Recâștigarea de către Ucraina a Crimeei și a teritoriilor pierdute este “considerată imposibilă de toată lumea”, afirmă ministrul italian al apărării
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat marți că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pierdute în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite agenția de presă italiană ANSA.
„Recâștigarea teritoriilor pierdute în 2014 și după februarie 2022 este considerată acum imposibilă de toată lumea”, a spus Crosetto într-un interviu acordat jurnalistului veteran Bruno Vespa pentru noua sa carte Finimondo, din care editurile Mondadori și Rai Libri au publicat extrase înainte de apariție, relatează Agerpres.
„Rusia nu va renunța niciodată la ele și Ucraina nu va avea puterea să le recâștige singură, nici măcar cu ajutorul nostru. Putin nu poate nici el da înapoi, pentru că a schimbat Constituția, declarând teritoriile ocupate ca fiind practic ‘rusești’ și, prin urmare, s-a pus într-o poziție în care nu poate negocia”, a explicat ministrul italian.
Crosetto a deplâns totodată faptul că mulți italieni au fost influențați de propaganda și dezinformarea rusă. „Italieni de bună-credință au fost corupți de Rusia”, a mai declarat el în interviul acordat lui Vespa.
„Rusia ne atacă deja cu un război hibrid, la nivel cognitiv. Fără ca noi, cetățenii obișnuiți, să observăm, propaganda sa a pătruns în creierul și în formarea culturală a atâtor oameni, dirijându-i printr-o utilizare sofisticată a instrumentelor sociale și a altor instrumente informaționale, printr-o infiltrare științifică și, de asemenea, prin infiltrarea clasică, via corupție”, a avertizat Crosetto.
Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România – o schimbare semnificativă de direcție care a stârnit îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei și subliniază o reorientare strategică a priorităților militare globale ale Washingtonului, relatează Kyiv Post, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Potrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați asupra deciziei, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni despre intenția de a retrage trupele, o declarație oficială fiind așteptată în următoarele zile. Vorbind marți pentru Kyiv Post, oficialii – care au solicitat anonimatul – au declarat că reducerea efectivelor nu ar urma să depășească „mai mult decât un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că măsura nu va „afecta semnificativ operațiunile americane din regiune”.
Decizia vine într-un moment de tensiune crescută, după intensificarea incursiunilor ruse în spațiul aerian NATO, inclusiv în România. Totodată, ea coincide cu demersurile președintelui SUA de a „dubla eforturile” pentru a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.
Occidentul, Asia sau Marea Neagră?
Discuțiile interne au analizat inițial o reducere a trupelor atât în România, cât și în Polonia, însă decizia finală vizează doar România, au precizat sursele Kyiv Post. Această diferență reflectă un calcul geopolitic complex.
Motivația reducerilor este legată de un efort mai amplu al Pentagonului de a redirecționa resurse către emisfera vestică și de a contracara mai eficient China în Pacific.
Aceasta se aliniază cu actuala revizuire strategică a posturii forțelor americane, prin care Pentagonul evaluează misiunile Comandamentului European al SUA pentru a elibera resurse destinate zonelor prioritare — emisfera vestică și regiunea Indo-Pacific, unde se concentrează competiția strategică majoră a Americii.
Colonelul american în retragere Richard Williams, fost director adjunct în cadrul Diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru Kyiv Post că „nu există o justificare tactică evidentă pentru retragerea brigăzii NATO din România.”
Asigurări pentru aliații-cheie din Est
Într-un gest de reasigurare față de unul dintre cei mai fideli aliați europeni ai SUA, președintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia.
În timpul întâlnirii, Trump ar fi afirmat că SUA „nici măcar nu s-au gândit” la retragerea militarilor din această țară, subliniind că „suntem alături de Polonia până la capăt”. Promisiunea a oferit o doză de liniște la Varșovia.
Justyna Gotkowska, director adjunct al Centrului pentru Studii Estice (OSW), principalul think tank guvernamental polonez, a evidențiat importanța acestei asigurări, dar a remarcat că persistă îngrijorări privind prezența americană în Europa.
