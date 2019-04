Reacția Rusiei la cel mai mare exercițiu NATO în Marea Neagră găzduit de România: Moscova a mobilizat nave și sisteme de rachete

Kirstjen Nielsen, secretarul de stat american pentru securitate internă, care a devenit chipul impulsului anti-imigraționist al președintelui Donald Trump, părăsește administrația, a anunțat președintele Statelor Unite ale Americii pe Twitter, duminică după-amiaza.

,,Secretarul pentru securitate internă Kirstjen Nielsen își va părăsi poziția și aș vrea să îi mulțumesc pentru serviciul său”, a spus Trump pe Twitter.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

Potrivit președintelui american, Nielsen va fi înlocuită de Kevin McAleenan, actualul comisar pentru vamă și protecție a frontierelor, care va deveni secretar interimar al Departamentului de Stat pentru Securitate Internă.

Succesorul lui Nielsen, McAleenan este un oficial care a activat și pe vremea administrației Obama. El a depus jurământul pentru funcția de Șef al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA la 20 martie 2018.

,,Am încredere că Kevin va face o treabă excelentă!”, a scris Donald Trump pe Twitter.

….I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

Nielsen a acceptat să mai rămână în funcție până miercuri, 10 aprilie, pentru a se asigura că plecarea sa nu va întrerupe ,,misiunile cheie” ale Departamentului pentru Securitate Internă, dar și pentru a asigura o tranziție lină către momentul predării ștafetei succesorului său.

I have agreed to stay on as Secretary through Wednesday, April 10th to assist with an orderly transition and ensure that key DHS missions are not impacted. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 8, 2019



,,Prin prezenta, demisionez din funcția de secretar al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) din S.U.A., care a intrat în vigoare la 7 aprilie 2019″, a scris Nielsen în scrisoarea sa de demisie. ,,În ciuda progresului nostru în reformarea securității patriei spre o nouă eră, am hotărât că este momentul potrivit să mă retrag”, a precizat aceasta.

Nielsen a mai transmis pe Twitter că ,,a fost onoarea vieții mele să servesc alături de bărbații și femeile curajoase din Departamentul de Stat pentru Securitate Internă. Nu aș putea fi mai mândră de serviciul, dedicarea și angajamentul lor de a menține țara în siguranță față de toate amenințările și pericolele”.

Its been an honor of a lifetime to serve with the brave men and women of @DHSgov. I could not be prouder of and more humbled by their service, dedication, and commitment to keep our country safe from all threats and hazards. pic.twitter.com/lIQ5iqGDmF — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 7, 2019





Nielsen s-a ocupat cu precădere de aplicarea planurilor lui Donald Trump referitoare la zidul de la granița cu Mexicul și de implementarea politicii separării familiilor de imigranți. Ea nu a oferit un motiv pentru plecarea ei din administrație, dar a spus că este timpul potrivit pentru a se da la o parte, considerând totodată că America este mai sigură acum decât în momentul în care și-a preluat funcția.

Anunțul vine la câteva zile după ce președintele Donald Trump a vizitat granița sudică a țării, după ce amenințase că o închide.

Se spune că Nielsen a avut o relație destul de tensionată cu președintele, iar demisia ei ar putea fi semnul că se pregătesc măsuri și mai aspre în ceea ce privește imigrația, notează BBC, preluat de Digi24.