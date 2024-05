Reacție comună Macron-Scholz privind legea “influenței străine” de la Tbilisi: “Calea europeană a Georgiei a fost trasată. Viteza și direcția de înaintare depind de Georgia”

România a furnizat civililor palestinieni din Fâșia Gaza peste 88.000 de conserve, costurile de transport ale acestei livrări fiind asigurate de Comisia Europeană, care a anunțat că a fost înființat un centru logistic al UE în Cipru pentru a contribui la gestionarea fluxului de asistență către Gaza.

”Sosirea primului transport de asistență din partea UE la noul debarcader american din Gaza prin intermediul coridorului maritim este o veste excelentă. Livrările de alimente românești au fost canalizate prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al UE. Aceasta arată calea de urmat. Vom continua să furnizăm ajutor umanitar palestinienilor care au nevoie”, a precizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twiter.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 17, 2024