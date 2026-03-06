Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, declară ministrul polonez al Apărării

Războiul din Iran va genera întârzieri în livrările de arme americane către Europa, a declarat vineri ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Industria americană se va concentra pe reaprovizionarea stocurilor utilizate în Orientul Mijlociu”, a declarat el reporterilor la Varșovia. „Ne așteptăm la unele întârzieri în livrări”, mai ales dacă conflictul se prelungește, a spus el, adăugând că acest lucru face și mai urgentă necesitatea ca europenii să-și mărească propriile capacități de producție, informează Politico Europe.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, i-a dat dreptate: „Americanii nu vor putea furniza suficiente arme pentru țările din Golf, pentru Ucraina și pentru propria armată”.

Statele Unite și țările din Golf luptă în prezent împotriva rachetelor și dronelor iraniene, în principal cu rachete interceptoare Patriot PAC-2 și PAC-3. Oficialii americani au avertizat că acest lucru ar putea epuiza stocurile americane.

De asemenea, acest lucru are un efect imediat asupra livrărilor. Potrivit presei elvețiene, livrările de sisteme de apărare aeriană Patriot către Elveția vor fi întârziate și mai mult din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Kubilius se află într-un așa-numit turneu dedicat rachetelor în Europa, care a început în Polonia.

El a mai spus că a fost „foarte surprins” de disputa din Polonia privind programul SAFE al UE de creditare pentru achizițarea de arme. Președintele polonez Karol Nawrocki nu a semnat proiectul de lege SAFE și a propus în schimb finanțarea cu ajutorul Băncii Naționale a Poloniei.

„Cine va avea de pierdut dacă Polonia nu aprobă SAFE? A spune nu SAFE înseamnă a spune nu locurilor de muncă pentru polonezi. Dacă Polonia ar decide să folosească banii contribuabililor pentru a cumpăra arme din altă parte, asta ar însemna că banii contribuabililor polonezi vor crea locuri de muncă în altă parte”, a subliniat Kubilius.