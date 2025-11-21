Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina

Președintele Nicușor Dan a comentat vineri propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO.

Răspunzând unei întrebări din partea presei, șeful statului a subliniat că decizia finală privind orice acord aparține exclusiv Kievului.

„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina”, a declarat președintele.

El a insistat asupra responsabilității și solidarității comunității internaționale față de statul ucrainean, aflat în continuare sub agresiune militară.

„Adică noi toți ne uităm acum la Ucraina – noi toți însemnând comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli – și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul ăsta și securitatea Europei, și ordinea internațională bazată pe reguli”, a adăugat el.

Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.

Conform documentului, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.

Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.

Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.

În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.

Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk, alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.

Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.