„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a declarat Gotkowska marți, în cadrul unei mese rotunde la Ambasada Poloniei din Washington, subliniind valoarea crucială de descurajare a prezenței militare americane pe flancul nord-estic. Ea a adăugat, într-o declarație pentru Kyiv Post, că unitățile rotaționale – precum cele din România – sunt „cele mai ușor de retras”.
În prezent, Polonia găzduiește până la 10.000 de militari americani rotaționali, precum și sediul avansat al Corpului V din Comandă.
Valoarea strategică a României: În timp ce surse citate de Kyiv Post vorbesc despre retragerea trupelor americane din România, Armata SUA schimbă comanda la operațiunile sale de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Decizia ar veni pe fondul anunțului armatei americane – relatat de Stars and Stripes – potrivit căruia Divizia 3 Infanterie a preluat comanda misiunii americane din România, menită să consolideze flancul estic al NATO.
Unitatea a înlocuit Divizia 1 Blindată luni, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, care servește drept centru principal pentru forțele americane din România, a anunțat Armata SUA într-un comunicat emis în aceeași zi.
Operațiunile implică aproximativ 3.000 de soldați care participă la misiuni în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În timpul desfășurării sale, Task Force Iron a Diviziei 1 Blindate „a avansat integrarea comenzii și controlului SUA-NATO cu planificarea detaliată a operațiunilor de răspuns la crize, a liniilor de apărare a flancului estic și a extinderii forțelor terestre avansate”, se arată în comunicatul Armatei americane.
Consolidarea efectivelor militare și a capacităților de comandă în zona Mării Negre a devenit o prioritate în urma invaziei rusești din 2022 asupra Ucrainei.
Creșterea efectivelor militare ale Pentagonului în Europa a inclus și o creștere a numărului de soldați în România și în jurul acesteia.
În 2023, în cadrul Pentagonului a avut loc o dezbatere cu privire la oportunitatea reducerii efectivelor militare rotative adăugate în Europa, dar liderii militari au optat în cele din urmă pentru menținerea unei prezențe sporite pe continent. Sosirea Diviziei a 3-a de Infanterie are loc în contextul unei revizuiri în curs a poziției forțelor militare la Pentagon, care ar putea avea implicații pentru misiunea Comandamentului European al SUA.
Nu este clar care sunt planurile președintelui Donald Trump în ceea ce privește efectivele militare din Europa. Cu toate acestea, numeroși aliați NATO anticipează posibile reduceri în legătură cu eforturile Pentagonului de a contracara mai bine China în Pacific, mai arată Stars and Stripes.
Un fost oficial militar român, citat de Kyiv Post, a numit decizia „dificil de înțeles”, mai ales în condițiile în care amprenta militară americană în Europa – aproximativ 80.000 de soldați – este, istoric, una modestă.
Propunerea de retragere se conturează în timp ce Rusia continuă să testeze reziliența NATO, cu numeroase incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în septembrie. Alianța a răspuns prin lansarea misiunii Eastern Sentry, o activitate de vigilență sporită, însă reducerea trupelor americane riscă să transmită un semnal contradictoriu.
Experții avertizează că diminuarea prezenței americane ar putea slăbi interesele și influența Statelor Unite, alimentând percepția Moscovei privind o diminuare a capacității de descurajare. Între timp, Rusia continuă să ceară revenirea forțelor la nivelurile de dinainte de 1997, ceea ce ar include posibile retrageri NATO din România și Bulgaria.
Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”
Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că țara sa „nu va tolera încălcări repetate ale spațiului aerian” și că armata este pregătită să doboare baloanele de contrabandă, potrivit postului public LRT, scrie The Guardian.
Declarațiile vin după ce aeroportul din Vilnius a fost nevoit să își suspende activitatea de patru ori săptămâna trecută, în urma raportărilor privind prezența unor baloane de contrabandă, despre care se crede că au fost lansate din Belarus, în apropierea spațiului aerian lituanian – incident ce a ridicat îngrijorări serioase privind siguranța operațiunilor aeriene.
Nauseda a subliniat că fenomenul baloanelor de contrabandă „nu este nou”, însă capacitatea Lituaniei de a le detecta, inclusiv în afara teritoriului național, s-a îmbunătățit în ultimele luni datorită „unor capabilități suplimentare”.
Totuși, președintele a insistat că aceste baloane sunt folosite într-un „atac hibrid împotriva Lituaniei”, reprezentând „acțiuni deliberate menite să destabilizeze situația” din țară.
