița.
În ceea ce privește gazele naturale, companiile americane și-au redus implicarea în astfel de proiecte energetice după legea promovată în anul 2018 de fostul președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD, Liviu Dragnea, privind exploatarea offshore, creând mai multe reglementări și bariere pentru investiții. Drept reacție, la acel moment, compania americană ExxonMobil a stopat investițiile.
Modificarea legii a fost demarată în toamna lui 2019, după vizita fostului președinte Klaus Iohannis la Washington și declarația comună convenită cu Trump.
În prima jumătate a aceluiași an, România a jucat un rol crucial în modificarea directivei europene privind gazele naturale, conducând negocierile dintre statele membre în calitate de președinție rotativă la Consiliul UE. Directiva negociată de președinția României la Consiliul UE protejează Europa de monopolul Rusiei, aflat la momentul anului 2019 în plină extindere a gazoductelor Nord Stream care creșteau dependența energetică a Europei de Rusia, un aspect în care UE și Germania erau criticate virulent de prima administrație Trump.
Modificarea respectivei directive a întărit regulile europene și le-a extins și asupra actorilor terți. Astfel, liniilor de transport al gazelor dintre un stat membru și o țară terță li se aplică normele care reglementează piața internă a UE a gazelor naturale. Totodată, nicio companie de furnizare sau de producție nu este autorizată să dețină o cotă majoritară sau să intervină în activitatea unui operator de sistem de transport.
În ceea ce privește România, perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră ar trebui să înceapă să producă în 2027 și deține o cantitate de gaze recuperabile estimată la 100 de miliarde de metri cubi (bcm), fiind unul dintre cele mai importante zăcăminte de gaze naturale din UE și urmând să transforme România în cel mai mare product de gaz din Uniune.
Proiectul este gestionat printr-o participație 50%-50% de compania românească Romgaz și de compania austriacă OMV, dar acesta are și componentă de securitate având în vedere proximitatea geografică cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și provocările generate în regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni cu drone sau mine marine.
Șefa diplomației române, la Hudson Institute: Parteneriatul Strategic România-SUA, o sursă de soluții la problemele din regiunea Mării Negre
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat joi, 9 octombrie 2025, la o discuție găzduită de Hudson Institute, în care a prezentat perspectiva României asupra competiției strategice globale ce definește actualul sistem internațional.
Oficialul român a susținut că această competiție, alimentată de evoluții tehnologice, geopolitice și geo-economice, va continua să caracterizeze situația la nivel internațional cel puțin pe termen mediu: „Puterile revizioniste acționează ca multiplicatori de putere și se influențează reciproc, punând presiune asupra intereselor americane și occidentale în multiple zone ale lumii simultan”, a transmis șefa diplomației române.
În acest context, ministrul Oana Țoiu a explicat concepția României asupra unui parteneriat transatlantic caracterizat de cooperare, coordonare și complementaritate între toate elementele sale: în cadrul NATO, la nivelul parteneriatelor UE cu Marea Britanie, respectiv Canada, și în cadrul parteneriatelor bilaterale ale României cu SUA, Marea Britanie și Canada.
De asemenea, a punctat importanța regiunii Mării Negre, aflată în centrul competiției strategice, unde acțiunile Federației Ruse, atât premergătoare, cât mai ales ulterioare agresiunii asupra Ucrainei, ilustrează consecințe posibile în alte regiuni ale globului dacă agresiunea nu este sancționată.
Oficialul român a pledat pentru atenție particulară asupra Mării Negre în stabilirea unei noi sinergii între componentele relației transatlantice și a subliniat faptul că Parteneriatul Strategic România-SUA este o sursă de soluții la problemele regionale și a prezentat modul în care România contribuie la procesul de construire a unor lanțuri reziliente de aprovizionare cu energie, atât prin propria producție de energie electrică și gaze naturale, cât și prin calitatea de punct-cheie în cadrul proiectelor de conectivitate nord-sud și est-vest susținute de SUA: „Inițiativele comune în domeniul energiei nucleare, precum proiectul SMR Doicești, vor amplifica la rândul lor prezența americană pe piața europeană a energiei”, mai transmite o postare a MAE pe pagina de Facebook.
A mai fost menționat și rolul de hub logistic al României în procesul de reconstrucție a Ucrainei și al implementării Acordului SUA-Ucraina privind mineralele critice, insistând asupra faptului că toate aceste oportunități pot fi fructificate doar dacă regiunea Mării Negre este un spațiu sigur, deschis și liber.
Ministrul Oana Țoiu a prezentat contribuția României la securitatea regională prin consolidarea propriilor capabilități militare și facilități logistice aferente, participarea la demersurile de deminare alături de Bulgaria și Turcia și dezvoltarea industriei de apărare locale.
Totodată, a punctat necesitatea unei prezențe militare americane stabile în România, arătând și beneficiile pe care aceasta le aduce SUA din punct de vedere al proiecției de putere în Europa și în jurul ei, evidențiînd faptul că prezența militarilor americani în țara noastră reduce costul protejării intereselor americane în Europa și spațiile adiacente.
Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone: Amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă din războiul modern
Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunțat vineri ministrul Apărării al acestei țări, decizie fundamentată pe multiplicarea incidentelor de încălcare a spațiului aerian al mai multor țări europene, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Încălcările recente și observările de drone ne reamintesc că amenințările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestor lucruri”, a avertizat ministrul apărării, Pal Jonson, pe rețeaua X.
Între alte măsuri, țara nordică membră a NATO va achiziționa sisteme pentru a doborî drone, va desfășura drone de vânătoare la bazele aeriene și va instala senzori de bruiaj, a menționat ministrul.
Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, a condamnat cu fermitate printr-o rezoluție „acțiunile imprudente și de escaladare” ale Rusiei de încălcare a spațiului aerian al statelor membre ale UE și NATO Polonia, Estonia, Letonia, Lituania și România.
Aceștia au denunțat, de asemenea, incursiunile deliberate cu drone care vizează infrastructura critică din Danemarca, Suedia și Norvegia.
Aceste acțiuni fac parte, au semnalat eurodeputații, din „războiul militar și hibrid sistematic și din provocarea Rusiei împotriva UE” și a statelor sale membre.
În fața acestor amenințări, Comisia Europeană a propus construirea unui așa-numit „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic al blocului, idee dezbătută de liderii europeni în cadrul summitului informal al Consiliului European desfășurat la Copenhaga.
Doar că statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de responsabilități legate de apărare în sarcina UE, preferând să păstreze controlul asupra acestora la nivelul statelor naționale și al NATO.
În context, Berlinul sublinia zilele trecute că trebuie să dezvolte drone pentru apărare, după ce cancelarul Friedrich Merz l-a acuzat pe Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei.
