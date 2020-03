Recep Tayyip Erdogan, înaintea vizitei la Bruxelles: Grecia, deschide-ţi porţile şi eliberează-te de povară. Lasă-i pe migranți să se duce în alte țări europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut sâmbătă, într-un editorial publicat pe site-ul executivului european, un bilanț al primelor 100 de zile de mandat în fruntea instituției, vorbind despre tranziția ecologică și digitală, despre parteneriatele cu Africa și cu Balcanii de Vest și făcând referire la primele crize cu care Uniunea Europeană s-a confruntat și se confruntă, îndeosebi epidemia de coronavirus și noua criză a migrației la frontierele externe ale UE cu Turcia.

Redăm integral conținutul editorialului publicat de von der Leyen pe pagina Comisiei Europene:

”Înainte de a-mi începe mandatul acum 100 de zile, am fost impresionată de curajul de care dă dovadă noua generație de europeni, atât ca atitudine, cât și în acțiunile întreprinse. Vineri, m-am convins din nou de acest lucru când am văzut și am auzit mii de tineri care au ieșit pe străzile Bruxelles-ului pentru a cere clar și răspicat măsuri urgente pentru planeta noastră.

Această generație vrea ca lucrurile să avanseze rapid. Și pe bună dreptate: avem în față două tranziții majore și interconectate – tranziția ecologică și cea digitală. Oriunde am locui și orice am face, vom fi cu toții afectați de aceste tranziții care vor schimba modul în care călătorim sau modul în care proiectăm, fabricăm și consumăm. Aceste tranziții vor crea noi oportunități pentru inovatorii, antreprenorii și industria Europei.

Ne angajăm însă în aceste tranziții într-o lume care devine din ce în ce mai agitată și mai complicată. Experiențele recente ne-au arătat din nou de ce se spune că, în politică, o săptămână înseamnă o perioadă lungă. În ultimele câteva zile, am fost în Grecia și în Bulgaria pentru a constata direct presiunea la care sunt supuse frontierele noastre și pentru a demonstra solidaritatea europeană, nu doar în spirit, ci și sub formă de sprijin financiar și tehnic. Această experiență mi-a întărit convingerea că trebuie să găsim o modalitate umană, eficace și cuprinzătoare de a aborda în continuare migrația. Cu o zi înainte, am vizitat centrul nostru de gestionare a crizelor, stabilind diferitele moduri în care Europa poate contribui la limitarea impactului epidemiei de coronavirus.

Săptămâna aceasta ne arată că Europa trebuie să fie mai puternică, mai unită și mai strategică în modul în care gândește, acționează și se exprimă. Trebuie, de asemenea, să creăm noi parteneriate și alianțe, precum parteneriatul cu Africa pe care îl vom anunța zilele următoare. Trebuie, totodată, să ne consolidăm parteneriatele și alianțele tradiționale, așa cum procedăm în Balcanii de Vest.

Principiul călăuzitor al acestei Comisii este de a conduce această dublă tranziție. Aceasta este sarcina și oportunitatea generației noastre. De aceea, încă din prima zi după preluarea mandatului, am fost hotărâți să avansăm rapid și să construim, pentru copiii noștri, o Europă echitabilă, prosperă, ecologică și digitală, care să dăinuie în timp.

Când vine vorba de viitorul planetei noastre, cea mai riscantă politică este aceea a unei prea mari prudențe. De aceea, lansarea Pactului ecologic european a fost una dintre primele noastre acțiuni. Această inițiativă are la bază obiectivul ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Tocmai am propus, în această săptămână, concretizarea acestui obiectiv ambițios în legislație obligatorie.

Acest lucru implică, desigur, reapropierea de natură în viața de zi cu zi și reducerea emisiilor. Pactul ecologic european este însă mai mult decât atât – este noua noastră strategie de creștere. Acesta le va oferi investitorilor siguranță și va ajuta economiile noastre să se dezvolte în așa fel încât să le ofere oamenilor, planetei și societății mai mult decât le cer.

În timp ce avansăm rapid, trebuie să ne asigurăm însă că nu lăsăm pe nimeni în urmă. Știm că pentru unii schimbarea va fi mai dificilă decât pentru alții. De aceea am propus alocarea a 100 de miliarde euro pentru asigurarea unei tranziții juste pentru toți, în special pentru cei care vor trebui să facă un efort de adaptare mai mare decât majoritatea. Singura modalitate de a ne asigura că Pactul ecologic european va trece proba timpului este să punem oamenii și echitatea pe primul loc.

Totul revine, în ultimă instanță, la încredere – cuvântul-cheie care caracterizează și abordarea noastră în tranziția digitală. Cred în tehnologie și în capacitatea acesteia de a ne ușura viața din multe puncte de vedere – de la grija pentru familie la comunicarea cu prietenii. Știu, de asemenea, ce poate face tehnologia pentru a crea noi locuri de muncă și noi competențe și pentru a încuraja creșterea întreprinderilor europene – de la cele mai mici startup-uri până la giganții economici.

Pentru ca Europa să fie un lider digital, trebuie să ne dezvoltăm atât propriile capacități, cât și propria legislație. Trebuie ca inovarea și tehnologiile europene să fie competitive în întreaga lume. Acest deziderat se află în centrul noii strategii în materie de date care ne va ajuta să ne punem în valoare atuurile, încurajând întreprinderile și guvernele să acceseze și să partajeze marea bogăție de date prea puțin utilizate de care dispun. Acest lucru ne va ajuta să valorificăm la maximum inteligența artificială într-un mod în care putem avea cu toții încredere.

Putem profita pe deplin de oportunitățile oferite de aceste tranziții interconectate numai dacă ne bazăm pe toate punctele noastre forte și pe diversitatea noastră. Vom acționa întotdeauna în spiritul echității, ne vom susține valorile și ne vom ocupa de lucrurile care îi preocupă cu adevărat pe cetățeni. De aceea am prezentat deja o nouă strategie privind egalitatea de gen și am lansat prima etapă a planului european de combatere a cancerului.

Deci, într-adevăr, o săptămână este o perioadă lungă în politică. 100 de zile reprezintă, însă, abia timpul necesar pentru a stabili direcția și a face primii pași importanți pe calea pe care ne-am ales-o. Vom întâmpina obstacole pe drum și vom fi puși la încercare, așa cum am fost și săptămâna trecută, dar trebuie să păstrăm fără greș spiritul noii generații de europeni. Aceasta este vremea voastră și călătoria începe acum”.