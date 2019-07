Răzvan Popa, la finalul mandatului de europarlamentar: Am satisfacția că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a-mi îndeplini cu seriozitate si eficiență mandatul

Orice sfârșit e un nou început și am satisfacția că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a-mi îndeplini cu seriozitate și eficiență mandatul, pentru a reprezenta țara și interesele conaționalilor mei, a declarat Răzvan Popa într-o postare pe pagina sa de facebook, la finalul mandatului său de europarlamentar.

”A fost o onoare. Mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată, multumesc colegilor și echipei cu care am lucrat în aceasta perioadă. Am satisfacția că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a-mi îndeplini cu seriozitate si eficiență mandatul, pentru a reprezenta țara și interesele conaționalilor mei. Orice sfârșit e un nou început. Să ne revedem cu bine!”, a scris acesta.

În perioada 2017-2019, eurodeputatul Răzvan Popa a fost membru în Comisia pentru bugete, al Delegației la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE din Parlamentul European. Totodată, acesta a fost membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, în Comisia pentru afaceri juridice, în Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale și al Delegației pentru relațiile cu Canada.

Eurodeputații nou-aleși, care au participat marți la deschiderea ședinței constitutive a Parlamentului European, întrunit la Strasbourg, în prima reuniune în această formulă după alegerile europene desfășurate la 26 mai, își vor alege miercuri, 3 iulie, președintele, dar și cei 14 vicepreședinți și 5 chestori.

În același timp, se va decide numărul de membri al comisiilor și sub-comisiilor permamente.