El a menționat că „scuzele” aparent exprimate de Aleksandr Lukașenko pentru incident – însoțite însă de noi acuzații nefondate la adresa Vilniusului – arată că decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus „a afectat interesele Minskului”.
„Dorim ca acest stat vecin să înțeleagă foarte bine că orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”, a avertizat Nausėda.
Președintele lituanian nu a exclus adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva Belarusului, inclusiv posibile restricții privind tranzitul feroviar.
La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat anterior că Executivul european „nu este dispus să tolereze astfel de incidente”.
Luni, autoritățile lituaniene au denunțat un „atac hibrid belarus” după ce zeci de baloane încărcate cu țigarete de contrabandă au pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius și Kaunas.
Potrivit opoziției belaruse, contrabanda cu tutun reprezintă o sursă importantă de venit pentru regimul de la Minsk. Săptămâna trecută, poliția lituaniană a arestat mai multe persoane care încercau să recupereze încărcăturile aduse ilegal peste graniță.
Incidentul readuce în atenție tensiunile recurente dintre Uniunea Europeană și Belarus. În 2021, Bruxellesul a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că a orchestrat o criză a migrației la frontiera estică a Uniunii, tot ca formă de presiune politică, calificând și acea acțiune drept un atac hibrid.
Țările nordice susțin planurile de utilizare a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei și încearcă să obțină sprijinul Belgiei pentru avansarea acestui demers
Țările nordice și Uniunea Europeană și-au reafirmat sprijinul pentru planurile de utilizare a activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei, exprimându-și totodată speranța că Belgia își va da acordul pentru avansarea acestei inițiative, relatează The Guardian.
Întrebată despre situația financiară a Ucrainei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este „un pas important înainte faptul că analizăm activele rusești imobilizate”.
„Propunerea este ca aceste sume de numerar să fie folosite pentru a acorda un împrumut Ucrainei, împrumut pe care aceasta ar trebui să-l ramburseze în cazul în care Rusia plătește reparații. Prin urmare, este o propunere solidă din punct de vedere juridic — nu una simplă, dar una solidă”, a explicat von der Leyen.
Ea a adăugat că Consiliul European „a solicitat identificarea unor posibile soluții la întrebările tehnice existente, iar Comisia va reveni cu acestea”, subliniind totodată că „mesajul de bază către Rusia este foarte clar”: „Suntem pregătiți pentru un angajament de durată. Suntem gata să acoperim nevoile financiare ale Ucrainei și să fim alături de ea atât timp cât va fi necesar.”
Într-un gest de unitate, premierii nordici Ulf Kristersson, Mette Frederiksen și Petteri Orpo și-au exprimat sprijinul ferm pentru propunerea Comisiei Europene, afirmând că „sunt pe deplin de acord” și „susțin cu tărie” inițiativa.
Premierul finlandez Petteri Orpo a mers chiar mai departe, declarând că: „Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, trebuie să găsim o soluție prin care să putem finanța lupta lor… și consider că singura soluție rezonabilă este utilizarea activelor rusești înghețate.”
El s-a arătat „optimist” că liderii europeni vor reuși să rezolve problemele juridice legate de folosirea acestor active și să „găsească o soluție cu Belgia” în cadrul Consiliului European din decembrie.
De asemenea, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un avertisment ferm, reiterând că „ne confruntăm cu cea mai mare amenințare de la cel de-Al Doilea Război Mondial”, întrucât „Rusia încearcă să slăbească societățile noastre și să ne dezbine”.
Frederiksen a adăugat că țările nordice trebuie să continue sprijinul puternic pentru Ucraina, care rămâne „prima linie de apărare a întregii Europe”, și a făcut apel la statele europene să „se reînarmeze”.
Săptămâna trecută, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
În concluziile adoptate de șefii de stat sau de guvern în format 26, fără Ungaria, se insistă că de a începutul războiului de agresiune al Rusiei, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat 177,5 miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina. Totodată, liderii au invitat „Comisia să prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni pentru sprijin financiar, pe baza unei evaluări a necesităților de finanțare ale Ucrainei” pentru a putea reveni asupra acestui subiect la următorul summit.
