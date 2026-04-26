Reacții după incidentul armat de la Washington: Liderii UE și aliații occidentali condamnă violența politică și își exprimă sprijinul pentru Donald Trump

Alexandra Loy
Lideri europeni și aliați occidentali au reacționat rapid după incidentul armat produs la dineul corespondenților de la Casa Albă din Washington, exprimându-și solidaritatea cu președintele american Donald Trump și condamnând ferm violența politică.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „ușurată” că președintele SUA, Prima Doamnă și participanții la eveniment sunt în siguranță, subliniind că „violența nu își are locul în politică”, și a mulțumit forțelor de ordine pentru intervenția rapidă.

Președintele Consiliului European, António Costa, a calificat evenimentele drept „profund tulburătoare”, apreciind reacția promptă a autorităților care a permis evacuarea în siguranță a tuturor participanților. Acesta a subliniat că violența politică „trebuie respinsă ferm”.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, s-a declarat „ușurată” că toți participanții, inclusiv președintele american, sunt în siguranță după incidentul armat, subliniind că „violența politică nu are loc într-o democrație”. Aceasta a remarcat că un eveniment dedicat libertății presei „nu ar trebui niciodată să devină un loc al fricii” și i-a urat însănătoșire grabnică ofițerului rănit.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat „atacul armat care l-a vizat pe președintele Statelor Unite”, afirmând că acesta este „inacceptabil” și reiterând că „violența nu are loc într-o democrație”. Liderul francez și-a exprimat „sprijinul deplin” pentru Donald Trump.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a exprimat „solidaritatea deplină și apropierea sinceră” față de Donald Trump, Melania Trump și ceilalți oficiali prezenți, avertizând că „nicio formă de ură politică nu trebuie să își găsească locul în democrațiile noastre” și că „fanatismul nu trebuie lăsat să otrăvească spațiul dezbaterii libere”.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, s-a declarat „șocat” de imaginile de la Washington și a subliniat că orice atac asupra instituțiilor democratice sau asupra libertății presei „trebuie condamnat în cei mai fermi termeni”.

Șeful guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a condamnat atacul, afirmând că „violența nu este niciodată o soluție” și că progresul societății depinde de „democrație, conviețuire și pace”.

La rândul său, premierul canadian, Mark Carney, a declarat că este „ușurat” că toți participanții sunt în siguranță și a subliniat că violența politică „nu își are locul în nicio democrație”.

Premierul australian, Anthony Albanese, a apreciat intervenția rapidă a serviciilor de securitate și a forțelor de ordine, care au asigurat protecția participanților la eveniment.

Incidentul a avut loc în timpul dineului anual al corespondenților de la Casa Albă, organizat la hotelul Hilton din Washington, unde un bărbat înarmat ar fi pătruns în holul clădirii și s-a îndreptat spre zona sălii de bal în care avea loc evenimentul. Potrivit autorităților, acesta ar fi deschis focul în apropierea zonei de recepție, declanșând panică în rândul participanților.

Președintele SUA, Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost evacuați de urgență, alături de ceilalți invitați. Suspectul, identificat drept un bărbat de 31 de ani din California, a fost reținut, iar autoritățile cred că ar fi acționat singur. Un ofițer de poliție a fost rănit în timpul intervenției, însă vesta antiglonț i-a salvat viața.

Focuri de armă la dineul corespondenților de la Casa Albă: Donald Trump și JD Vance, evacuați. Suspectul, reținut
Președintele Senatului subliniază necesitatea ca autoritățile să ia toate măsurile pentru a întări capacitățile de apărare ale României după incidentul cu dronă de la Galați
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

