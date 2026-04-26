Reacții după incidentul armat de la Washington: Liderii UE și aliații occidentali condamnă violența politică și își exprimă sprijinul pentru Donald Trump

Lideri europeni și aliați occidentali au reacționat rapid după incidentul armat produs la dineul corespondenților de la Casa Albă din Washington, exprimându-și solidaritatea cu președintele american Donald Trump și condamnând ferm violența politică.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „ușurată” că președintele SUA, Prima Doamnă și participanții la eveniment sunt în siguranță, subliniind că „violența nu își are locul în politică”, și a mulțumit forțelor de ordine pentru intervenția rapidă.

Relieved to hear that @POTUS Donald Trump and @FLOTUS Melania Trump and everyone attending the White House Correspondents’ Dinner are safe. Violence has no place in politics, ever. With thanks to the swift action of the police and responders for ensuring the safety of the… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2026

Președintele Consiliului European, António Costa, a calificat evenimentele drept „profund tulburătoare”, apreciind reacția promptă a autorităților care a permis evacuarea în siguranță a tuturor participanților. Acesta a subliniat că violența politică „trebuie respinsă ferm”.

The events at last night’s White House Correspondents’ Dinner in Washington are deeply unsettling. It is reassuring that the swift action of law enforcement ensured @POTUS Trump, his wife, and all guests were safely evacuated. Political violence has no place in public life and… — António Costa (@eucopresident) April 26, 2026

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, s-a declarat „ușurată” că toți participanții, inclusiv președintele american, sunt în siguranță după incidentul armat, subliniind că „violența politică nu are loc într-o democrație”. Aceasta a remarcat că un eveniment dedicat libertății presei „nu ar trebui niciodată să devină un loc al fricii” și i-a urat însănătoșire grabnică ofițerului rănit.

Relieved that everyone who attended, including President Trump, are safe after the shooting at the White House Correspondents’ Dinner.



Political violence has no place in a democracy.



An event meant to honour a free press should never become a scene of fear. I wish the injured… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 26, 2026

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat „atacul armat care l-a vizat pe președintele Statelor Unite”, afirmând că acesta este „inacceptabil” și reiterând că „violența nu are loc într-o democrație”. Liderul francez și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru Donald Trump.

The armed attack targeting the President of the United States last night is unacceptable. Violence has no place in a democracy. I extend my full support to Donald Trump. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat „solidaritatea deplină și apropierea sinceră” față de Donald Trump, Melania Trump și ceilalți oficiali prezenți, avertizând că „nicio formă de ură politică nu trebuie să își găsească locul în democrațiile noastre” și că „fanatismul nu trebuie lăsat să otrăvească spațiul dezbaterii libere”.

Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico può trovare… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 26, 2026

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, s-a declarat „șocat” de imaginile de la Washington și a subliniat că orice atac asupra instituțiilor democratice sau asupra libertății presei „trebuie condamnat în cei mai fermi termeni”.

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight. Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms. It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

Șeful guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a condamnat atacul, afirmând că „violența nu este niciodată o soluție” și că progresul societății depinde de „democrație, conviețuire și pace”.

Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026

La rândul său, premierul canadian, Mark Carney, a declarat că este „ușurat” că toți participanții sunt în siguranță și a subliniat că violența politică „nu își are locul în nicio democrație”.

I am relieved that the President, the First Lady, and all guests are safe following reports of gunfire at the White House Correspondents’ Dinner in Washington tonight. Political violence has no place in any democracy and my thoughts are with all those who have been shaken by… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 26, 2026

Premierul australian, Anthony Albanese, a apreciat intervenția rapidă a serviciilor de securitate și a forțelor de ordine, care au asigurat protecția participanților la eveniment.

I am pleased to hear the President and the First Lady, along with all attendees at the White House Correspondents' Dinner, are safe. We applaud the work of the Secret Service and law enforcement agencies for their swift action. — Anthony Albanese (@AlboMP) April 26, 2026

Incidentul a avut loc în timpul dineului anual al corespondenților de la Casa Albă, organizat la hotelul Hilton din Washington, unde un bărbat înarmat ar fi pătruns în holul clădirii și s-a îndreptat spre zona sălii de bal în care avea loc evenimentul. Potrivit autorităților, acesta ar fi deschis focul în apropierea zonei de recepție, declanșând panică în rândul participanților.

Președintele SUA, Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost evacuați de urgență, alături de ceilalți invitați. Suspectul, identificat drept un bărbat de 31 de ani din California, a fost reținut, iar autoritățile cred că ar fi acționat singur. Un ofițer de poliție a fost rănit în timpul intervenției, însă vesta antiglonț i-a salvat viața.