Reacții europene la acordul privind Groenlanda: Merz, Rutte, Costa și von der Leyen salută înțelegerea de la ONU dintre SUA, Danemarca și Groenlanda

INTERNAȚIONALNATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Mette Frederiksen/ Facebook

Acordul semnat marți de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda pentru consolidarea cooperării în domeniul securității în Arctica și Atlanticul de Nord a fost salutat de mai mulți lideri europeni, care au subliniat importanța înțelegerii pentru securitatea transatlantică, rolul NATO și respectarea suveranității Regatului Danemarcei și a dreptului groenlandezilor la autodeterminare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat semnarea acordului, apreciind că securitatea sporită în regiunea arctică și în Atlanticul de Nord este esențială atât pentru Europa, cât și pentru America de Nord.

„Este foarte bine să vedem acordul semnat astăzi de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Știm care sunt amenințările cu care ne confruntăm, iar o securitate sporită în Arctica și Atlanticul de Nord este esențială atât pentru Europa, cât și pentru America de Nord. Acest acord, împreună cu rolul tot mai important al NATO în securizarea acestei regiuni vitale, consolidează securitatea noastră colectivă și contribuie la un viitor mai sigur și mai stabil pentru noi toți”, a transmis Mark Rutte.

 

Rutte a avut un rol important în eforturile diplomatice de apropiere a pozițiilor Washingtonului, Copenhagăi și Nuukului în timpul crizei privind Groenlanda de la începutul acestui an.

La rândul său, ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a descris parcursul către acord drept unul dificil, dar a subliniat rezultatul obținut.

„A fost un drum anevoios. Dar iată-ne aici – cu un acord în mână de care putem fi cu toții foarte mulțumiți”, a transmis Rasmussen.

„Avem o istorie comună îndelungată. Și avem o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre. Astăzi facem împreună încă un pas important – cu respect deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și pentru dreptul poporului groenlandez la autodeterminare.

Istoria ne leagă. Viitorul ne cere să rămânem uniți”, a adăugat ministrul danez.

 

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat, la rândul său, acordul, punând accentul pe implicațiile sale pentru securitatea Groenlandei și pentru parteneriatul din cadrul NATO.

„Vești bune pentru securitatea Groenlandei: acordul dintre Danemarca, Groenlanda și SUA consolidează parteneriatul nostru în NATO și securitatea în nordul îndepărtat. Partenerii noștri se pot baza pe sprijinul Germaniei”, a transmis Friedrich Merz.

 

Președintele Consiliului European, António Costa, i-a felicitat pe premierul danez Mette Frederiksen și pe premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, pentru acordul încheiat cu Statele Unite.

„Îi felicit pe prim-ministrul Frederiksen și pe prim-ministrul Nielsen al Groenlandei pentru acordul încheiat cu Statele Unite pentru consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord”, a transmis Costa.

 

El a calificat acordul drept „un pas pozitiv pentru cooperarea transatlantică și securitatea arctică”, subliniind că acesta este fundamentat pe respectarea suveranității, integrității teritoriale și a dreptului poporului groenlandez la autodeterminare.

„UE este pregătită să continue să lucreze îndeaproape cu Groenlanda, Danemarca și partenerii noștri transatlantici pentru o regiune arctică pașnică, sigură și prosperă”, a adăugat președintele Consiliului European.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, de asemenea, acordul privind consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord.

„Salut acordul de astăzi privind consolidarea securității în Arctica și Atlanticul de Nord. Vizita mea în Groenlanda, la începutul acestei luni, a subliniat importanța strategică a regiunii și amploarea provocărilor. Provocări pe care le vom înfrunta împreună”, a transmis von der Leyen.

„Așa cum se întâmplă întotdeauna, UE va lucra îndeaproape cu Danemarca și Groenlanda și cu partenerii noștri internaționali”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

 

Citiți și Acordul pentru Groenlanda, încheiat după discursul lui Trump la ONU: SUA își extind prezența militară în Arctica, iar Danemarca și Groenlanda își reafirmă suveranitatea. Două noi baze americane vor fi construite

Reacțiile europene vin după ce președintele american Donald Trump, premierul danez Mette Frederiksen și premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen au semnat acordul la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Documentul prevede, între altele, modernizarea și extinderea activităților militare americane la baza spațială Pituffik și posibilitatea stabilirii unor baze militare americane la Narsarsuaq și Mestersvig. Statele Unite pot, de asemenea, să stabilească zone suplimentare de apărare în Groenlanda și să își consolideze operațiunile sau facilitățile militare.

Acordul reafirmă însă în mod explicit „suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei” și recunoaște dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Totodată, textul prevede restricții privind prezența militară a unor state care nu sunt membre NATO și urmărește limitarea unor investiții care ar putea permite unui stat din afara NATO să dobândească un control sau o influență semnificativă ori acces la informații nepublice care ar putea afecta securitatea națională.

Acordul nu are o dată de expirare și include prevederi referitoare inclusiv la eventuale evoluții constituționale viitoare ale Groenlandei.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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