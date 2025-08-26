Reconstrucția Ucrainei, o mare oportunitate pentru firmele românești și întărirea economiei României, afirmă ministrul apărării după întâlnirea cu premierul Ucrainei

Reconstrucția Ucrainei este o mare oportunitate pentru România, a transmis ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, după o întrevedere “productivă” pe care a avut-o luni, la Kiev, cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.

“Am continuat discuțiile despre dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei. Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră“, a scris Moșteanu, pe Facebook.

România a fost reprezentată duminică și luni de ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, la Kiev, la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Moșteanu a participat și la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO.

În context, ministrul apărării a avut convorbiri politice bilaterale cu omologul ucrainean, Denîs Șmîhal, care a remarcat că România “a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar”, iar “soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat” din partea Bucureștiului.

Participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți, a transmis, duminică, la Kiev, și șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca, care deține și poziția de reprezentantul special al României pentru reconstrucția Ucrainei și coordonator al aplicației naționale pentru Programul european SAFE.

În context, Guvernul a precizat că participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți.

“Dezvoltarea infrastructurii care poate întări siguranța și fluidiza tranzitul la frontieră și participarea companiilor din România la procesul de reconstrucție odată ce Ucraina va ajunge la o pace justă sunt elemente pe Guvernul le prioritizează și le va dezvolta ca urmare a discuțiilor cu partenerii ucraineni“, au mai punctat aceștia.

Și președintele Nicușor Dan a reiterat duminică, în mesajul ocazionat de Ziua Independenței Ucrainei, sprijinul ferm al Bucureștiului pentru poporul ucrainean în fața agresiunii ruse și a subliniat angajamentul României în procesul de reconstrucție și integrare europeană a țării vecine.

„Vom sprijini, de asemenea, eforturile de reconstrucție a Ucrainei și parcursul său către integrarea europeană”, a subliniat el.

La începutul lunii august, cu prilejul unei vizite a ministrului de externe Oana Țoiu la Kiev, prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.

După vizita respectivă, șefa diplomației române a lansat un apel către companiile românești să se implice în reconstrucția Ucrainei, deși președintele Nicușor Dan a avertizat că România “nu stă deloc bine” la scanarea firmelor care ar putea participa la procesul de reconstrucție.