Reacții europene la acordul privind Groenlanda: Merz, Rutte, Costa și von der Leyen salută înțelegerea de la ONU dintre SUA, Danemarca și Groenlanda

Acordul semnat marți de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda pentru consolidarea cooperării în domeniul securității în Arctica și Atlanticul de Nord a fost salutat de mai mulți lideri europeni, care au subliniat importanța înțelegerii pentru securitatea transatlantică, rolul NATO și respectarea suveranității Regatului Danemarcei și a dreptului groenlandezilor la autodeterminare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat semnarea acordului, apreciind că securitatea sporită în regiunea arctică și în Atlanticul de Nord este esențială atât pentru Europa, cât și pentru America de Nord.

„Este foarte bine să vedem acordul semnat astăzi de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Știm care sunt amenințările cu care ne confruntăm, iar o securitate sporită în Arctica și Atlanticul de Nord este esențială atât pentru Europa, cât și pentru America de Nord. Acest acord, împreună cu rolul tot mai important al NATO în securizarea acestei regiuni vitale, consolidează securitatea noastră colectivă și contribuie la un viitor mai sigur și mai stabil pentru noi toți”, a transmis Mark Rutte.

Great to see the deal signed by the United States, Denmark, and Greenland today. We know the threats we face, and greater security in the Arctic and North Atlantic is essential for Europe and North America alike. This agreement, along with NATO’s growing role in securing this… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 22, 2026

Rutte a avut un rol important în eforturile diplomatice de apropiere a pozițiilor Washingtonului, Copenhagăi și Nuukului în timpul crizei privind Groenlanda de la începutul acestui an.

La rândul său, ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a descris parcursul către acord drept unul dificil, dar a subliniat rezultatul obținut.

„A fost un drum anevoios. Dar iată-ne aici – cu un acord în mână de care putem fi cu toții foarte mulțumiți”, a transmis Rasmussen.

„Avem o istorie comună îndelungată. Și avem o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre. Astăzi facem împreună încă un pas important – cu respect deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și pentru dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.

Istoria ne leagă. Viitorul ne cere să rămânem uniți”, a adăugat ministrul danez.

An important moment today. Greenland, Denmark and the United States have signed an agreement strengthening security in the Arctic and North Atlantic. It’s been a bumpy ride. But here we are – with a deal in hand that we can all be very satisfied with. We share a long history.… pic.twitter.com/D8erTYYOE2 — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) September 22, 2026

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat, la rândul său, acordul, punând accentul pe implicațiile sale pentru securitatea Groenlandei și pentru parteneriatul din cadrul NATO.

„Vești bune pentru securitatea Groenlandei: acordul dintre Danemarca, Groenlanda și SUA consolidează parteneriatul nostru în NATO și securitatea în nordul îndepărtat. Partenerii noștri se pot baza pe sprijinul Germaniei”, a transmis Friedrich Merz.

Eine gute Nachricht für die Sicherheit Grönlands: Das Abkommen zwischen Dänemark, Grönland und den USA stärkt unsere Partnerschaft in der NATO und die Sicherheit im Hohen Norden. Unsere Partner können auf die Unterstützung Deutschlands zählen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 22, 2026

Președintele Consiliului European, António Costa, i-a felicitat pe premierul danez Mette Frederiksen și pe premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pentru acordul încheiat cu Statele Unite.

„Îi felicit pe prim-ministrul Frederiksen și pe prim-ministrul Nielsen al Groenlandei pentru acordul încheiat cu Statele Unite pentru consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord”, a transmis Costa.

I congratulate PM Frederikssen @statsmin and PM Nielsen of Greenland for the agreement reached with the United States to strengthen security in the Arctic and the North Atlantic. It is a positive step for transatlantic cooperation and Arctic security, grounded in respect for… — António Costa (@eucopresident) September 22, 2026

El a calificat acordul drept „un pas pozitiv pentru cooperarea transatlantică și securitatea arctică”, subliniind că acesta este fundamentat pe respectarea suveranității, integrității teritoriale și a dreptului poporului groenlandez la autodeterminare.

„UE este pregătită să continue să lucreze îndeaproape cu Groenlanda, Danemarca și partenerii noștri transatlantici pentru o regiune arctică pașnică, sigură și prosperă”, a adăugat președintele Consiliului European.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, de asemenea, acordul privind consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord.

„Salut acordul de astăzi privind consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord. Vizita mea în Groenlanda, la începutul acestei luni, a subliniat importanța strategică a regiunii și amploarea provocărilor. Provocări pe care le vom înfrunta împreună”, a transmis von der Leyen.

„Așa cum se întâmplă întotdeauna, UE va lucra îndeaproape cu Danemarca și Groenlanda și cu partenerii noștri internaționali”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

I welcome today’s agreement on strengthening security in the Arctic and North Atlantic. My visit to Greenland earlier this month underscored the strategic importance of the region and the scale of the challenges. Challenges we will face together. As always, the EU will work… https://t.co/6WKhr7FO0V — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 22, 2026

Reacțiile europene vin după ce președintele american Donald Trump, premierul danez Mette Frederiksen și premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen au semnat acordul la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Documentul prevede, între altele, modernizarea și extinderea activităților militare americane la baza spațială Pituffik și posibilitatea stabilirii unor baze militare americane la Narsarsuaq și Mestersvig. Statele Unite pot, de asemenea, să stabilească zone suplimentare de apărare în Groenlanda și să își consolideze operațiunile sau facilitățile militare.

Acordul reafirmă însă în mod explicit „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei” și recunoaște dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Totodată, textul prevede restricții privind prezența militară a unor state care nu sunt membre NATO și urmărește limitarea unor investiții care ar putea permite unui stat din afara NATO să dobândească un control sau o influență semnificativă ori acces la informații nepublice care ar putea afecta securitatea națională.

Acordul nu are o dată de expirare și include prevederi referitoare inclusiv la eventuale evoluții constituționale viitoare ale Groenlandei.