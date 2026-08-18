Recep Tayyip Erdogan îl îndeamnă pe Trump să acorde prioritate diplomației pentru soluționarea tensiunilor cu Iranul și se oferă să sprijine eforturile de pace

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să continue eforturile diplomatice în vederea soluționării pașnice a conflictului din Iran.

Liderii celor două țări NATO au avut o convorbire telefonică în care au abordat relațiile bilaterale, dar și evoluțiile regionale și globale, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale turce.

President @RTErdogan spoke by phone with President Donald J. Trump of the United States. The leaders addressed the Türkiye-U.S. bilateral relations, as well as regional and global developments. Stressing the importance of making maximum use of diplomacy in the tensions between… — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) August 17, 2026

„Subliniind importanța valorificării la maximum a diplomației în contextul tensiunilor dintre Iran și SUA”, Erdogan a exprimat speranța „Turciei că negocierile vor continua și a menționat că Turcia va continua să sprijine eforturile de pace.”

Președintele turc a amintit și de acordul comun de apărare dintre Turcia, Pakistan sau Arabia Saudită, care, potrivit lui Erdogan, reflectă „o poziție fermă în ceea ce privește asigurarea stabilității și securității regionale.”

Conform Administrației Prezidențiale turce, Recep Tayyip Erdogan a atras atenția asupra „escaladării administrației israeliene îndreptate împotriva palestinienilor”, în contextul tranziției către a doua față a procesului de pace din Gaza, punctând că Turcia va continua să sprijine „măsurile care vor fi luate pentru o pace durabilă și regiune și pentru reconstrucția Gazei”.

Iranul a declarat luni că va adopta o poziție mai agresivă în cazul în care negocierile cu SUA vor eșua, în timp ce Donald Trump a cerut Teheranului să „arboreze steagul alb al capitulării” într-un interviu acordat Fox News, potrivit The Guardian.

Trump a amenințat, de asemenea, că va bombarda Omanul dacă acesta „se va interpune” în eforturile sale de a pune capăt războiului, aceasta fiind a doua oară când emite o astfel de amenințare la adresa partenerului strategic de lungă durată al SUA. „Dacă Omanul se va interpune, îi vom bombarda de-i vom face praf”, a declarat Trump luni pentru Fox News.

Trump a lansat această amenințare la adresa Omanului, în contextul în care se străduiește să pună capăt conflictului la aproape șase luni de la izbucnirea acestuia. Totuși, președintele SUA a afirmat, de asemenea, în cadrul interviului de luni că „nu se grăbește” să ajungă la un acord.

El a afirmat în repetate rânduri că războiul se va încheia „în curând” și a promovat în ultimele luni perspectiva unui acord de pace durabil, fără ca o astfel de evoluție decisivă să se materializeze. Trump a declarat că nu va impune un nou termen limită Iranului, adăugând: „Nu am un calendar stabilit. Nu mă grăbesc.”